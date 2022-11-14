Як запобігти ядерному православному джихаду

Імпровізований з'їзд колишніх депутатів Росії в польському містечку Яблонна під Варшавою був розкритикований великою кількістю російських ліберальних опозиціонерів, які проживають за межами Росії.

Найчастіше причиною критики була особа організатора з'їзду Іллі Пономарьова, біографію якого коментатори обговорювали набагато більше, ніж суть прийнятих на з'їзді документів, які згодом Пономарьов виклав на своєму профілі у Фейсбук.

Не вдаючись до подробиць численних претензій до Пономарьова і не вступаючи в суперечку з їхнього приводу, необхідно підкреслити одну дуже важливу та яскраву особливість політичної позиції, яка була сконструйована учасниками з'їзду.

Вперше з моменту повномасштабної агресії Росії проти України, яка забрала життя 430 українських дітей, у політичному порядку російської опозиції було сформульовано думку про те, що для припинення безглуздої та беззаконної агресії слід використовувати пряме насильство проти органів російської влади.

Цей постулат різко контрастує із заявами, які звучали на Форумі вільної Росії, який двічі за 2022 рік був проведений у Вільнюсі.. Так, наприклад, у репортажі Іллі Азара про з'їзд російської еміграції у Вільнюсі цитуються слова Євгена Чичваркіна та Костянтина Соніна, які відповідали на споконвічне російське запитання від муніципального депутата із Санкт-Петербурга Валерія Шапошникова «що робити?». Чичваркін порадив "збирайтеся і їдьте", а Сонін - "або звикайте, або їдьте".

Засудив діяльність з'їзду у польській Яблунні та оргкомітет Земського всеросійського з'їзду муніципальних депутатів. Ця організація та її лідери вважають, що досягти справжніх демократичних змін у Росії можна виключно розмовами та «обговореннями образу майбутнього Росії і як до нього прийти».

На цьому фоні заклик Іллі Пономарьова — боріться і протидійте незаконній діяльності російської влади — принаймні висловлює іншу, відмінну від попередніх точку зору, якої раніше просто не було в російському ліберальному порядку.

Її ключовою відмінністю якраз і є готовність і лояльність до насильства як інструменту змін у Росії. І логічним підґрунтям застосування такого насильства до представників влади в Росії якраз і є повна відсутність і неспроможність будь-яких інших інструментів на ситуацію в російському суспільстві.

Насильство не може вважатися інструментом вирішення проблем. Однак, існують ситуації, коли єдиним можливим шляхом може бути тільки застосування насильства. Прикладом застосування такого парадоксального формулювання є взаємодія із представниками терористичних угруповань. Так, наприклад, широко відомою, хоч і дуже дискусійною фразою, є формула «США не веде переговорів з терористами».

Причина чому немає сенсу вести переговори з терористами є дуже простою. Для національних урядів переговори є інструментом порятунку життів людей (заручників або безневинних жертв).. Щодо терористів, для них переговори є засобом політичної суб'єктивізації, яка, у свою чергу, сприятиме у створенні нових загроз для невинних громадян.

Таким чином, уряди цивілізованих країн, ведучи переговори з терористами, лише збільшуватимуть ступінь загрози для своїх громадян. Чим більше переговорів — тим більша суб'єктність терористичних організацій. Чим більша суб'єктність — тим більше у них грошей та донорів. Чим більше грошей і донорів — тим більша загроза для невинних громадян, дітей, людей похилого віку, жінок…

Саме тому Касем Сулеймані, іранський генерал, командувач спецпідрозділом «Аль-Кудс» у складі Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР), про долю якого так переживав Володимир Путін під час свого виступу на майданчику дискусійного клубу «Валдай», був убитий ракетним ударом США .

Особливо цинічно занепокоєння Путіна незавидною долею Сулеймані виглядає на тлі вбивства російськими спецслужбами президента Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Цікавим, на мою думку, є факт, що безпосереднє рішення про ліквідацію Сулеймані ухвалив президент США Дональд Трамп, на повернення до політики якого так сподіваються у Кремлі.. А топ-пропагандистка Кремля Маргарита Сімоньян навіть обіцяла покататися Москвою з американським прапором, коли Дональд Трамп переміг у президентських виборах 2016-го року.

Те, що Путін обурюється ліквідацією терориста Сулеймані говорить, як мінімум про те, що він про неї думає. І, відповідно, приміряє цю ситуацію на себе. Однак, щоб повторити долю Касема Сулеймані, Путін, як мінімум, має стати головою організації чи держави, яка є спонсором тероризму. А, як нам відомо, Білий дім відмовився обговорювати такий сценарій розвитку процесів.

