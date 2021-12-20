Як стати мільйонеркою: схеми Оксани Марченко

Те, що Росія є країною-агресором, ні для кого не секрет. Збройні сили РФ проводять військові операції як в районі ближнього зарубіжжя, так і на Близькому Сході, і країнах Африки. ПВК Вагнера сприяє виконанню нелегальних спецоперацій Кремля, а СЗР впроваджує своїх агентів по всьому світу, використовуючи «м'яку силу». Втручання у вибори, фабрики тролів, кібератаки, "машина" пропаганди і нові перегони озброєнь - все це елементи нової гібридної війни, яку затіяв Путін, щоб задовольнити свої особисті інтереси. Постійно прикриваючись добробутом Росії, насправді він і не думає про простих громадян своєї країни. Всі його мотиви - це гроші, які він готовий витрачати на розкішні палаци, але ніяк не на розвиток економіки Росії. Характерною рисою колишнього співробітника КДБ є жадібність, проте він розуміє, що якщо не буде ділитися, кремлівська еліта і союзники з інших країн перестануть його підтримувати і можуть скинути з посади "царя".

Глава української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук перебуває в родинних зв'язках з президентом РФ. У народі його звуть "кумом Путіна". У зв'язку з цим, він намагається не допустити інтеграції України в Євросоюз і виступає за відновлення взаємин з Росією. Натомість, Путін щедро винагороджує свого союзника. Але оскільки Віктор Медведчук є народним обранцем, йому заборонено вести бізнес і отримувати подарунки від офіційних осіб. Тому більшістю його активів володіє дружина - українська телеведуча Оксана Марченко. Одним з таких активів стало недавно придбане сім'єю Медведчуків нафтогазове сховище в Росії, запаси якого оцінюються в 135 мільйонів тонн.

Почати можна з того, що Оксана Марченко не є бізнесменом як таким. Це звичайна телеведуча в Україні, яка вела кілька телевізійних проєктів, однак після введених проти неї і її чоловіка санкцій оголосила, що вступає в опозиційну партію «За життя».

Попри те, що Путін і дружина Медведєва є хресними батьками дочки Марченко Дарини, до недавнього часу люди не звинувачували її в гріхах чоловіка. Однак виявлені схеми за участю колишньої телеведучої вказують на те, що статок і вплив Оксани набагато більше ніж самого Медведчука.

Варто відзначити, що після повернення Медведчука у велику політику України, він не відчував нестачі в коштах для участі у виборах до парламенту, а також при відкритті нових телевізійних каналів. За словами політика, він успішно вів бізнес в Україні і тепер дуже забезпечений. Однак, згідно з випискою з реєстру Мін'юсту, єдиною комерційною компанією, якою він володіє всередині країни, є ТОВ «Форпостінвест». Компанія займається бізнес-консалтингом. Решта ж його організацій є некомерційними: «Спілка адвокатів України» і «Вибори України - Право народу».

Тут показані компанії, якими Віктор Медведчук офіційно володіє або є співзасновником в Україні

Очевидно, що одна незначна компанія не змогла б задовольнити в повній мірі всі інтереси Медведчука. А ось тут і приходить на допомогу його дорога дружина. Причому дорога в прямому сенсі. За випискою з того ж регістра Мін'юсту, Оксана Марченко є засновницею або кінцевим бенефіціаром, або власницею значної частини як мінімум десяти компаній, які стосуються нерухомості і будівництва, фінансів, сільського господарства, лісового господарства, інженерних вишукувань і роботи із засобами масової інформації.

Теж стосується і нерухомості сім'ї Медведчуків. В Ялті розташований особняк на першій лінії Чорного моря. У 2012 році було опубліковано відео, на якому було видно, як Марченко і Медведчук зустрічаються з Путіним всередині цього особняка. До анексії Криму, ділянка з особняком належав фірмі «Терра-Інвест», кінцевим бенефіціаром якої була Оксана Марченко. Після анексії українські компанії більше не могли мати активи на півострові, проте сім'я Медведчуків була помічена там і після анексії Криму.

Вивчивши російський реєстр Мін'юсту, можна виявити, що Оксана Марченко "веде" активний бізнес в Росії. Відповідно до російського законодавства в 2015 році, три українські компанії, кінцевим бенефіціаром яких є телеведуча, стали співзасновниками ТОВ «ТАВРІЯ-ІНВЕСТ». По всій видимості, дана компанія була створена, щоб управляти майном в Криму. До того ж, в ТОВ «Таврія-ІНВЕСТ» є спільний директор - Інна Палій, з компанією з аналогічною назвою ТОВ СК «Таврія ПІВНІЧ» в Москві. Але власників компанії закривають кіпрські компанії: спочатку VENTOLOR INVESTMENTS LTD, потім VENTOLOR HOLDING LTD. Відповідь на питання, чому кіпрські компанії стали прикривати компанію Медведчука зі схожою назвою, знайшлася в Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Схема, на якій показано зв'язок українських компаній, записаних на Марченко і російських компаній, директоркою яких є якась Інна Палій

У 2015 році Росія оголосила конкурс на право видобувати нафту в одному з найбільших родовищ Ханти-Мансійського автономного округу. Цим родовищем виявилося Гавриківське. Для того, щоб добувати на ньому нафту, за умовами конкурсу, компанія повинна була володіти низкою вимог: переробляти вуглеводневу сировину, отриману з Гавриківського родовища, на російських НПЗ з великою глибиною переробки, що забезпечують своєчасну модернізацію виробництва, що мають достатню виробничу потужність, і на підприємствах, розташованих в Ростовській області. Ці умови викликали бурю обурення, оскільки стало зрозуміло, що конкурс зроблений під конкретну компанію.

