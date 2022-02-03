Як Росія бере участь в конфлікті Ізраїлю і Палестини: сім прикладів

21:54 13 травень Київ, Україна

На початку травня між Ізраїлем і Газою різко загострився збройний конфлікт. Влада Ізраїлю вирішила виселити арабські сім'ї з одного з кварталів Східного Єрусалиму. Палестинці обурилися і вийшли на протести, в Єрусалимі почалися заворушення, а потім по Ізраїлю запустили ракети з Гази. Уряд Нетаньяху не залишив їх без відповіді.

Зростання напруженості в конфлікті, який корінням сягає глибоко в історію, вигідний Росії. Кремль протягом тривалого часу підтримує Палестину зброєю, грошима і дипломатично. Як РФ під виглядом миротворчих ініціатив дестабілізує ізраїльсько-палестинський конфлікт.

ПІДТРИМУЮТЬ З ЧАСІВ СРСР. Тісні відносини сучасної Росії і Палестини є спадщиною політики СРСР. У період холодної війни в Москві чітко стали на бік палестинців. В СРСР розглядали Ізраїль як поплічника західного імперіалізму, а діяльність палестинців - "національно-визвольним рухом".

У 1970-х палестинці проходили навчання в спецшколах КДБ і ГРУ, тренування носили глибоко конспіративний характер. Тоді ж СРСР і палестинські бойовики домовилися про співпрацю: Радянський Союз обіцяв їм зброю і техніку в обмін на диверсійну діяльність, спрямовану проти ізраїльських і американських об'єктів.

Першу партію озброєння передали в 1975 році, а вже до початку 1980-х палестинці мали повноцінний арсенал: радянську дальнобійну артилерію, ракетні і зенітні установки, танки, гранатомети і автомати. Тисячі палестинських бойовиків пройшли навчання в СРСР.

ДАЄ ЗБРОЮ. Крім радянського арсеналу, що залишився в спадок палестинцям, у них також є і більш сучасні ПТРК Корнет. Росія прийняла його на озброєння лише в 2000 році.

Корнети ХАМАСу де-факто продає Росія, роблячи це через Сирію, Іран і Хезболлу. Палестинці почали застосовувати ПТРК ще в 2011 році - обстріляли ізраїльський шкільний автобус. В Ізраїлі з'ясували: причетна до теракту ракета зроблена на російському заводі. Тоді ж ізраїльські системи ПРО перехопили "ракету великої дальності типу Катюша".

А на початку 2000-х Путін безпосередньо продавав ХАМАСу стрілецьку зброю і вертольоти. До того ж в Ізраїлі побоювалися, що зброя, яка поставляється Росією до Сирії та Ірану, в результаті виявиться в руках терористів.

У нинішньому протистоянні також було помічено застосування бойовиками ХАМАС ПТРК Корнет. Російська ракета ударила по патрульному джипу: в результаті загинув ізраїльський солдат Омер Табіб, троє військових отримали поранення.

ЛЕГІТИМІЗУЄ ТЕРОРИСТІВ. Росія підтримує тісні відносини не тільки з Рухом за національне визволення Палестини (ФАТХ) (з 2014 по 2020 рік президент Палестини Махмуд Аббас приїжджав до Росії вісім разів, кожен раз зустрічаючись з Путіним. Президент РФ їздив до Палестини в 2012 і 2020 роках), але і з бойовиками ХАМАС, а також іншими палестинськими угрупованнями.

ХАМАС не є для РФ терористичним угрупуванням. При цьому Ізраїль, Канада, США, Японія, держави Євросоюзу і безліч інших країн вважають інакше. Така поведінка РФ дозволяє ХАМАС вирватися з міжнародної ізоляції, а також зміцнювати позиції на внутрішньополітичній арені, де вони змагаються з ФАТХ.

З 2015 по 2020 рік між вищим керівництвом МЗС РФ і ХАМАС пройшло сім офіційних зустрічей, а в березні 2020-го в Росію також приїжджав ватажок угруповання Палестинського ісламського джихаду. І хоча вони зробили кілька десятків терористичних актів, для Росії вони терористами також не є.

ПІДТРИМУЄ ГРОШИМА. Росія постійно підтримує Палестину зброєю, на дипломатичній арені і в гуманітарній сфері (виділяє продовольство, медикаменти та інше). Також РФ виділяє і економічну допомогу, хоча офіційно вона не дуже велика.

З 2006 року РФ неодноразово надавала Палестині фінансову допомогу у вигляді одноразових виплат, проте їхній розмір невеликий - по $10 млн. Ще по $2 млн на рік Росія виділяла на допомогу палестинським біженцям в рамках ООН, починаючи з 2013 року. Також РФ дозволяє завозити частину палестинських товарів без мит в країни Євразійського економічного союзу.

Але бойовики ХАМАС отримували готівку на свою діяльність з інших арабських країн: Сирії, Ірану, Катару і так далі. Міжнародне співтовариство за допомогою санкцій намагається всіляко ускладнити процес їхнього фінансування.

