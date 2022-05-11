Як батько та син Фрадкови свій бізнес рятували

10:47 11 травня Київ, Україна

22 лютого 2022 року американське держказначейство опублікувало новий список санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб через нагнітання військової присутності навколо українських кордонів.



Як встановили журналісти-розслідувачі, відеозаписи дениса пушиліна та леоніда пасічника щодо прохань до путіна визнати ЛНР та ДНР незалежними було знято за два дні до їхньої появи. Тобто, задовго до пам'ятного радбезу, де, нібито, путін слухав думки про те, треба чи не треба визнавати фейкові республіки.



Це ті відеоролики, які зберігалися в папці під назвою «кидок мангуста». Мабуть, у ці дні все ще ухвалювалося рішення про агресію. Але списки санкцій були підготовлені заздалегідь і опубліковані саме тоді.



Нафта та ядерна зброя

Одним із ключових фігурантів списку виявився «Промзв'язокбанк», який очолює син колишнього прем'єр-міністра та директора сзр Михайла Фрадкова — Петро Фрадков. У списку санкцій опинилися і 17 дочірніх компаній «Промзв'язокбанку». У тому числі, і компанія ТОВ «ПСБ Лізинг», яка, серед інших активів, володіла п'ятьма морськими суднами: суховантажне судно Baltic Leader (IMO: 9220639), танкери Linda (IMO: 9256858) та Pegas (IMO: 9256860), а також контейнеровози Fesco Magadan (IMO: 9287699) та Fesco Moneron (IMO: 9277412).



Ще 12 листопада 2020 року недержавна організація United Against Nuclear Iran (UANI), яка документує і припиняє факти відходу Ірану з-під західних економічних санкцій, щоб зупинити іранську ядерну програму, опублікувала список нафтових танкерів, які, порушуючи міжнародне нафтове ембарго, транспортували іранську нафту. Нафту перекачували з судна на судно у море, а система ідентифікації судна AIS навмисно вимикалася.



У цей список суден потрапили і два танкери, що належали ТОВ «ПСБ Лізинг» - Linda (він же LADY D (f/k/a LADY M), IMO: 9256858) та Pegas (він же PERUN, IMO: 9256860).



Факт цікавий і сам собою. Санкції проти Ірану були введені саме через розгортання програми створення ядерної зброї. Виходить, що кремлівське керівництво дуже боїться неіснуючої української ядерної програми, яку саме собі придумало. І навіть, за словами путіна, через це розв'язало війну з Україною. Але, в той самий час путін і його підлеглі палко підтримують абсолютно конкретну іранську ядерну програму, допомагаючи Ірану заробляти гроші від продажу нафти в обхід санкцій.



Це не перший яскравий приклад подвійних стандартів путіна.



У тому числі і з цієї причини на організацію судновласника (а також на конкретні судна) були накладені санкції. Ці санкції потім були продубльовані спеціальною резолюцією Європейського Парламенту № 2022/260, за допомогою якої Євросоюз також наклав санкції на Промзв'язокбанк.



В UANI також заявили, що за допомогою суднового та супутникового стеження вдалося встановити факт перевезення іранської нафти танкером Linda, яка була передана з іншого судна 30 січня 2022 р. Кінцевий покупець нафти невідомий, але розслідувачі припустили, що нафту може бути передано на ще одне судно у малайзійських або сінгапурських територіальних водах, у районі порту Сунгаї Лінггі (Sungai Linggi).



Зміна імені/зміна власника

1 березня пресслужба підсанкційного ТОВ "ПСБ Лізинг" заявила, що російський танкер Linda давно належить іншій компанії. За даними міжнародної бази даних Equasis, судно було перейменовано (тепер має ім'я Inda) і передано іншому власнику - ТОВ "Трансморфлот" - лише 17 березня.



Те саме стосується й іншого російського танкера Pegas, який належав ТОВ «ПСБ Лізинг», транспортував іранську нафту в обхід санкцій, і так само був затриманий владою Греції після внесення до списку санкцій OFAC американського держказначейства.



За даними Equasis, зараз танкер перейменований і має ім'я Lana, а ТОВ "Трансморфлот" вважається його власником з 17 березня 2022 року.



