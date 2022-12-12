«Криваві алмази» Пригожина

06:43 12 грудня Київ, Україна

У 2006 році був випущений фільм під назвою «Кривавий алмаз» з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. В основу фільму лягли події, пов'язані з Кімберлійським процесом (КП), що проходив в однойменному місті ПАР. За підтримки ООН було ухвалено рішення взяти під суворий контроль торгівлю алмазами з африканських країн, оскільки більшість видобутого дорогоцінного каміння супроводжувалася людськими жертвами. Країни Заходу розробили процес сертифікації, згідно з яким кожна партія алмазів на ринку має супроводжуватися сертифікатом, який підтверджує, що ці алмази видобуті поза зоною конфліктних дій. Тільки з таким сертифікатом партія алмазів може перетнути будь-який кордон. Незважаючи на введені правила, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заробляє на продажу "кривавих алмазів", провадячи видобуток у ЦАР (Центральноафриканська Республіка) у місцях, заборонених КП.

23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Дивно, але ПВК «Вагнер», разом із Пригожиним, ще не набули статусу терористичної організації. У конгресі США лише внесли законопроєкт про визнання вагнерівців терористами. Сам Пригожин заявив, що його організація "не відповідає критеріям терористичної організації". Незважаючи на юридичну силу терміна “тероризм”, він не має однозначного визначення. Однак найпоширеніша думка визначає цей термін як: “досягнення насильницьким шляхом політичних, ідеологічних, економічних та релігійних цілей”. У праві росії тероризм визначається - як ідеологія насильства та практика впливу на суспільну свідомість, на прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування або міжнародними організаціями, пов'язана з силовим впливом, залякуванням мирного та/або іншими формами протиправних насильницьких дій. У праві США - як навмисне, політично мотивоване насильство, яке чиниться проти мирного населення чи об'єктів субнаціональними групами федерального рівня чи підпільно діючими агентами та організаціями, зазвичай із єдиною метою - вплинути на настрій суспільства. Тобто за всіма параметрами ПВК «Вагнер» є нічим іншим, як терористичною організацією, а Пригожин, якщо не терористом, то спонсором тероризму.

Серед інших звинувачень вагнерівців, перерахованих конгресменами в законопроєкті, є також викрадання, зґвалтування та вбивства в Центральноафриканській Республіці, включаючи загибель трьох російських журналістів у червні 2018 року, які досліджували діяльність ПВК «Вагнер» у ЦАР. Робили вони це не просто так. Аж до 2022 року кремль та Пригожин заперечували причетність до вагнерівців. Журналісти збирали докази, які б підтвердили зв'язок “кухаря путіна” з ПВК. З того часу неодноразово було доведено, що Пригожин є головним спонсором найманців. А причина їхньої присутності в ЦАР, де російські військові від міноборони рф виконували ролі “інструкторів”, полягала у “охороні місць” з видобутку дорогоцінних металів, зокрема, алмазів. Найманці охороняли африканські родовища, передані під контроль Пригожину, в обмін на надання кремлем необхідної зброї президенту ЦАР Фостену-Арканжу Таудері для боротьби з повстанцями.

До речі, однією з причин заборони продажу "кривавих алмазів" є спонсорство тероризму шляхом отримання прибутку від нелегального продажу мінералів. Перебуваючи під міжнародними санкціями, для Пригожина, з його репутацією злочинця, такий варіант підходив якнайкраще. Тому великого подиву не викликало те, що в ЦАР було створено і продовжує свою діяльність з видобутку та продажу алмазів фірма, пов'язана із засновником ПВК «Вагнер».

«DiamVille» - російська компанія, яка отримала дозволи на купівлю та продаж алмазів в африканській республіці. «Lobaye Invest» - інша російська компанія, яка займається дослідженням та видобуванням дорогоцінного каміння в ЦАР. В обох фірмах працюють співробітники Пригожина. Директором «DiamVille» є громадянин ЦАР Б'єнвеню Патрік Сетем Бонгенде, за яким закріплено кілька телефонних номерів, які використовували співробітники Пригожина. Зокрема, з одного номера здійснювалися дзвінки Валерію Захарову – інструктору ПВК «Вагнер» зі стрільби та раднику президента ЦАР у 2018 році. Також, Бонгенде був записаний у телефонній базі Дмитра Ситого – генерального директора компанії «Lobaye Invest», що знаходиться під санкціями США, і ще одного неофіційного радника президента ЦАР – як водій.

