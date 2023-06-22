«Кліщі» Пригожина

Між ФСБ, ГРУ та іншими силовими структурами РФ будуть частішати цікаві тертя

Пригожин використовує старий совковий військово-тактичний прийом «кліщі» – «великі кліщі – малі кліщі».

З одного боку, він подає до генпрокурора заяву про зраду та диверсії, які здійснюють генштабівці РФ проти вагнерівців, з іншого – вимагає визнати його суб'єктом контрактування бійців.

Немає жодних сумнівів, що за Пригожиним хтось стоїть. Я думаю, що це Ковальчуки, яким треба зробити з Шойгу «цапа-відбувайла» і знести начисто його метастази в уряді, держдумі, ФСБ та інших чутливих частинах російського держапарату.

Це дозволить самим Ковальчукам очиститися після того, як вони ідеологічно нав'язали Путіну війну та перегрупуватися для підготовки до виборів у вересні 2024 року.

Кирієнко доручено переформатувати інфопростір під вимоги нової внутрішньої політики. І в цьому контексті він залазить на територію Громова, який потихеньку втрачає позиції.

Впізнаваність та баланс довіри-недовіри у Пригожина постійно зростає.

Можливо, слід очікувати появи якихось нових партійно-політичних суб'єктів, хоча швидше за все список «Єдиної Росії» просто буде кардинально переформатований.

Відео ув'язненого Іллі Сачкова свідчить про те, що всередині ФСБ і між ФСБ, ГРУ та СЗР будуть частішати цікаві тертя.. Хоча, як на мене, Наришкіна як гравця розглядати вже не так логічно, як раніше.