Хто їхав у машині разом із Дар'єю Дугіною?

Кількість нестиковок у версії з терактом, у якому загинула дочка Олександра Дугіна — Дар'я, лише продовжує зростати.

По-перше, один із найпопулярніших російських телеграм-каналів “Mash”, розкрутку якого розпочинали ще ексспівробітники Арама Габрелянова, о 00:43 21 серпня 2022 року написав про те, що “Тіло водія Land Cruiser Prado неможливо ідентифікувати на місці - воно повністю згоріло.

Телеграм-канал "Mash"

Цю інформацію перепостив і Володимир Соловйов.

Потім інші телеграм-канали почали писати про те, що Дар'я Дугіна була саме за кермом автомобіля Land Cruiser Prado.

Однак, за фотографіями з похорону Дугіної стало зрозуміло, що вона не тільки не згоріла, а й її обличчя взагалі не постраждало від вогню. Очевидно, її взагалі викинуло з машини.

Фото з похорону Дарії Дугіної

Дійсно, телеграм-канал, пов'язаний із Пригожиним, “Readovka”, запостив кілька фото та відео, на яких ясно видно, що дівчини не було в автомобілі, коли він спалахнув.

Наприклад, фотографія Олександра Дугіна, котрий стоїть навколішки перед тілом дочки.

У той самий час починають з'являтися відео, на яких видно тіло людини, що лежить на проїжджій частині.

Та ж “Readovka” постить відео, зняте з машини, що проїжджає повз, о 00:36 21 серпня. Коли було знято це відео, встановити не вдалося.

По суті, це інформативне відео, з якого можна дізнатися, де і як саме сталася подія. Так, на відео потрапляє дорожній знак, розташування якого легко ідентифікувати.

Він встановлений на виїзді на Можайське шосе, у напрямку до москви.

Це Т-подібне перехрестя знаходиться за 4 хвилини їзди від паркування, де стояв автомобіль, в якому була Дар'я Дугіна.

Ось що ви бачите, виїжджаючи на це перехрестя.

Щоб поїхати до москви звідси, треба зупинитися на світлофорі, а потім повернути ліворуч. На вищезгаданому відео "Readovka" людина знімає на смартфон, перебуваючи праворуч від великого покажчика на москву. На стоп-кадрі я відзначив жовтою стрілкою світлофор, а червоною стрілкою - тіло людини на проїжджій частині.

На Google Street View цей світлофор дуже добре видно.

На наступному стоп-кадрі відео бачимо, де саме лежить тіло постраждалої людини.

Ще через кілька секунд стає видно, що постраждала блондинка виглядає і одягнена так само як і Дар’я Дугіна на фестивалі “Традиція”.

Фотографію, за допомогою якої це можна підтвердити, опублікував на своєму телеграм-каналі Костянтин Малофєєв.

Таким чином ми з легкістю отримуємо схему руху автомобіля на перехресті та місце, де виявилося тіло Дар’ї Дугіної. Чорним показано рух автомобіля, а червоним - місце тіла Дугіної.

Ще одна цікава деталь — на в'їзді на перехрестя лежить шмат металу. За моїми припущеннями - це частина обшивки автомобіля, а точніше, ймовірно, частина дверей - імовірно, частина правих передніх, або правих задніх дверей позашляховика.

На схемі цей шмат металу відзначу зеленою точкою.

Ось як виглядає ця деталь ближче.

І ще один дуже важливий аспект — у місці, де має бути полум'я від палаючого автомобіля — його немає. Просто на відео йде дим.

На відео, знятому з іншого ракурсу, вогню теж не видно. Валить дим.

Наступного дня опублікували відео про те, як ведеться розслідування на місці події.

Тут камера спрямована з цього місця.

На тому ж відео чітко видно й місце, куди поїхала машина після події — жовтою стрілкою відзначено той самий світлофор, а червоною стрілкою — автомобіль, що вже згорів.

А ось те саме місце на Google Street View.

Отже, бачимо всю картину події.

Автомобіль (чорний прямокутник) виїхав на перехрестя. Ймовірно пригальмував (при цьому, можливо, "клюнув носом" - що може бути причиною детонації для СВУ натискної дії). Під час виїзду на перехрестя стався вибух. Дугіну викинуло з автомобіля, або вона змогла з нього вистрибнути... Проте, опинилася вона на правому боці дороги. І це найголовніше!

Після чого хтось зміг направити автомобіль на протилежний бік шосе і зміг навіть вписатися в маленький в'їзд.

На ще одному відео дуже добре видно, де опинилася машина, що згоріла, в якій їхала Дугіна.

Крім того, є, як мінімум, три фотографії, які показують, що у автомобіля немає двох правих дверей.

Отже, давайте тепер зберемо все разом...

Автомобіль, в якому знаходиться Дар'я Дугіна, виїжджає з паркування фестивалю “Традиція” та пригальмовує перед поворотом ліворуч на Можайське шосе до москви.

У цей момент лунає вибух, від якого зриває одну з правих дверей автомобіля, яка залишається лежати на проїжджій частині. (На останніх фотографіях машини, що згоріла, видно, що ліві двері на місці).

У зв'язку з цим Дар'я Дугіна опиняється на проїжджій частині.. Її могло викинути вибухом, або ж вона могла спробувати вибратися сама, що було останнім перед її смертю.

А тепер запитання!

Хто був за кермом автомобіля?

Чому цю людину приховують?

Чому він не дає свідчення?

Чи міг він підпалити автомобіль для приховування доказів, оскільки в перші хвилини після вибуху вогню точно не було?

Чи можливо, що в салоні могли просто грати з гранатою?

Чому ніхто не бачив, щоб разом із Дугіною хтось сідав у автомобіль?

Якби вона підібрала цю людину по дорозі зі стоянки, то вона б точно не сиділа на місці водія?

А це точно був не сам Костянтин Малофєєв?