Одним із торгових майданчиків, де «DiamVille» пропонує послуги з продажу вже готової продукції – діамантів – є «Meta». Нікнейм “lanadiamanter” належить росіянці Світлані Троїцькій, яка на своїй сторінці в «Instagram», з однойменним ніком, називає себе гемологом – людиною, що займається дослідженням самоцвітів, підроблених коштовностей, корисних властивостей дорогоцінного каміння. Троїцьку наймала ще одна компанія Пригожина - "Брокер Експерт", яка закуповувала бурове обладнання для видобутку золота в ЦАР. Також прізвище жінки вдалося виявити у фінансових звітах компанії «М-Фінанс» афілійованої Пригожиним, що займається видобутком дорогоцінного каміння, кварцу та слюди. А у 2018 році Троїцька потрапила на фото у місті Мбаїки, де стояла в один ряд з іншими співробітниками господаря ПВК «Вагнер».

Офіційна сторінка «Diam Ville» у Facebook з продажу діамантів

Сторінка в Instagram Світлани Троїцької

За даними USAID, «Diam Ville» входить до четвірки лідерів експортерів алмазів із ЦАР. Більшість із них продають до Арабських Еміратів, проте відомо, що у 2019 році, принаймні, 296 каратів (59,6 грама) вирушили до бельгійського Антверпену. Можливо, це стало можливим через велику російську агентурну мережу в Бельгії.

Точна географія видобутку алмазів «Diamville» невідома, проте, за деякими даними, її співробітники працюють у заборонених “Кімберлійським процесом” районах ЦАР. Компанія «Lobaye Invest», афілійована з Пригожиним, у 2018 році отримала дозвіл на видобуток алмазів та золота у п'яти місцях, чотири з яких знаходяться у “червоних зонах” Кімберлійського процесу: Бангасу, Уадда, Бріа та Сам-Уанджа. Примітно, що закриті джерела повідомляли, що уряд ЦАР більше не контролює діяльність російських фірм, які займаються видобутком коштовностей.

Крім того, що Пригожин таким чином спонсорує своїх найманців, які займаються катуваннями, вбивствами, терактами і, по суті, є організованим злочинним угрупуванням, видобуток дорогоцінного каміння та металів не обходиться без регулярних смертей серед місцевого населення. “Є переконливі свідчення того, що сили, які підтримують уряд ЦАР, які ідентифікуються як пов'язані з росією, причетні до грубих порушень щодо цивільного населення, причому за повної безкарності”, - зазначила директорка «Human Rights Watch» з криз і конфліктів Іда Сойєр. Правозахисники зібрали свідчення 40 осіб. “Наші співрозмовники стверджували, що порушення відбувалися людьми зі світлою шкірою, які розмовляли російською (свідки були здатні визначити цю мову), і що у цих людей була бойова стрілецька зброя і вони були у камуфляжній формі пісочного кольору, хустках, що закривали обличчя, військових черевиках, рукавичках та темних окулярах”, - розповіли правозахисники, які досліджують діяльність протиправного поводження з місцевим населенням в Африці.

Згідно з доповіддю Управління верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй, найманці Пригожина в ЦАР ґвалтують, катують і вбивають не лише місцеве населення, а й журналістів, гуманітарних працівників, миротворців. Оскільки вагнерівці тісно співпрацюють з урядом африканської республіки, з поліцією та армією, жертви бояться звертатися до судів, побоюючись відплати.

Примітно, що росія бере активну участь у Кімберлійському процесі. У той самий час, як і в інших міжнародних інстанціях, участь агресора у сертифікації алмазів потрібна кремлю для лобіювання власних інтересів. Введені санкції Заходу позбавили рф левової частки заробітку, зокрема, від вуглеводнів. Пригожин разом зі своєю приватною армією найманців не перший рік заробляє на видобутку алмазів у заборонених Кімберлійським процесом родовищах і заробляє десятки мільйонів доларів, продаючи їх в обхід міжнародних норм. При цьому від рук вагнерівців в Африці гинуть десятки людей, ще більше зазнають сексуального насильства та тортур. Тепер же “конфліктні алмази” набули ще “кривавішого” відтінку, адже ці гроші йдуть безпосередньо на війну в Україні.