У зв'язку з такими умовами, компанія «Роснефть» навіть намагалася подати в суд на організаторів конкурсу, проте через деякий час, з невідомих причин, заявка була відкликана з суду. Варто нагадати, що глава «Роснефти» Ігор Сєчін, значуща людина в Росії після Путіна, на думку «Forbes». Він також є близьким соратником президента РФ, однак навіть він вважав умови конкурсу дискримінаційними.

Проте в конкурсі перемогла компанія NZNP Trade, яка належить до групи компаній «Південь Русі». Компанія володіє Новошахтинським НПЗ в Ростовській області. Це й не дивно, адже в області більше немає інших компаній, які володіли б нафтопереробними заводами. Завод був побудований особисто главою «Півдня Русі» - Сергієм Кисловим. Цей напрямок став для бізнесмена новим, адже компанії, які належать йому, спеціалізуються, в основному, на вирощуванні соняшнику і виробництві масла.

Як повідомив Олександр Сіренко, аналітик UPECO, завод не був успішний і працював по не зовсім легальних схемах, оскільки його продукт незаконно поставлявся російським бойовикам в Україні: "До військового часу, до 2014 року, ми отримали сигнали, що дизельне паливо виробляється на Новошахтинському НПЗ, яке, до речі, не хорошої якості, незаконно перевезений через кордон між Росією і Україною".

Сергій Кислов не є тією людиною, заради якої Путін міг би потіснити «Роснефть», створивши особливі умови конкурсу. Тим більше, що Кислов займався аграрним бізнесом і до конкурсу не був зацікавлений в переробці нафти і нафтопродуктів. Більш того, компанія NZNP Trade почала закупівлю необхідного обладнання лише в 2018 році, хоча конкурс був оголошений в 2015 році. Річ в тому, що NZNP Trade змінила структуру власності. Якщо подивитися на частки компанії в процентах, то можна побачити, що кіпрській компанії Ventolor Holding LTD, яка змінила власника в 2017 році, належить 50,1%. Решта 49,9% нерівномірно розподілені між учасниками: батькові Сергія Кислова, Василю Кислову належить 32%, компанії «Девелопмент» - 3% і дружині Тараса Козака, Наталії Лавренюк - 14,9%.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб

Тепер, для розуміння всієї зв'язки, необхідно звернути увагу на схеми і компанії Оксани Марченко. У Росії кіпрська компанія наймає на роботу директора, людину, наближену до Путіна, яка керує компанією з ідентичною назвою. Тепер стає зрозуміло, що кіпрська компанія Ventolor Holding LTD, яка володіє 50,1% NZNP Trade і видобуває нафту на Гавриківському родовищі, є тією ж самою компанією, яка "покриває" ТОВ СК «Таврія ПІВНІЧ».

Якщо копнути глибше, то при розгляді структури власності Ventolor Holding LTD, можна побачити, що її власником є інша кіпрська компанія - TUMILLON INVESTMENTS LTD.

Тому виходить, що колишня українська телеведуча є єдиною власницею компанії TUMILLON INVESTMENTS LTD, яка зареєстрована на Кіпрі.

INVESTMENTS LTD контролює 100% VENTOLOR HOLDING LTD, яка в свою чергу володіє 50,1% NZNP Trade і видобуває нафту в Росії.

Більш того, компанії Оксани Марченко на Кіпрі мають частку в компанії «Торговий дім», яка також фігурує на ринку нафтопродуктів.

По справжньому неприємно те, що сім'я Медведчуків збуває нафтопродукти в окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму. Це пов'язано з санкціями, яких бояться відомі російські компанії, але не боїться маловідома NZNP Trade.

Виходить, що Оксана Марченко будує свій бізнес, заробляє мільйони на війні. Підтримуючи при цьому Росію, адже родовище нафти знаходиться там, разом з нафтопереробним заводом. Не варто ставити риторичних запитань про те, "а чи дійсно Марченко контролює всі схеми і веде переговори з Путіним?". Зрозуміло, що головним фігурантом всієї схеми виступає Віктор Медведчук, який дозволяє собі літати в Москву на особисті зустрічі з Путіним під час того, як Росія знову збирає війська для можливої атаки. Давні зв'язки з президентом РФ, а також кумівство не дадуть Медведчуку і Марченко змінити свою позицію щодо нього. Однак президент Володимир Зеленський ввів санкції проти поплічників Кремля в Україні. 5 квітня також стало відомо, що Марченко продала всі компанії в Росії, в тому числі і Новошахтинський нафтопереробний завод. Санкції президента України дали свої плоди. Але настільки прибутковий бізнес міг просто піти в тінь для того, щоб від сім'ї Медведчуків на час відчепилися. Тепер напівлегальна мільйонерка Марченко може перетворитися на повністю нелегальну.