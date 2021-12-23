Кремлівського кілера засудили у Німеччині до "довічного"

У Берліні було винесено вирок 56-річному громадянинові Росії Вадиму Красікову (користувався паспортом на прізвище Соколов), який винен у вбивстві 40-річного громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, що було скоєне 23 серпня 2019 року в Берліні, неподалік від Бундестагу.



На думку Вищої судової палати землі Берлін, вбивство було виконано на замовлення іноземної держави - Росії. Суддя зазначив, що особистість обвинуваченого була точно ідентифікована. За вчинення жорсткого навмисного вбивства Красіков був засуджений до довічного ув'язнення. Суддя наголосив на особливій тяжкості провини. Убивство сталося у серпні 2019 лише кілька метрів від суду, в якому було винесено вирок. Зелімхана Хангошвілі було застрелено двома пострілами з пістолета марки «Глок» дев'ятимілімітрового калібру з глушником. Красіков наблизився до жертви на велосипеді. Його схопили через кілька хвилин після скоєння злочину.



Зв'язок між Красіковим та підроздділами кілерів у спецслужбах Росії встановили розслідувачі команди Bellingcat.



Міністерство закордонних справ Німеччини, яке очолює Анналена Бербок, оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон ґрата у зв’язку з вироком у справі про вбивство колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Пані Бербок викликала посла Росії (Сергія Нечаєва) на бесіду та повідомила, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства були оголошені персонами нон ґрата. За словами Бербок, убивство «на державне замовлення, як його визначив суд», є серйозним порушенням німецького права і суверенітету Німеччини.



Також глава німецького МЗС розповіла, що напередодні спілкувалася зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і запропонувала йому «відкриті та чесні відносини» на основі міжнародного права та взаємної поваги. Берлін раніше вже вислав двох російських дипломатів через цю справу. Ще один російський дипломат загадковим чином "випав з вікна" посольства і помер на місці.



На рішення про видворення росіян відреагувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова: «Недружні дії Берліна не залишаться без адекватної відповіді. Найближчим часом буде зроблена заява щодо цього», – написала вона у своєму Telegram-каналі.



Зв'язок Красікова з російськими спецслужбами доведено. Так, тільки державні інстанції могли виписати паспорт на ім'я "Вадима Соколова", який не існує в природі, дати йому закордонний паспорт - з метою конспірації - без біометричних даних, забезпечити агента легендою що відправляється в Європу в туристичних цілях інженера та офіційними документами, які були необхідні для отримання у французькому представництві у Санкт-Петербурзі шенгенської візи. І лише державні інстанції мали можливість настільки ретельно підготувати та забезпечити логістику злочину в Берліні.



Якби така людина на прізвище Соколов і справді була, і спецслужби не мали б до злочину жодного відношення, зазначив суддя у цій справі Олаф Арнольді, то Кремлю не важко було б це довести. Адже кожна людина залишає у своєму житті тисячі слідів - кредитні картки, права водія, свідоцтва про народження, шкільні атестати, дипломи, трудові книжки або просто свідчення родичів або свідків, які знають таку людину. Зрештою, зауважив Арнольді, російська влада могла б презентувати "справжнього" Вадима Красікова.



Сам Володимир Путін неодноразово на публічних виступах натякав, не говорячи це напряму, що замовні вбивства зрадників та ворогів Кремля за кордоном є для нього природньою практикою.



Велику роль в суді зіграв український свідок з Харкова на ім'я Олександр, який упізнав у Вадимі Соколові свого родича (Красіков є чоловіком сестри його дружини), з яким вони зустрічалися більше 10 років тому. Після того, як Німеччина надала гарантії безпеки йому та його дружині, він підтвердив особу обвинуваченого.



В політичних колах Німеччини йде дискусія щодо питання порушення Кремлем суверенітету Німеччини, шляхом свідомої організації замовного вбивства у Берліні. Порушення суверенітету - це дуже серйозно, навіть для путінферштеєрів з Бундестагу. Вирок щодо довічного ув'язнення Красікова може змінити баланс сил у просування проекту Nord Sytream 2.