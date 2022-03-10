Кремлівсько-Західна війна, або "Лавров знову бере на понт"

18:27 14 жовтень Київ, Україна

Останні 30 годин у житті планети ознаменувалися досить різкою ескалацією риторики російського зовнішньополітичного лідера Сергія Лаврова щодо своїх європейських колег. Він кілька разів натякнув на те, що Кремль готовий призупинити "будь-який бізнес" з країнами Європи. Що ж це було? І як розуміти чергові п'яні танці російського ведмедя?

Лавров загрожує Європі

Йдеться про висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на обговоренні чергової доповіді дискусійного клубу "Валдай", який вважається одним з публічних аналітичних центрів Росії.

У зв'язку з серйозною і затяжною кризою аналітичної думки в Росії, через обмеженість внутрішньої політичної конструкції, найцікавішим в презентації доповіді став меседж Сергія Лаврова, адресований його європейським партнерам.

Лавров згадав заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен про те, що «важливо відмовитися від ілюзії, що Росія при нинішньому керівництві зможе відновити статус геополітичного партнера ЄС».

Це настільки обурило міністра, що він пообіцяв «перестати озиратися на ці оцінки» і задуматися про те, що під питанням стоїть не тільки оспіваний європейцями "business as usual", але і "bussiness" з Європою взагалі, як такою.

Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що даний меседж був адресований не самій фон дер Ляйен, а тим комерційним партнерам Кремля, які можуть на неї вплинути. Наприклад, керівництву французького нафто-гіганта "Тоталь" або німецьким газотрейдерам, які заробляють гігантські доходи від продажів російських вуглеводнів. Лавров наче говорить їм: "ми ж тут можемо і образитися, і взагалі, пуститися у всі тяжкі".

Нагадаємо, що декілька днів назад 27 міністрів закордонних справ країн ЄС підтримали введення санкцій проти російських і білоруських офіційних осіб, в тому числі проти Олександра Лукашенка. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Що ж стосується Кремля, то він може постраждати через підозри в отруєнні Олексія Навального. Саме на те, що країни ЄС, нібито, відмовляються надати докази цього звинувачення, і образився міністр закордонних справ Росії.

Симоньян і інші підставки для мікрофона

Сьогодні, в День захисника вітчизни, який святкують в Україні, Сергій Лавров повторив свої погрози на адресу країн Заходу, в ході інтерв'ю, яке він дав трьом журналістам російських радіостанцій, серед яких була і Маргарита Симоньян, яка обґрунтовано підозрюється в тісному зв'язку з ФСБ РФ.

За словами Лаврова, європейці знову "розпалюють ось цю русофобію", шляхом звинувачення Кремля в причетності до використання бойової отруйної речовини проти опозиційного політика. Те, що Кремль не залучають до кримінального розслідування, підозрюючи його ж в скоєнні злочину, Лавров вважає кричущим порушенням міжнародного права.

У майже двогодинній бесіді з Симоньян і її колегами питання дотримання міжнародних норм був практично основним. Якщо опустити всі тонкощі і подробиці, то Симоньян раз у раз пропонувала Лаврову наплювати на міжнародні норми, а він, нібито, переконував її в тому, що так робити не можна.

Наприклад, Симоньян запропонувала у відповідь на санкції ЄС "ввести війська на Донбас - навести порядок. У відкриту..." На що Лавров відповів, що "ми ж ввічливі люди". По всій видимості, це мало б означати, що принципово він згоден, але видимість пристойності все ж потрібно залишити. Так що, поки "їх там немає".

Дісталося від Лаврова і представникам Німеччини. Так, в своєму емоційному спічі він "проїхався" по своєму колезі Хейко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини. Важко знайти більш лояльного по відношенню до російських злочинів європейського політика. Однак, навіть він недавно припустив, що російсько-європейські відносини залишаються в затяжній кризі через неадекватність Кремля. Проте, на його думку, прагнути до розумного рівня співпраці з Москвою - необхідно.

Відповідаючи на це, Лавров сказав, що питання щодо "розумної поведінки" слід поставити саме німецькій стороні. Адже, за його словами, низка німецьких політологів і представників аналітичних центрів вважають, що східна політика Берліна і Брюсселя потребує оновлення. Оскільки плани і проєкти Штайнмайера (колишній міністр закордонних справ Німеччини) і його попередників, спрямовані на відновлення і модерацію продуктивних відносин з Кремлем, - провалилися. А Росія зі стратегічного партнера перетворилася в противника.

