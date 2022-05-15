Як у Росії зомбують школярів

12:00 15 травня Київ, Україна

Тоталітарний режим неспроможна існувати без пропаганди. Особливо, якщо йдеться про державу, в якій відродився фашизм. Росія давно вела агресивну внутрішню та зовнішню політику, з кожним роком посилюючи свою риторику. У той же час, підтримувати слова пропагандистів про “велич Росії та російської нації” і воювати проти “братського народу”, який раптом виявився “хворий нацизмом”, “загрожував нападом та знищенням Росії”, будучи при цьому “слабким та аморальним, використовуючи проти російської армії бандеромобілі” через що тепер “в Україні необхідно наводити лад та денацифікувати всіх” – різні речі. Знову ж таки, якщо доросле населення зазнало зомбування під час перегляду телевізора, то молоде – користується інтернетом і не дивиться пропагандистські шоу чи новини на «Першому каналі». Тому, крім нещодавно “підкорення інтернету” кремлівськими старими, для школярів і студентів були розроблені спеціальні методички, які пояснюють рашистські поняття дітям з неокрепшей психікою і поняттями.

Людьми, які створили методички із зомбування підростаючого покоління в Росії, для вчителів у школах та викладачів в університетах є Ольга Миколаївна Суханова та Світлана Юріївна Тохтуєва. Їхні імена можна виявити в методаних методичках, які є у відкритому доступі. Там жінки вказані як автори.

Основний посил брошури Суханової наступний: “усі іноземні ЗМІ розповсюджують фейки; можна вірити лише перевіреним джерелам інформації, таким як сайт президента Росії, уряду, Міноборони, «Пояснюємо.РФ», інформагентствам та державним ЗМІ, а також сайту самого Роскомнагляду; вітчизняні ЗМІ, які мають статус іноагентів, також поширюють фейки”.

Слід зазначити, що Суханова є директором управління досліджень, і розробки у Академії Міносвіти России. На сайті академії сказано, що вона відповідає за розвиток педагогів, дослідження та розвиток інформаційних технологій, підвищення культурного рівня суспільства загалом. У 2020 році академія отримала на свою діяльність близько 1,6 млрд. рублів з бюджету. Також академія бере участь у різних проектах із патріотичного виховання громадян.

Ольга Суханова на сайті «Академії Міносвіти Росії»

Цікаво, що до своєї державної діяльності у 2012 році Суханова була номінантом на премію «вчитель року». Її профільним предметом була англійська мова. Жінка навіть мала персональний сайт з назвою «Мости до англійської». За словами самої Суханової, цю назву вона обрала, оскільки завжди хотіла налагоджувати зв'язки між різними народами світу.

Персональний сайт Суханової Ольги

Інша методичка, автором якої стала Світлана Тохтуєва, присвячена методам роботи зі студентами та учнями старших класів для вчителів. Вона очолює відділ проектування цифрового контенту у московському корпоративному університеті.. Цей заклад займається тренінгами, атестацією та курсами підвищення кваліфікації для викладачів Росії.

Світлана Тохтуєва

За методичкою Тохтуєвою, для студентів ВНЗ та учнів шкіл старших класів розроблено програму занять під назвою “Фейки та вкидання.. Як не залишитися обдуреним”. Як приклади наводяться новини, які публікувалися поза зоною контролю державних ресурсів РФ. Проте легко зрозуміти, що “заперечуючи фейки”, автор методички сама створювала хибну інформацію і практично завжди видавала версію Кремля, яка апріорі є свідомо неправдою.

Заради справедливості, автор методики пропонує реальний алгоритм розпізнавання фейків, розповідає про причини виникнення неправдивої інформації, про психологічну складову питання і т.д. Найбільш абсурдно виглядає пункт, що говорить, що “необхідно перевіряти новину у кількох джерелах та зберігати критичне мислення”. Тобто, рашисти настільки впевнені в недалекості свого населення, що готові надати їм інструмент для викриття фейків, яким завалено медіапростір Росії, говорячи лише про те, що єдиним джерелом інформації є російські державні ресурси.

Частина тексту з методики Тохтуєвої, в якому вона прямо визначає емоційний стан росіян в даний момент і розкриває методи роботи пропаганди своєї держави

І звичайно, рашисти не були б рашистами, якби, не “попіклувалися” про найменших представників свого суспільства. Для дітей початкових та середніх класів також розроблено методичку. У ній йдеться не так про методи спілкування з аудиторією, як про необхідні пропаганди події, такі як “захист людей Донбасу”, “незаконне повалення легітимної влади в Україні у 2014 році”, “референдумі в Криму” та “причини початку спецоперації”. При цьому вчителям підготували окрему методичку на 15 сторінок, з відповідями на очікувані питання від учнів, які "можли б застати викладача зненацька". Виходить, що вчителі й самі не знають, яку версію події розповідати дітям, щоби підтримати спільні легенди нападу на Україну. Більше того, у Кремлі фактично визнають страх навіть перед дітьми, надаючи вчителя відповіді на запитання.

Політика загального обдурення своєї нації, що призвела до того, що на планеті Земля, можна зустріти “марсіан”. Приблизно також обманюють людей у КНДР. Навіть у Китаї, за загальної ізоляції власного населення від навколишнього світу, ЗМІ переважно доносять світові події, посилюючи акценти на якійсь події на користь політики компартії, але не спотворюють події повністю. Найгірше, що правління Путіна незабаром завершиться, проте зомбоване молоде покоління зіткнеться з жорстокою правдою і назавжди залишиться у створеному ілюзорному світі з “великим і праведним президентом, проти якого ополчився весь світ”, так само, як десятки тисяч людей залишалися вірними Сталіну, після його смерті та визнання "великого вождя" "ворогом комунізму". Про це, рашисти самі ж написали у своїй методичці, у пункті – “Людина потрапляє до психологічного замкненого кола”.