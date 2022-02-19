Використання Росією ПВК «Вагнер» в Україні

Приватна військова компанія Вагнера або група Вагнера - неофіційна військова організація під керівництвом Дмитра Валерійовича Уткіна «Вагнера», яка не входить до регулярних Збройних сил Росії і не має юридичного статусу на її території, що нараховує за різними даними від 1500 до 5 тисяч осіб.

Вважається, що Дмитро Уткін зайнявся цією діяльністю після звільнення з посади командира 700-го окремого спецзагону 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ, дислокованого у Печорах Псковської області (копія рапорту про його звільнення є у мережі). У 2016 році Уткін був помічений на спеціальному прийомі в Кремлі для військових, які відзначилися особливим героїзмом, а з червня 2017 знаходиться під санкціями США (у списку американського Мінфіну зазначено: «Зв'язаний з приватною військовою компанією Вагнера»).

Існування «ПВК Вагнера» офіційний Кремль заперечує, оскільки найманство заборонено статтею 359 КК РФ. Тим не менш, РФ визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном. Більше того, МЗС РФ висловлюється про пропозицію узаконити у Росії приватні військові компанії.

Відомо, що джерелом фінансування ПВК є Міноборони РФ, а також наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин («кухар Путіна»), який заперечує зв'язок і перебуває під санкціями США.

За численними свідченнями, бойовики «ПВК Вагнера» тренуються на базі 10-ї окремої бригади спецзагону ГУ ГШ ЗС РФ у Краснодарському краї, тісно координуються ГУ ГШ ЗС РФ і готуються для різноманітних військових операцій.

Зокрема, ще в травні 2020 року в доповіді моніторингової місії комітету ООН із санкцій щодо Лівії сказано, що в Лівії на боці генерала Халіфи Хафтара проти міжнародно визнаного уряду в Триполі воювали 1200 найманців «ПВК Вагнера», які перебувають у Лівії з 2018 року. Вагнерівці надавали технічну підтримку з ремонту військової техніки, брали участь у бойових операціях та операціях впливу.

Про використання російських найманців на території Лівії відомо і Вашингтону. У доповіді експертів Вашингтонського інституту близькосхідної політики на цю тему йдеться, що «тенденція все частіше використовувати ПВК як інструмент зовнішньої політики є відмінною рисою стратегії Путіна», оскільки заплутана мережа субпідрядників не дозволяє провести чітке розмежування між військовими та цивільними силами, і ПВК діють поза чіткого правового поля.

Щодо «бойових втрат», підрахунок складний, оскільки ПВК має нелегальний статус, формально непідзвітний держорганам і підписує угоду про нерозголошення.

То що тоді Вагнер, цей незаконний і мерзенний замишляє на сході України, працює на Кремль на окупованих територіях? Вони виконують вказівки Кремля. Це включає спроби саботажу і, що найбільш небезпечно, організацію операцій під чужим прапором. Це і дасть Кремлю нагоду для війни. Остерігайтеся вагнерівських операторів – не дозволяйте їм займатися своїми злими справами у вашому місті.