Одночасно, Лавров похвалив главу зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля за те, що він визнає важливість Росії для вирішення багатьох зовнішньополітичних питань. Однак, на думку МЗС Росії, проблема в тому, що навіть він і його колеги не здатні впоратися з "атакою русофобської меншини".

"Ми намагалися поводитися пристойно", - говорить Лавров. - "А представники Заходу зустрічаються з опозицією в Росії та Білорусі". І ось, в тому числі, з цієї причини, тепер Лавров налаштований на те, щоб "діяти, не озираючись". Адже, як висловилася Маргарита Симоньян, санкції накладають на Росію "незалежно від її поведінки". А значить, немає причини себе обмежувати... "Якщо бійка неминуча - бий першим", як висловився інший колега Симоньян.

Іншими словами, глава зовнішньополітичного відомства Росії загрожує іншим країнам тим, що офіційний Кремль відмовиться від дотримання міжнародних норм і буде поводитися свавільно, вже не прикриваючись "зеленими чоловічками".

Можливість публічної відмови від дотримання норм міжнародного права - це надзвичайно серйозний сигнал, навіть з огляду на той факт, що Лавров підкреслював, що на таке йти не можна. Однак, ми з вами прекрасно розуміємо, що питання підконтрольних Кремлю журналістів були сформульовані спеціально, щоб ввести в інформаційний простір подібний аспект дискусії.

Однак, абсолютно зрозумілим є те, що Лавров намагається "взяти європейців на понт". Іншими словами, заявляє про готовність здійснювати безрозсудні і агресивні вчинки, не будучи здатним на це піти. Все обурення і з боку журналістів, і з боку глави російського МЗС - це не більше ніж бутафорія і спроба підвищити ставки в заочному спілкуванні з європейськими партнерами.

Чому "сумний кінь" почав "бикувати"?

Ще на початку вересня, після отруєння Навального, ставало ясно, що домовленості Берліна з Кремлем з питань "Nord Stream 2" виконати не вдалося через велику кількість об'єктивних обставин, серед яких судові позови польських екологічних активістів і санкції США щодо морських суден, які будували газопровід. І це тільки вершина айсберга.

Німці закривали очі на політичні вбивства Литвиненка, Березовського, Хангошвілі, Нємцова, Політковської, замах на Скрипалів і багато іншого. З високою ймовірністю Берлін перетерпів би і спробу отруєння Навального. Однак, обставини склалися не на користь німецько-російської дружби за гроші.

Тиждень тому, польський антимонопольний регулятор UOKiK прийняв безпрецедентне рішення накласти штрафи на компанії, які будують "Nord Stream 2", за продовження будівництва без згоди польської влади.

Тепер, "Газпром" повинен виплатити польській стороні $ 7,6 млрд, А інші п'ять компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу - $ 61 млн сукупно. Крім того, польський антимонопольний регулятор зобов'язав протягом 30 днів припинити дію контрактів, укладених для фінансування будівництва "Nord Stream 2".

Ще два роки тому регулятор пред'явив звинувачення в порушенні процедур "Газпрому", французькій "Engie Energy" (країна реєстрації: Швейцарія), німецькій "Uniper", австрійській "OMV", голландсько-британській "Shell" і німецькій "Wintershall" (чотири компанії зареєстровані в Голландії). В результаті, "Engie" оштрафована на 55 млн злотих, "Uniper" - 29,9 млн злотих, "OMV" - 87,5 млн злотих, "Shell" - 30 млн злотих, "Wintershall" - 30,8 млн злотих.

На думку польської сторони, в 2017 р., незважаючи на відсутність офіційної згоди на створення спільного підприємства, 6 зазначених компаній уклали низку угод про фінансування і спільне управління "Nord Stream 2". Вони ж повинні були стати і спільними акціонерами газопроводу. Згідно з домовленостями, половину вартості будівництва газопроводу, який оцінюється в 10 млрд євро, повинен був вкласти "Газпром", а іншу половину - 5 названих компаній.

Таким чином, на думку польського регулятора, Uniper, Engie, OMV, Shell і Wintershall були не тільки фінансовими джерелами для проєкту, але й увійшли в картельну змову з "Газпромом". А значить - проєкт представляє собою порушення законодавства і принципів чесної конкуренції. Оскільки компанії діяли навмисно, вони були покарані максимальними фінансовими санкціями - 10% їхнього річного обігу.

В результаті подій, обсяг проблем, пов'язаний з проєктом "Nord Stream 2", що повалився на Берлін і Брюссель, нарешті перевищив ті очікувані пільги, заради яких Ангела Меркель і її колеги готові були терпіти позасудові розправи і вбивства. У тому числі і вбивство в Берліні Зелімхана Хангошвілі.

