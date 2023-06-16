Як завершиться війна? Чому важливо описати не перемогу, а поразку

Ситуація, в якій ми перебуваємо, є "грою з нульовою сумою"

Якийсь час тому я написав великий матеріал для росіян "Розвіяти туман війни" - це означає перетворити повну невизначеність потенційних сценаріїв подій у визначеність сьогодення та майбутнього. Гра між невизначеністю та визначеністю – це частина професії, яку я вибрав для себе.

Зараз, з кожним днем простір стає дедалі прозорішим і зрозумілішим, через великі масиви інтелектуальної роботи з обох боків Атлантичного океану. Щоправда, слід сказати, що експерти Західної Європи, на мою скромну думку, взагалі ніяк себе не виявили в цій роботі.

Отже, на сьогодні зрозуміло таке: