Як завершиться війна? Чому важливо описати не перемогу, а поразку

Ситуація, в якій ми перебуваємо, є "грою з нульовою сумою"
Якийсь час тому я написав великий матеріал для росіян "Розвіяти туман війни" - це означає перетворити повну невизначеність потенційних сценаріїв подій у визначеність сьогодення та майбутнього. Гра між невизначеністю та визначеністю – це частина професії, яку я вибрав для себе.
Зараз, з кожним днем простір стає дедалі прозорішим і зрозумілішим, через великі масиви інтелектуальної роботи з обох боків Атлантичного океану. Щоправда, слід сказати, що експерти Західної Європи, на мою скромну думку, взагалі ніяк себе не виявили в цій роботі.
Отже, на сьогодні зрозуміло таке:
- 2023 рік не стане роком нашої перемоги. Тому що ніхто досі не знає, що саме є нашою перемогою та як її досягти. Конфлікт може затягтися на довгі роки.
- Статус пункту 1 цілком і повністю залежить від процесів усередині російської федерації та в оточенні путіна. Якщо ми хочемо вплинути на зміну цих процесів, потрібно почати працювати з путінськими лоялістами, які можуть його зрадити.
- Ситуація, в якій ми перебуваємо, є "грою з нульовою сумою". Жодні потенційні переговори, припинення вогню, "Мінськ 3", тиск з боку США та Китаю не зможуть вплинути на те, що одна сторона невідворотно програє, а інша виграє. І, навпаки, якщо одна сторона не здобуває перемогу - то вона отримує поразку.
- Що таке поразка росії - це такий статус державного утворення, який зараз називається російська федерація, який більше не становить екзистенційної загрози для України та інших країн ЄС. Відповідно, в умовах консолідованої влади в руках путіна чи навіть його наступника – це неможливо.
- Що таке поразка України - це стан продовження поточної ситуації на необмежений термін (так званий, stalemate), тобто ні миру, ні війни, ні домовленостей, незалежно від ступеня інтенсивності конфлікту. Західні експерти вважають, що ця стратегія путіна має призвести до виснаження України, або заборгованості Заходу, який відключить апарат штучного дихання для економіки України.
- Поразка росії - на цей момент неможлива, оскільки досягнення стану, який я описав у пункті 4, можливе виключно в умовах, коли США та інші члени НАТО, як західні бенефіціари геополітичного процесу, зможуть прийняти для себе таке майбутнє. Всіма своїми фібрами вони зараз сигналізують, що до нього не готові і не будуть готові в найближчому майбутньому. Причиною цього є віра в те, що путін може піти ва-банк та ескалювати ставки. Вони цього бояться. І страх їх паралізує.
- Поразка України – це затягування війни на 7-12 років, в умовах подальшої ескалації внутрішньополітичної напруги, яка неминуче відбудеться наступного року, який є 5-м роком каденції президента України. Путін не зможе нас завоювати, не зможе отримати Київ, не зможе просунутися далі за ті лінії дотику, які існують на цей момент. Але він може знову максимально загальмувати розвиток знекровленої України, коли балаканина про "відбудову та відновлення" так і залишиться на рівні круглих столів про "Луганську декларацію".
- Поки ми не сформулюємо для Заходу такий формат поразки росії, який би був для них прийнятним, зрозумілим і таким, який вони могли б контролювати - ситуація не зрушиться, навіть у разі наших успіхів на полі бою.
- Для переконання Заходу в необхідності поразки росії треба довести, що після того, як це станеться, ситуація всередині російської федерації залишатиметься керованою. А це означає, що жодного розвалу не буде.
- Керованість ситуації та поразка росії можуть бути одночасно досягнуті виключно одним єдиним шляхом - заміна імперської вертикалі влади на певну кількість інших суб'єктів, які здійснюють управління в рф. У тому числі – шляхом внесення змін до конституції російської федерації.
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