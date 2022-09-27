Кремлівські "злодії в законі"

07:11 27 вересня Київ, Україна

З подачі путіна корупція в росії, можна сказати, стала еталоном для всіх “нечистих” на руку чиновників. Крадуть усі – школярі, пенсіонери, робітники, менеджери, фінансисти, дрібні чиновники, силовики. Але найбільше крадуть “верхи”. Єдине правило - "вкрав сам - поділися з ближнім".

Одним з наочних прикладів, майже виставленим напоказ, як “еталон олігарха”, є найбагатший депутат росії, віцеспікер південноуральських законодавчих зборів Костянтин Струков. Його статки в 2021 році оцінювалися журналом Forbes, де він зайняв 55 позицію в рейтингу найбагатших людей рф, в 2,8 млрд доларів.

Як і кожен “поважаючий себе” російський олігарх, Струков розпочав свою кар'єру у 90-х. Силовим шляхом йому вдалося "приватизувати" гірничодобувну компанію "Южуралзолото". На початку нульових майбутній мільярдер обійняв посаду депутата у законодавчих зборах Челябінської області та став олігархом. Спонсуючи «Єдину росію» у себе в регіоні, його гріхи “не помічалися”, а це й постійні загибелі робітників у шахтах його компанії, недотримання екологічних норм, рекет та рейдерські захоплення. Знову ж таки, згадується головне правило - "вкрав сам - поділися з ближнім". Замість покарання Струков був нагороджений «Орденом за заслуги перед батьківщиною». За 22 роки при владі чиновник став впливовою людиною, “обріс” зв'язками, у тому числі в москві, отримав практично безмежну владу, але все одно вирішив не вказувати закордонне майно у декларації про податки. Ймовірно, причиною цього стала безмежна жадібність, властива всім російським чиновникам.

Костянтин Струков

Так, у Струкова було виявлено незадекларовану нерухомість у Чорногорії. Окрім кількох особняків, депутат вирішив інвестувати у туристичний бізнес країни та побудувати за кордоном п'ятизірковий готель. Струков не приховує свого надприбутку від бізнесу, який за законодавством рф не може вести чиновник. За 2020 рік у податковій декларації він вказав прибуток у більш ніж 8,5 млрд рублів, велику кількість нерухомого та рухомого майна на території росії.

А ось те, що Струков займається бізнесом у Чорногорії, вдалося дізнатися, лише провівши розслідування. Причиною тому стала замітка в новинах країни, що російський депутат інвестував у будівництво п'ятизіркового готелю.

У 2005 році він уклав контракт із місцевою владою на придбання двох ділянок за 10 км від міста Котор, загальною площею 2824 кв. м та з розташованим на одному з них будинком площею 794 кв. м. У тому ж році Струков орендував ще дві ділянки по сусідству і таким чином став власником окремої ділянки берегової лінії. У 2011 році, після того, як власник ділянок помер, депутат зв'язався з його спадкоємцями і викупив землю. За всі ділянки разом із спорудами Струков заплатив 850 тис. євро. На двох нових ділянках челябінський депутат влаштував готель. На сьогодні вартість усіх разом узятих землеволодінь оцінюється у близько 20 млн євро.

Володіння челябінського депутата єдинороса Костянтина Струкова у Чорногорії

Окрім міні готелю поряд зі своїм будинком під Котором, Струков у 2018 році розпочав будівництво справжнього 5-зіркового готелю у бухті Добра Лука, на півдні Чорногорії. Недобудовані коробки будинків разом із землею оцінюються у 20 млн євро.

Щоб борознити Адріатичне море з комфортом, Струков має у своє розпорядження два судна, які також незадекларовані та записані на офшори. Швидкісна 29-метрова яхта класу люкс названа на честь дочки "Alexandra" і 46-метрова "Rêve d'Or", що в перекладі з французької означає "Золота мрія". Судна були помічені як у безпосередній близькості біля маєтку Струкова в Которі, так і біля бухти Добра Лука в момент перебування депутата в Чорногорії. Їхня загальна вартість дорівнює 20 млн євро.

«Alexandra»

"Rêve d'Or"

Депутат єдинорос вчинив у найкращих традиціях російських олігархів і вирішив підстрахуватися на "чорний день", побудувавши для себе заміський будиночок та невеликий бізнес за кордоном. Його зв'язки дозволили Струкову не турбуватися про те, що держслужбовець має великий бізнес із видобутку кольорових металів. Проте єдинорос вирішив не декларувати майно в Чорногорії, хоча щороку вказував у своїй звітності мільярди рублів прибутку. Тобто він міг собі купити вищезгадане сам, адже заробляв ці гроші руками шахтарів на його підприємствах. У той самий час у росії більшість великих політичних фігур не маючи бізнесу, за відносно скромних фінансових доходів володіють нерухомістю не гірше, ніж у золотодобувача Струкова.