Проте з танкером Pegas (він же Lana) дещо складніше. Його було затримано береговою охороною 19 квітня за вказівкою грецького Департаменту боротьби з відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Проте, вже 21 квітня стало відомо, що той же орган доручив зняти будь-які обмеження з російського танкера після того, як російська сторона “наїхала” на греків, доводячи, що новим власником судна є компанія, до якої санкції стосунку не мають. На цей момент Pegas (він же Lana) залишається в грецькому порту через поломку.



За ще одне заарештоване судно російські комбінатори продовжують битися. На сьогодні, юридичні дебати відбуваються у Франції, де в протоці Ла-Манш в ніч з 25 на 26 лютого цього року, французькі правоохоронці за підтримки військово-морських сил затримали суховантажне судно Baltic Leader, яке також належало компанії ТОВ «ПСБ Лізинг».



На судно було накладено арешт у зв'язку з рішенням Євросоюзу про накладення санкцій на всі активи Промзв'язокбанку, у зв'язку з чим воно затримано в порту Булонь-сюр-Мер на півночі Франції, а 19 членам команди було дозволено зійти на берег.



Тактика поведінки «ПСБ «Лізинг» в цьому випадку не змінилася. Представник пресслужби компанії заявив, що судно більше не належить «ПСБ Лізинг», а «викуплено власником до введення санкцій відповідно до умов договору лізингу».



За даними бази Equasis, те саме ТОВ «Трансморфлот» є власником суховантажного судна Baltic Leader ще з 16 лютого 2022 року. Тобто право власності, нібито, перейшло до іншої компанії за тиждень до запровадження санкцій.



Проте є всі підстави припускати, що угода про перехід прав власності була фіктивною та проведена заднім числом через рахунки підсанкційного «Промзв'язокбанку», який може «намалювати» як докази будь-які проводки, оскільки від системи SWIFT він відключений. А в базу Equasis дані про зміну власника внесені вже в березні.



Сімейний бізнес

Таким чином, компанія ТОВ «Трансморфлот» стала власником одночасно кількох суден, що належали «Промзв'язокбанку», який очолює Петро Фрадков, син колишнього директора сзр. Згідно з базами даних, "Трансморфлот" був менеджером цих суден і до того, як формально став їхнім власником.



Одноосібним власником ТОВ «Трансморфлот» є астраханський бізнесмен Пашаєв Джамалдін Емірмагомедович, ймовірний родич іншого астраханського бізнесмена дагестанського походження та депутата Астраханського обласного Представницького збору Алікбера Алескеровича Пашаєва.



Джамаладін Пашаєв побудував свій бізнес навколо торгового порту в селі Оля Астраханської області. Саме це місце пропонувалося як ключовий логістичний хаб міжнародного транспортного коридору «Північ-Південь», створення та будівництво якого курирував та контролював Михайло Фрадков. У статусі прем'єр-міністра росії, ще влітку 2004 року він приїжджав до порту Оля, інспектувати процес будівництва та відкрити залізничну гілку маршруту.



Ключовим призначенням транспортного коридору, який будував Михайло Фрадков, була торгівля з підсанкційним Іраном, який міг би імпортувати та експортувати товари за допомогою маршруту «Північ-Південь». Це дуже перегукується з основним завданням танкерів, якими володіє банк, контрольований Петром Фрадковим, — забезпечувати торгівлю іранською нафтою.



Під контролем Фрадкова-батька в 2005 році порт Оля перейшов під контроль ТОВ «Південна транснаціональна компанія «Морський торговий порт Оля» (1053001853300), яке взяло в довгострокову оренду припортові під'їзні колії та залізничні колії у причалів. Компанію пов'язували з РЗ через віцепрезидента Салмана Бабаєва. Проте інше підприємство зі схожою назвою «Морський торговий порт Оля» (1027719009702) контролював саме Джамаладін Пашаєв.



Частина майна була у володінні ФГУП «Північно-Каспійське морське пароплавство». Проте, навколо управління бюджетом цієї юрособи довго були скандали, що в результаті вилилося в банкрутство підприємства, яке прибрав до рук знову Джамаладін Пашаєв через своє ЗАТ "Промислові інвестиції" (перейменований пізніше на "Морський торговий порт Оля").



В результаті, перспективний логістичний вузол вкотре перетворили на особисту годівницю обмеженої кількості чиновників. І є всі підстави припускати, що це було зроблено за безпосередньої участі Фрадкова-батька.



Чи варто дивуватися, що тепер Пашаєв «рятує» від арештів морські судна, які формально контролює Фрадков-син?