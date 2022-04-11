Як Європа може злізти з газової голки Росії

Росія завжди пишалася тим, що має “газ і нафту”. Це створило споконвічний наратив для росіян, що "Європі буде тільки гірше, якщо вони розірвуть із ними стосунки". Водночас, постачання енергоресурсів це єдине, що Росія може дати світові. По суті, ця країна є однією великою "бензоколонкою" у світовому масштабі. Однак нові дані геологічна розвідка з України можуть покласти край пануванням газового “короля” РФ у Європі, а можливо і в усьому світі.

Пропагандисти з країни-агресора не втомлюються повторювати, що Україна нічого не має і все імпортує із Заходу. Особливо це стосується енергоресурсів – у цьому випадку, звичайно ж, рупори Кремля привласнюють собі абсолютне постачання газу в Україну.. За даними за 2021 рік, Україна спожила 26,788 млрд. кубометрів газу. При цьому імпортна частина склала лише 2,6 млрд кубометрів. Оскільки Київ з 2015 року перестав закуповувати газ із Росії через війну, то імпорт йшов із ЄС, хоча блакитне паливо, як і раніше, залишалося російським.. Причини відмови закуповувати газ безпосередньо з країни-агресора є очевидними. Тим не менш, у 2021 році імпорт було скорочено у 6 разів. Виникає питання – звідки Україна бере решту?

Обсяг споживання природного газу Україною за 2021 рік

Відомо, що за 2021 рік в Україні зуміли видобути понад 20 млрд кубометрів. Інші 4 млрд кубометрів було взято зі сховищ та імпортовано з інших країн. Водночас, Аскар Атанаєв – керівник групи з розробки дивізіону «Розвідка та Видобуток» дочірньої компанії «Нафтогаз» АТ «Угргазвидобування» – заявив, що економічно доведені запаси газу в компанії 250 млрд кубометрів. За словами голови «Нафтогазу» Юрія Ветренко, на території країни може потенційно перебувати до 600 млрд кубометрів газу.

Варто також зазначити, що споживання блакитного палива в усіх країнах ЄС становить 350 – 400 млрд. кубометрів на рік.. Цей вид палива становить лише 25% загального енергоресурсу Європейського союзу. При цьому з Росії експортується 155 млрд кубоментрів, що становить приблизно 40% від усього імпорту ЄС. Транзит через Україну становив 41,6 млрд кубометрів.

За даними державної георозвідки, в країні існує два родовища газу, загальний обсяг яких може сягати 7 трлн кубометрів.. Такої кількості вистачило б не лише на власні потреби, а й на експорт до 2050 року (встановлений термін, коли країни Європейського союзу планують відмовитися від невідновлюваних джерел енергії), принаймні того обсягу, який пройшов транзитом з Росії до ЄС за 2021 рік. рік, при постачанні протягом 27 років, починаючи з сьогоднішнього дня. Природно, що починати постачання газу з ще не розробленого родовища в умовах війни це утопія, проте кількість газу, що існує на території України, дає перспективи на майбутню енергонезалежність і роль головного експортера блакитного палива в Європі.

Йдеться про Олеське та Юзовське родовища газу. Олеське знаходиться на території 3 областей західної України та за оцінками георозвідників може мати до 3 трлн кубометрів газу. Юзовське знаходиться на території Донецької та Харківської областей і, ймовірно, має потенціал у 4 трлн кубометрів газу.

Розташування Юзовського родовища газу

Варто зазначити, що обидва родовища є переважно сланцевими. Сланцевий газ – газ, що видобувається нетрадиційним способом із осадових порід. Його собівартість вища за природну в 3 рази. Водночас, враховуючи, що Росія, як основний експортер цього енергоресурсу до Європи, неодноразово спекулювала постачаннями, а наприкінці 2021 року піднімала ціну до 2 тис. доларів за кубометр, вартість сланцевого газу буде меншою, ніж за природний газ, що поставляється з Росії.

Розробки та подальша розвідка Юзівського родовища на даний момент припинено, оскільки в країні триває війна, а обидві області є одними із найгарячіших точок в Україні. Тим не менш, ще у 2012 році, за тендер на видобуток та на володіння Юзівським родовищем боролися три міжнародні компанії. На той момент тендер отримала британсько-нідерландська компанія Shell, однак у 2014 році, після початку війни на Донбасі, контракт був розірваний. Після того, як ще одна компанія – словацька Nafta as – не змогла реалізувати проект з видобутку через брак фінансування, у 2020 році повний контроль над родовищем отримав Нафтогаз. Оскільки процес розвідки дуже дорогий – буріння однієї кустарної розвідувальної свердловини обходитися в 100 – 150 млн доларів – необхідні зовнішні інвестиції, тому що для повної розвідки потрібно до 30 таких кустарних свердловин. Тим не менш, інвестиції для видобутку такого перспективного родовища може надати держава, про що в «Нафтогазі» вже говорили.