Так, усім відомий глава міністерства закордонних справ сергій лавров за 15 років на своїй посаді “обріс” елітною нерухомістю, що значно перевищує за вартістю його суму офіційних зарплат за все життя міністра. Лавров має заміський будинок площею 499 кв. м, на ділянці 28,9 соток, розташований у підмосковному селищі Ландшафт, у селі Жукове. Глава мзс рф вперше задекларував цю нерухомість у 2014 році. На той момент подібні будинки в селищі оцінювали приблизно в 300 млн рублів. Іншим місцем проживання лаврова є квартира площею 247,3 кв. м, в 11-поверховому багатоквартирному будинку за адресою Шведський глухий кут, 3, більш відомий, як “будинок друзів путіна”. Крім лаврова там у різний час володіли житловим майном син бізнесмена Геннадія Тимченка Іван, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, колишня дружина голови «Роснефти» Марина Сєчіна, а також Костянтин Ернст. Згідно з однією з квартир, яка була виставлена на продаж практично ідентичною площею, що і у лаврова, приблизна вартість апартаменту міністра дорівнює 300 млн рублів. За офіційними даними, квартира була подарована голові мзс рф дочкою Катериною у 2007 році. На той момент вона закінчувала магістратуру в університеті та жодними активами не володіла. Виходить, що загальна вартість двох об'єктів нерухомості становить приблизно 600 млн рублів згідно ринкової вартості. При цьому середньорічний дохід родини лаврових (міністра та його дружини) дорівнює 4,5 млн рублів на рік. Це означає, що для покупки будинку в селищі Ландшафт і квартири в “будинку друзів путіна” міністру потрібно було відкладати всю їхню зарплату протягом 134-х років.

Так званий “будинок друзів путіна”, в якому проживають/проживали урядовці рф, олігархи, бізнесмени та інші наближені до влади злочинці.

Ще один єдинорос, який сховав свою нерухомість за кордоном, але не вказує цей факт у декларації, є Валерій Пономарьов, член Ради Федерації (РФ) Камчатського краю. Він, як і його колега із Челябінська, володіє серйозним бізнесом. Пономарьову вдалося збагатитися завдяки держзамовленням. Його фірма ТОВ "Знак" продавала держорганам номерні знаки на автомобілі, а також всілякі бланки. Крім цього, член РФ має в запасі найбільше підприємства на Камчатці з рибного видобутку – «Океанрибфлот». Він, як і Струков, вказував у податковій декларації великий прибуток щорічно, але не вніс туди особняк в Іспанії, який був куплений, очевидно, разом із горою, на якій розташований сам будинок. У селищі Ла Загалета, де "односельці" скликають збори, щоб схвалювати кандидатуру нових сусідів, Пономарьов викупив ділянку площею 17 762 кв. м. і збудував там особняк із басейном. При цьому він не забув записати все майно на свою дочку Зою. Крім нерухомості, член РФ отримав бізнес в Іспанії. Так, Пономарьов, а точніше його дочка, володіє фірмою з виробництва елітних вин «VINO PINO SL» і «HIGH MOUNTAIN HOLIDAY SL».

Нерухомість Валерія Пономарьова в Іспанії

Але в росії все, як у відомій приказці - "Риба гниє з голови". Зрозуміло, що лавров лобіює інтереси великого російського бізнесу за кордоном, за що отримує в подарунок від “дочки” елітну нерухомість. Зрозуміло, що Струков, який розпочав свою кар'єру в 90-х і увійшов до політики на ранніх етапах правління путіна, обріс зв'язками, які дозволяють йому абсолютно все в межах його регіону. А оскільки він є головним спонсором «Єдиної росії» в Челябінській області, а значить ділитися заробітком з центром, то йому і зовсім нічого не загрожує, навіть якщо він раптом захоче викупити всю Челябінську область. Не дивно, що Пономарьов, як і Струков залишається недоторканним, адже він “справжній патріот єдинорос”, та ще й член Ради Федерації. Все це стало можливим завдяки одній людині, яка цікавилася геополітикою та поверненням “втрачених земель”. Саме путін розвів корупцію немислимих масштабів у росії та зробив її привілеєм для держслужбовців.

Він і сам є активним її "користувачем". Палац у Геленджику, вартістю приблизно в 1 млрд доларів, особиста флотилія розкішних яхт путіна, загальна вартість яких, разом із щорічним обслуговуванням, також досягає 1 млрд доларів, вілли на блакитному березі Франції, незліченні квартири, резиденції, будинки по всій території росії, так і власний бункер десь у надрах уральських гір. Усе це є прямим наслідком його правління. Тому фраза "вирушити воювати за палаци та яхти путіна" - е метафора. Зрозуміло, що програвши війну, він позбудеться влади, а отже, і всього накопиченого майна. Бункерному дідові незабаром і так нічого з цього не знадобиться і тому він на старості років вирішив забрати разом із собою якомога більше людей.