Американські топ-політики заявили про те, що Росія і так уже стала об'єктом стільки санкцій, що вони фактично відповідають статусу держави-спонсора тероризму. Тому, мовляв, жодного сенсу в символічному прийнятті такого статусу Конгресом США та парламентами інших країн немає. Втім, ця точка зору ніяк не вплинула на прийняття парламентом Естонії рішення про визнання Росії терористичним режимом і державою, яка підтримує тероризм.

Однак справжня цінність офіційно прийнятого статусу держави-спонсора тероризму, на мій погляд, полягає не в можливості накладати на неї санкції. По-перше, таке рішення відображає реальний стан речей і повертає цивілізовану оцінку реальності в легітимну площину, прибираючи півтони реальноїполітики, прихильником якої, за свідченнями окремих експертів, є Джейкоб Салліван.

По-друге, таке рішення робить Володимира Путіна та інших ключових функціонерів силової вертикалі Російської Федерації – легітимними цілями для всіх. Якими вони є і зараз для української армії. До речі, саме таким чином можна нарешті сподіватися на справедливість для родичів безневинних пасажирів рейсу MH17, який був збитий над Україною у 2014-му році за допомогою російської зброї, доставленої в Україну російською армією, за наказом російських воєначальників.

Проте, у разі питань пов'язаних із визнанням Росії державою-спонсором тероризму, йдеться не тільки і не так про Володимира Путіна.. Більше того, Володимир Путін запросто може сам стати жертвою православного фундаменталізму, який він сам своїми руками і виростив у Росії за час свого правління.

Російський філософ Олександр Дугін, який назвав російську агресію проти України «війною неба проти пекла та сатани», опублікував свою реакцію на звільнення Херсона українськими військами на сайті свого друга та спонсора Костянтина Малофєєва «Царгород ТБ» та на своєму телеграм-каналі.

У своїй публікації він фактично запропонував призначити Володимира Путіна «цапом-відбувайлом» за втрати російською армією окупованих територій в Україні.

Буквально він заявив таке: "Влада. Вона несе відповідальність за це. У чому сенс самодержавства, а саме в нас воно? Ми даємо Правителю абсолютну повноту влади, а він усіх нас – народ, держава, людей – у критичний момент рятує. Якщо для цього він оточує себе нечистістю або плює на соціальну справедливість, це неприємно, але лише врятував би. А як не рятує? Тоді – на нього чекає доля "царя дощів" (дивися Фрезера). Самодержавство має і зворотний бік. Повнота влади за успіху, а й повнота відповідальності за провал. А як ви хотіли?

Образ «царя дощу» звучить у більш ранній публікації Олександра Дугіна, де він стверджує, що "Коли починається посуха, морова виразка чи нашестя іноплемінних орд, царя дощу з почестями одягають у священний одяг, востаннє ситно годують, дають попрощатися з дружинами публічно приносять у жертву - заколюють, топлять, душать, спалюють, вішають або скидають зі скелі".

Чи слід розуміти, що Олександр Гєльєвич буквально закликає заколоти, втопити, задушити, спалити, повісити чи скинути зі скелі Володимира Володимировича Путіна? Чи все сказане Дугіним — лише для червоного слівця?

Враховуючи той факт, що вбивство його дочки Дарії Дугіної відбулося за дуже сумнівних обставин (є підстави припускати, що Дугіна їхала у підірваному автомобілі не одна), різкий демарш російського фундаменталіста набуває серйозного відтінку.

Одночасно з Олександром Дугіним здачу російською армією Херсона 11 листопада 2022 року прокоментував і головний редактор видання «Сегодня.ру», так званий, військовий кореспондент Юрій Котенок. За його словами, у Росії "тільки дві багаті люди серйозно займаються формуванням оборони і беруть участь у житті армії - Пригожин і Малофєєв. Кадиров - теж, але він чиновник. Це люди могли сидіти на поперек рівно і нічого не робити, обидва. Але вони вийшли на першу лінію, витрачаючи на це свої гроші.

Згадування Малофєєва з Пригожиним в одному контексті я вважаю не випадковим. Враховуючи конфлікт Євгена Пригожина, який набирає обертів, з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бегловим, колишній в'язень і кухар прийняв остаточне рішення перейти з комерційної в політичну площину.