ВТРУЧАЄТЬСЯ У ВНУТРІШНЮ ПОЛІТИКУ. Росія бере участь в політичних процесах всередині Палестини, намагаючись врегулювати відносини між усіма протиборчими угрупуваннями. У Москві навіть проходили переговори між дев'ятьма палестинськими силами: ФАТХ, ХАМАС, Народним фронтом визволення (визнана на Заході терористична організація), Демократичним фронтом звільнення (була терористичною організацією до 1999-го, зробивши кілька терактів на території Ізраїлю) і іншими.

Головні сторони внутрішньопалестинського конфлікту - ХАМАС, що контролює Сектор Гази; і ФАТХ, яка домінує на Західному березі. В інтерв'ю росЗМІ президент Палестини Аббас заявляв, що "Росія приділяє велику увагу міжпалестинському примиренню".

Стабілізація ситуації на внутрішньополітичній арені в Палестині зміцнить її позиції і в зовнішній політиці, дозволивши їм активніше включитися в боротьбу з Ізраїлем. Росія, втручаючись у внутрішньополітичні справи Палестини, розраховує на посилення свого впливу в регіоні, а потім і отримання можливості пропонувати себе в ролі посередника в переговорах.

ХОЧЕ ПОСЛАБИТИ ПОЗИЦІЇ США ТА КРАЇН ЗАХОДУ. Всі дії Росії на Близькому Сході, зокрема, в Палестині, очевидно, робляться з розрахунком на зміцнення власних позицій у регіоні.

Хоча РФ і є учасником близькосхідного квартету (ЄС, ООН, США, РФ) з врегулювання, Кремль постійно намагається послабити роль інших сторін процесу. Коли адміністрація Трампа запропонувала мирний план щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, його категорично відкинула Росія (як і безліч інших американських ініціатив), пославшись на "однобічність". РФ постійно, зокрема, і зараз, під час останньої ескалації конфлікту між Палестиною та Ізраїлем, пропонує себе в ролі арбітра в мирних переговорах.

Путін може запропонувати перестати підтримувати ХАМАС або вплинути на них, а в обмін попросить у США преференції в ситуації з Україною, Кримом або Донбасом.

"Будь-який конфлікт, до вирішення якого буде залучено міжнародну громадськість, на руку Кремлю, оскільки в багатьох з них бере участь Росія і вийти на позитивний трек врегулювання без її участі майже ніхто не може". Чим більш гарячим буде конфлікт на Близькому Сході, тим більше в процес його врегулювання буде залучено США і тоді їм доведеться зіткнутися з інтересами Кремля, який неодноразово демонстрував близькі стосунки з ХАМАС. Це дає РФ два результати: по-перше, Путін підвищує ставки і стає гравцем, з яким доведеться домовлятися; по-друге, напруженість тут зменшує загальну увагу до агресії проти України: "Поки у Байдена і його адміністрації зв'язані руки ситуацією на Близькому Сході, Путін матиме більше козирів в ситуації з Україною".

ВИСВІТЛЮЄ КОНФЛІКТ, ПІДІГРІВАЮЧИ МІЖНАЦІОНАЛЬНУ ВОРОЖНЕЧУ. Російські ЗМІ і контрольовані нею групи в соціальних мережах кинулися висвітлювати нинішню ескалацію конфлікту на Близькому Сході з найперших днів. Крім оглядів на хід бойових дій, російські медіа також ретранслюють і агресивні повідомлення протиборчих сторін один про одного, тим самим лише підігріваючи емоції і атмосферу ворожості.

Наприклад, деякі Telegram-канали та російські сайти інформували, що користувачі Twitter з мусульманських країн нібито поширювали повідомлення, в яких хвалили Адольфа Гітлера. Одним із сайтів, що перепостив новину, є Політика Сьогодні з медіагрупи "Патріот". Її піклувальну раду очолює "кухар Путіна" Євген Пригожин.

Telegram-канал, який, за даними Bellingcat, пов'язаний з ПВК Вагнера (яка в свою чергу контролюється Пригожиним), почав в публікаціях "нагадувати" читачам про дії Ізраїлю в кінці 1940-х проти палестинців і намагатися виправдати їхні нинішні дії.

Росії вигідний сам факт конфлікту, а не підтримка якоїсь конкретної сторони конфлікту.

Медійні ресурси ГРУ, які цілком добре почуваються в інформпросторі, зокрема, в Telegram і блогах, зараз займаються щільним покриттям цієї ситуації, постійно публікують відео. За їхніми повідомленнями не можна зрозуміти, що вони когось підтримують, просто вони дуже сильно просувають сам конфлікт.

Кремлівські медіаактиви просувають наратив про глибинні причини конфлікту по обидва боки, він буде лише поглиблюватися. Вони всіляко демонструють ескалацію насильства з трендом, що врегулювати його в короткі терміни неможливо.