У європейському політикумі, очевидно, склалася ситуація, коли неадекватна поведінка Кремля викликала бажання зафіксувати збитки і вийти з безперспективних і "валідольних" проєктів, які спочатку здавалися досить вигідними.

Сталося те, про що я говорив тривалий час: європейські бізнесмени просто неправильно прорахували ризики співпраці з Кремлем.

Ну, а кейс з отруєнням Навального підвернувся дуже доречним. Адже на його тлі європейці можуть вийти зі спільних проєктів з Кремлем плавно і з високо піднятою головою, посилаючись на "розходження в цінностях".

Тим самим вони будуть всіляко демонструвати, що російська сторона сама винна в руйнуванні перспектив проєкту через свою неадекватну зовнішньополітичну поведінку, укупі з отруєннями опозиціонерів. Ну, як з такими людьми працювати?...

Як змусити європейців продовжити співпрацю?

Протягом декількох тижнів європейська преса смакувала радикальну зміну позиції Ангели Меркель та інших німецьких політиків щодо Кремля і проєкту "Nord Stream 2". І ось, як видно, своїми демаршами вчора і сьогодні Сергій Лавров вирішив в черговий раз зіграти на підвищення ставок, погрожуючи Європі розривом відносин з нею.

За задумом Лаврова, ті, хто заробляє шалені гроші на російських вуглеводнях, повинні докласти всіх зусиль, щоб утримати уряд Меркель в рамках раніше досягнутих домовленостей.

Тим часом, незважаючи на заборони, санкції, штрафи і посиленою політичну позицію Берліна, підвищення ставок відбувається з боку Кремля не лише на словах. Сьогодні стало відомо, що судно-трубоукладач "Академік Черський", за допомогою якого Кремль погрожував самостійно добудувати газопровід, попри санкції, проводить випробування поблизу Калінінграда для подальшого відновлення прокладання останньої ділянки "Nord Stream 2" в данських і німецьких водах довжиною в 160 кілометрів. 1 жовтня Данське енергетичне агентство видало останній дозвіл для запуску балтійського газопроводу - на експлуатацію.

Кремль сподівається побудувати цю ділянку за три місяці, щоб встигнути до того, як закон про оборонний бюджет США, в проєкт якого включили розширення санкцій по "Nord Stream 2", буде підписаний.

За даними сервісів MarineTraffic і Vesselfinder, до "Академіка Черського", який знаходиться між Калінінградом і Клайпедою у Курської коси, з порту Мукран прибули судна постачання «Умка» і «Фінвал», які виконують також функції якорезаводчиків. В районі трубоукладника чергує ще одне судно "Морспасслужби" - "Балтійський дослідник". Воно також брало участь в будівництві "Nord Stream 2".

Судна інших компаній, які були задіяні в прокладанні трубопроводу, за наявною інформацією, намагаються особливо не світитися і вимикати систему AIS, щоб приховати своє місцезнаходження в районі проведення робіт по проєкту і не потрапити під санкції.

Однак, крім санкцій щодо компаній-судновласників, є ще й рішення міжнародної групи клубів взаємного страхування судновласників (International Group of P & I Clubs, або IG P & I) - відмовити надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в добудові газопроводу. Таке рішення недержавна асоціація, яка об'єднує 13 найбільших приватних клубів страхування суден в світі, ухвалила 21 вересня 2020 року.

За заявами російських медіа, російські судна проводять якісь випробування. Хоча багато українських експертів сходяться на тому, що вони всього лише демонструють бурхливу діяльність, видаючи бажане за дійсне. Насправді ж ніякої можливості добудувати "Nord Stream 2" без партнерів, які володіють технологіями і обладнанням, у російської сторони немає.

Передчуваючи чергову масштабну геополітичну поразку, Кремль кидає в бій свою високопоставлену агентуру в Берліні. Так, колишній глава Федеральної розвідувальної служби (BND) Герхард Шиндлер, нещадний критик Ангели Меркель, вважає, що замість того, щоб критикувати Росію, з нею краще співпрацювати. І якщо міжнародна спільнота не готова простягнути Москві руку, то це повинна зробити саме Німеччина.

Таким чином, істерика двох останніх днів, яку демонструє міністр закордонних справ Російської Федерації і кремлівські спецслужби, є цілком зрозумілою, проте, не дасть російській стороні бажаних результатів. Проте, шантаж "припинити бізнес з Європою", по всій видимості, буде посилюватися. Подивимося, чи зможуть європейські бізнес- і політичні еліти грати в ігри російських гопників?