Не в останню чергу слід зазначити, що пост Олександра Дугіна в Телеграмі перепостила низка телеграм-каналів, які мають відношення до групи «Вагнера», що також може свідчити про невипадковість згадки Малофєєва та Пригожина в одному реченні.

Особливо необхідно звернути увагу на заклик Олександра Дугіна "негайно перейти від суверенної диктатури до комісарської, тобто запровадити ідеологію". Саме через запровадження ідеології, на думку Дугіна, «війна має стати народною повною мірою». Що це, якщо не фундаменталізм і заклики до тотального православного джихаду?

Для того, щоб Пригожин та Малофєєв могли створити свій «православний КВІР», у них все є. Ідеологію сформує та поширить Дугін. Джихадистів і шахідів Пригожин організує з-поміж ВІЛ-інфікованих ув'язнених за тяжкими статтями, випущеними для цього з російських в'язниць.

Сепарацію та відмежування від офіційної російської армії зможе забезпечити Суровікін.. Вже зараз Пригожин та його люди мають владу наділяти співробітників своїх компаній «бронюванням від мобілізації», що саме собою є непоганим бізнесом. Іншими словами, саме Євген Пригожин, а не Конституція Росії визначатиме, хто має служити у військах, а хто ні.

Ну, а медійну присутність і «політичний піар» для православного джихаду зможе забезпечити Рамзан Кадиров, як один із найбільш цитованих та медіа-популярних політиків Росії федерального масштабу.

Єдине, що не дозволяє виконати завіт Олександра Дугіна щодо перетворення «суверенної диктатури на комісарську» — це сама наявність квазі-легітимного диктатора, яким є поки що Володимир Путін. Адже, навіть при обліку масових фальсифікацій, за Путіна голосували якісь громадяни Росії. На відміну від Пригожина та Малофєєва.

Таким чином, Володимир Путін, на мій погляд, небезпідставно переживає через незавидну долю Сулеймані.. Проте, причини цих переживань він вибрав категорично неправильні.

Це не США і не президент Джо Байден хоче перетворити його на лідера «православного КВІР» шляхом визнання Росії державою-спонсором тероризму.. Очевидно, що офіційний Білий дім неодноразово озвучував свою відмову від цього інструменту.

Це Пригожин і Малофєєв хочуть усунути Путіна, щоб створити той самий «православний КВІР», бо виключно за цієї умови вони продовжать капіталізувати свою протиправну (насамперед, за законами РФ) діяльність шляхом перетворення війни на «народну», а значить переходити до православному джихадизму, який анонсували Іван Охлобистін.

Не виключено, що існують люди, які у разі успіху такого плану сподіваються на можливість прибрати Путіна руками фундаменталістів, а потім нормалізувати ситуацію, взявши її назад під свій контроль.. Однак це здається тільки ілюзією. Допускаючи фундаменталістів до влади в країні, яка має ядерну зброю навіть на одну хвилину, ми ставимо весь світ на межу існування.

Саме тому, необхідно усвідомлювати, що насильство, як інструмент запобігання такій загрозі, не тільки доречно, а й критично необхідно, насамперед, тим російським лібералам, які, за їхніми власними словами, дбають про майбутнє самої Росії. І саме через викладені аргументи у світу немає іншої альтернативи, окрім перемоги України та поразки Росії у війні, яка розв'язана і ведеться фундаменталістами.. За будь-якого іншого результату, загрози, викладені в даному матеріалі, не тільки нікуди не подінуться, але збиратимуться і зростатимуть усередині Росії, загрожуючи існуванню планети.

Ті ж американські та європейські політики, які, з одного боку, «не ведуть переговорів з терористами», але з іншого — обережно натякають Володимиру Зеленському на можливості переговорів, просто наївно ставляться до суті російської держави та ситуації, що утворилася всередині неї.

Покладаючи надії на переговори, за якими не буде демонтаж путінського фундаменталістського режиму, політичні лідери західних країн своїми руками створюють можливість захоплення влади в Росії розпалювачами православного ядерного джихаду. Адже чутки про формування Євгена Пригожина політичної партії ходять уже давно.

Якщо рішення не включати Росію до списку держав-спонсорів тероризму продиктоване бажанням залишити можливості для переговорів з Путіним, то рішення про визнання групи «Вагнера» терористичною організацією, а політичну партію «Єдина Росія» — спонсором тероризму абсолютно назріло і має бути прийняте вже зараз .