Примітним є інший момент, який може пояснити початок війни в Україні. У 2012 році, у тендері на розвідку, розробку та видобуток газу в Юзовському родовищі брала участь ще й «ТНК-ВР» – одна з ключових нафтогазових компаній Росії та дочірня компанія державної «Роснефти». Ще однією компанією, яка боролася за право видобувати газ у Юзовському родовищі, була ExxonMobile - американська нафтогазова компанія, що має титул однієї з найбільших у світі.. Виходить, що три найбільші підприємства, що видобувають вуглеводні по всьому світу, боролися за клаптик землі площею 7800 квадратних кілометрів на сході України. Неможливо уявити, щоб вони суперничали через нерентабельне і малоперспективне родовища, маючи багаторічний досвід.

Проте перемогла «Shell». На той момент в Україні президентом був Віктор Янукович, чия позиція та спрямованість були всім відомі. Його крок щодо відмови від подальшої євроінтеграції в 2013 році, під призмою видобутку газу на Юзовському родовищі набуває нового сенсу. Не зумівши отримати бажане законним шляхом Путін вирішив забрати це військовим.

Початок війни на Донбасі у 2014 році з наступним повномасштабним вторгненням у 2022 році та заявленими цілями вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей прибирають у бік всі маячні ідеї щодо “денацифікації” та “демілітаризації”, якщо припустити, що єдиною метою Путіна площі. Хазяїну Кремля потрібен, насамперед, весь Донбас, оскільки з 2014 року захоплені території перебувають за межами зазначених меж газового родовища.

Кордони окупованих територій Росії з 2014 року та Юзовська площа, що знаходиться за їх межами

Застосовуючи тактику випаленої землі в Україні, Путін, ймовірно, планує очистити території для майбутнього видобутку газу.. Очевидно, що з цією ж метою протягом 8 років на окупованих територіях Донецької та Луганської областей закривалися робочі шахти з видобутку вугілля. З цієї точки зору, логічною виглядає і мета повалення влади у Києві, оскільки Путін зрозумів, що з Зеленським йому не вдасться домовитися, на відміну від Порошенка, який, згідно з розслідуванням, без проблем брав участь у “вугільній справі” з Ахметовим.

Анексія Криму, а також намір окупувати українські території, що прилягають до морського узбережжя, мають на меті відрізати Україну від Чорного моря, на дні якого знаходиться недосліджені і, вочевидь, найбагатші поклади сірководню. Лише за скромними оцінками потенціал джерел гейзерів метану на дні біля берегів Криму та Одеси може бути від 2 трлн кубометрів газу. Захопивши півострів у 2014 році, Путіну потрібен сухопутний коридор, щоб побудувати газопровід.

Загальні обсяги газу в Росії, за оцінками ОПЕК (Організація країн експортерів нафти) та ВР (British Petrolium) оцінюються від 38 до 50 трлн кубометрів. Якщо врахувати, що прогнози щодо кількості газу в родовищах України є правильними, то весь потенційний обсяг може досягати не менше 9 трлн кубометрів. Цей показник дорівнює обсягам газу в Саудівській Аравії та Туркменістані.. Такої кількості блакитного палива вистачило б, щоби знизити ціну на російський газ, а також ліквідувати монополію на постачання до Європи. Будучи автократом і, як він уявляє себе, “імператором”, Путін не міг цього допустити. З цього погляду весь геноцид українського народу, численні жертви, зруйновані міста, біженці, зґвалтування, все це сталося, через бажання господаря Кремля заволодіти українським газом, що вкотре доводить, залежність самої Росії від продажу енергоресурсів. Як і всі війни, нинішня війна була розв'язана Путіним через ресурси та сфери впливу. Очевидно, тому “бази НАТО” та “неминучий напад Альянсу на Росію”, як одні з причин початку війни, не відносяться до країн Балтії або Фінляндії, яка також має намір приєднатися до НАТО влітку 2022 року. Ці країни не мають того, що потрібно Путіну.

Очевидно, що нові родовища газу в Україні не лише дадуть енергонезалежність країні, а й позбавлять Росію її основного ринку збуту газу – ЄС. Варто зауважити, що повна відмова від російського газу відбудеться у будь-якому випадку, оскільки Путін перейшов усі межі дозволеного. І йдеться навіть не про війну, а про його вчинки на газовому ринку. Справа в тому, що газовий ринок є найбільш цинічним та безпринципним у світі. Його учасникам, як це не сумно абсолютно наплювати на житті людей. Проте їм не наплювати на адекватність інших гравців на ринку. Путін, який безпосередньо пов'язаний з російськими поставками газу, останні кілька років демонструє свою ненадійність. Шантаж, невиконання угод, скорочення постачання – все це є неприйнятним для газового ринку. Настільки неприйнятним, що поставки від ненадійного партнера можуть назавжди заблокувати, незважаючи на привабливість цін та зручність транзиту. Україна, яка не захотіла грати за правилами Кремля, яка обрала шлях незалежності та вирішила розпоряджатися своїми ресурсами за своїм, стала поперек планів Путіна. Не бажаючи домовлятися, продовжуючи вести свою політику з позиції сили, як бандити з 90-х - "ти з нами, або ти проти нас" - президент РФ тепер втратить все.