Як російські розвідники задовбали чехів

Журналісти болгарської редакції "Радіо Свобода" провели розслідування, згідно з яким до вибухів на об'єктах в Болгарії, де виробляється зброя і боєприпаси, у 2014-му році, могли бути причетні розвідники ГРУ МО РФ. Протягом 2014 року відбулися чотири таких вибухи, один з яких в Горні Лом, на північний захід від Софії на кордоні з Сербією. Там загинули 15 осіб.

21 березня і 14 квітня 2015 року в селищі Іганове сталися вибухи на ВАЗівському машинобудівному заводі "Сопот", де виробляються протитанкові боєприпаси, зенітні ракети і інша зброя.

За даними розслідувачів Bellingcat, громадянин Росії Володимир Моісеєв (псевдонім Володимир Попов) в'їжджав в Болгарію в березні, вересні, листопаді та грудні 2014-го і один раз в 2015 році. Дати поїздок збігаються з датами вибухів. У Чорногорії ця ж людина розшукується у зв'язку з можливою причетністю до невдалої спроби перевороту в 2016 році.

З лютого та квітня 2015 року розслідувачами були зафіксовані візити в Софію інших російських громадян - Дениса Сергєєва (псевдонім Сергій Федотов) і Сергія Лютенкова (псевдонім Сергій Павлов).

Ще один громадянин РФ Єгор Гордієнко (псевдонім Георгій Горшков) прибув в болгарське місто Бургас в другій половині квітня 2015 в один час з Сергєєвим. Це було в той самий час, коли болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев, який був пов'язаний з підірваними об'єктами і складами, був, імовірно, отруєний. Генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров в 2018-му році з цього приводу заявив, що один з "солсберецьких братків" (Чепіга або Мишкін) також знаходився в Болгарії в квітні 2015 року.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш назвав росіян Олександра Мишкіна і Анатолія Чепігу підозрюваними у вибухах в Чехії. В цей час вони розшукуються британською владою за отруєння Скрипалів Новачком, і вони були ідентифіковані в 2019 році BBC і Bellingcat як підлеглі Дениса Сергєєва (псевдонім Сергій Федотов).

Якщо в Болгарії відзначилися офіцери ГРУ, то в Чехії ситуацію активно розгойдували їхні колеги з СЗР. Ще 5 червня 2020 року прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і колишній міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек дали спільну пресконференцію. Два російські дипломати були оголошені персонами нон грата з вимогою покинути Чехію, в зв'язку з "завданням шкоди російсько-чеським відносинам".

За словами Бабіша і Петржічека, в квітні 2020 один з російських дипломатів в Празі повідомив чеським спецслужбам про загрозу отруєння рицином чеських політиків. Це і стало відправною точкою скандалу. Інформація була помилковою, проте чехи сприйняли її як правдиву, маючи довіру до своїх російських колег.

Загрози отруєння з'явилися на тлі дискусії про знесення пам'ятника маршалу Конєву в Празі. За розпорядженням влади Праги пам'ятник Конєву, який був встановлений на площі Інтербригади в районі Прага-6, був знятий з п'єдесталу 3 квітня. У відповідь на це російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею про осквернення символів військової слави (ч. 3 ст. 354.1 КК).

По всій видимості, ця ситуація і послужила поштовхом до того, щоб один з російських дипломатів (ймовірно, розвідник, який працював під дипломатичним прикриттям) таємно повідомив своїм чеським колегам, що представники іншої російської спецслужби готують отруєння політиків, відповідальних за рішення щодо пам'ятника.

Після отримання такої інформації, чеські спецслужби негайно організували цілодобову охорону всіх посадових осіб, які могли опинитися під ударом. Це, звичайно ж, стало причиною серйозних непередбачених витрат чеського бюджету.

Після того, як брехня російського дипломата-розвідника розкрилася, за словами колишнього глави чеського МЗС Томаса Петржічека, чеська сторона намагалася домовитися з посольством РФ полюбовно. Однак "підхід росіян" і їхня хамська поведінка не залишали вибору. Два дипломати були видворені.

Один з них був тим, хто "настукав" в правоохоронні органи Чехії про загрозу отруєнь. А другий - тим, на кого "настукали". Сергій Наришкін, після їхнього видворення, оголосив, що висилка російських дипломатів була "брудною і підлою провокацією з боку чеської влади" і пообіцяв чехам вендету. Однак, пізніше в російському виданні "Коммерсант" з'явилася детальна інформація про висланих з Чехії дипломатів.

Це були Андрій Кончаков, керівник "Російського центру науки і культури" і директор "Росспівробітництва" в Чехії, а також Ігор Рибаков, підлеглий Кончакова. Він займав формальну посаду начальника відділу "Росспівробітництва" або щось на зразок цього.

За даними, що злиті російським журналістам, Ігор Рибаков народився в Омську в 1971 році, в 1992-95 роках працював кореспондентом компанії «ТелеОмск», потім перейшов на службу в Омське управління ФСБ.

З 2001 по 2007 рік він займався бізнесом. Потім вступив на дипломатичну службу в Міждержавному фонді гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД. А з 2014 працював в "Росспівробітництві", закінчивши Академію ФСБ і курси підвищення кваліфікації в Дипломатичній академії МЗС.

На думку журналістів, саме Рибаков написав донос на свого начальника Кончакова в правоохоронні органи Чехії, які на підставі його доносу, забезпечили державну охорону як мінімум трьом чеським чиновникам. Згодом було з'ясовано, що Рибаков дезінформував своїх чеських колег, переслідуючи якісь свої цілі.

Ймовірно, саме він повідомив, що, нібито, в Чехію "прибув співробітник російських спецслужб з метою отруєння чеських політиків речовиною рицин", як помста за рішення демонтувати пам'ятник Конєву.

Швидше за все, мова йшла саме про Кончакова. Їх обох згодом і вигнали з Чехії. Щодо Кончакова слід сказати, що керівні посади російської організації "Росспівробітництво" за кордоном зазвичай займають представники СЗР Росії для ведення розвідувальної діяльності під дипломатичним прикриттям. Однак, дуже ймовірно, що Рибаков є співробітником іншого спецслужби. Імовірно, ФСБ. Скандал розгорівся в той період, коли Наришкін і Бортніков перестали бути політичними партнерами.

Таким чином, неозброєним оком видно, що російські розвідслужби вже дуже давно "випробовують терпіння" чеської адміністрації. Будемо сподіватися, що тепер їх не врятує і чеський президент Мілош Земан, який вже встиг заявити, що "не все так однозначно". Низка чеських політиків вже висловили своє обурення з приводу його чергового проросійського демаршу.