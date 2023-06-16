Ключові рішення щодо завершення війни з росією вже ухвалено, проте схема не враховує одного гнилого моменту

Отже, вчорашній виступ Френсіса Фукуями на Київському безпековому форумі Арсенія Яценюка підтвердив мені, що ключові геополітичні рішення про майбутнє нашого регіону вже прийняті.

Далі відбуватиметься лише їхня імплементація. Можна розслабитися і "не отримувати задоволення". Ці тези були щонайменше двічі повторені і Фукуямою, і Кісінджером. Отже, відбувається просто форматування інфопростору під очікування цього результату.

ЗСУ отримують під контроль повністю Запорізьку та Херсонську області, вихід до моря та портів, блокування прісної води до Криму та вогневий контроль за Керченським мостом Путін починає боятися, що з Кримом щось станеться і починає йти на поступки, а саме... Не чинить опір вступу України до НАТО. Країни НАТО приймають Україну до альянсу під час досягнутого тимчасового перемир'я. В обмін на це Україна озвучує непублічне та неофіційне зобов'язання не відвойовувати Крим Встановлюється дуже тендітний баланс. Україну беруть до НАТО та ЄС. Зеленського переобирають на другий термін. Путіна переобирають на п'ятий термін. Байдена як нобелівського лауреата миру також обирають на другий термін

Все в шоколаді...

Але ця шоколадна схема не враховує одного гнилого моменту. У перспективі наступних 10-15 років війна відновлюється з ще більшою потужністю і вже точно набуває світового масштабу.

Ну що ж...

Чомусь згадався кінець фільму "Watchmen"

Особливо доля Роршаха