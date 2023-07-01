Коротка розповідь про роботу російських шпигунів за кордоном

07:07 01 липня Київ, Україна

Шпигунство виникло на тлі протистояння двох блоків – Західного та Східного за часів Холодної війни. Тоді великою популярністю користувалися фільми про таємних агентів під прикриттям з лініями романтики та неймовірними приладами, що здаються фантастичними. Такі люди сприймалися як супергерої та, по суті, такими і були. Як з боку США, так і з боку СРСР працювали шпигуни, яких десятиліттями ніхто не міг розкрити і їм часом вдавалося скидати цілі уряди. Після розпаду СРСР Росія, назвавши себе правоприймальницею Радянського Союзу, наплодила нову школу спецагентів з різних відомств. Але оскільки протистояння формально припинилося, то основним заняттям для російських шпигунів за кордоном стала боротьба з конкурентами із сусідніх відомств за сфери впливу в тому чи іншому регіоні. У вільний від знищення конкурентів час вони могли зайнятися своїми прямими обов'язками або розважитися, прикриваючись дипломатичним імунітетом, а отже, не побоюючись наслідків із боку законодавства.

Одним із прикладів того, хто на сьогоднішній день шпигунить для Кремля в Європі, є Антон Геннадійович Горьов. Він народився у Саратовській області у 1983 році. Закінчивши школу, він встиг побувати в кількох російських арміях. У 2007 році став командиром відділення в російській військовій частині 49555 в Южно-Сахалінську, де розташовується 2357 батальйон радіопеленгації ГРУ.

Антон Горьов – агент ГРУ під дипломатичним прикриттям

Саме з 2007 по 2013 рр. в особовій справі Гор'єва прогалина. Ймовірно, у цей час його почали готувати до майбутнього “дипломатичного статусу”, а точніше – шпигуна під прикриттям. У ГРУ придивляються до своїх співробітників по всіх частинах та відбирають найбільш затребуваних до роботи за кордоном. В основному, набирають персонал з радіорозвідки та спецназу. Далі людей відправляють навчатися у Військово-дипломатичну академію у Москві.

2013 року Горьов стає шпигуном під дипломатичним прикриттям і його відряджають до Угорщини. Тоді, на зустрічі у Будапешті з азіатськими, африканськими та латиноамериканськими делегаціями, де окремим гостем була Росія, Гор'єва представили як консула.

За словами колишнього угорського контррозвідника, у Будапешті знали, хто такий Горьов і для чого відправили до Угорщини.. На початку шпигунської кар'єри російського ГРУшника йому доручили доглядати могили радянських військових, які загинули у Другу світову війну. Це робиться не як покарання. Роблячи виїзд на цвинтар, шпигун проїжджає велику відстань через все місто. Також він може обстежити довколишні поля та луки, нібито “у пошуках місць поховань” та організувати схованки. Схови в таких місцях використовуються для безпечної передачі грошей, даних, зброї, обладнання зв'язкових або колег. Крім того, приїжджаючи на цвинтар, агенти можуть знайти покинуті могили, що, з великою ймовірністю, означає, що родичі загиблого також померли.. Надалі імена з гробових плит використовуються в спецопераціях.

Через деякий час, відвідуючи радянські меморіальні пам'ятники в Угорщині, Гор'єву вдалося налагодити контакт одразу з кількома членами різних радикальних рухів – від комуністів до ультраправих. Примітно, що у всіх країнах соцтабору період Холодної війни вважається окупацією. Розвал СРСР став святом та звільненням від “червоного гніту”. Тоді як у кожній з цих країн все ж таки перебувають ностальгуючі маргінали за радянським минулим. Вони і є головною метою для ГРУ, оскільки з них виходять хороші агенти.

У 2015 році комуністи та ультраправи в Угорщині, несподівано для всіх об'єдналися в союз, організували антиукраїнський мітинг, закликаючи “дати можливість Криму, ДНР та ЛНР самовизначитися”. Надалі вони також просували ідеї розвороту Європи на Схід, налагодження тісних відносин з Росією, звинувачували НАТО та США в агресії проти Кремля.

Приблизно в той же час Горьов отримує підвищення і стає другим секретарем і завідувачем консульського відділу посольства Росії.. Він отримав підтримку мера села Асоттал Ласло Тороцкаї, який був радикалом і головою пропутинської партії «Йоббік». На сьогоднішній день цей маргінал став на чолі ще радикальнішої угорської партії «Наша Батьківщина». Але в той час Тороцькаї та Гор'єв відкрили меморіал Юрію Гагаріну в Асотталомі.

Крім того, що російський шпигун розвивав власну агентурну мережу, у 2016 році він допоміг двом росіянам, які торгували зброєю уникнути екстрадиції до США.. Тоді, американські агенти з відділу боротьби з наркотиками, розробили легенду, що вони, нібито з мексиканського картелю, і зацікавлені в покупці зброї у російських продавців в Угорщині – Володимира (батька) та Володимира (сина) Любишиних. Росіяни погодилися продати списану радянську зброю в обмін на кілька мільйонів доларів та кокаїн. В результаті їх затримали, а Горьов почав активно допомагати співвітчизникам.. Зрештою, ФСБ запросило власне розслідування, і торговців зброєю відвезли до Росії. Таким чином, вони уникли екстрадиції до США, а невдовзі, за результатами “розслідування”, всі звинувачення з Любишиних у РФ було знято.

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Через кілька років Гор'єва перемістили до сусідньої Словаччини. Чим він займався там невідомо. Єдиним випадком із згадкою російського “дипломата” сталася подія на парковці гіпермаркету, де ГРУ-шник, у п'яному стані збив 51-річну жінку, відмовився проходити тест на алкоголь та поїхав.

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У середині березня 2022 року словацькі спецслужби розкрили російську шпигунську мережу, де був замішаний екс-співробітник міноборони країни. Він зізнався, що з 2013 року співпрацював з агентами РФ, передавав секретні дані на знімних цифрових накопичувачах та особисто зустрічався з кураторами у безлюдних місцях.. Після розтину шпигунської мережі, партію російських дипломатів вислали з країни. Другу партію було вислано наприкінці березня. Швидше за все, Горьов із дружиною вирушив разом із ними. Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що у російському посольстві 100% персоналу є шпигунами під прикриттям.