Від імені організації Гарі Каспарова Human Rights Foundation керівництву Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка пропонували зустріч із колишньою російською пропагандисткою Мариною Овсянніковою.
В Інституті журналістики КНУ імені Шевченка повідомили, що не зустрічатимуться з жодним «хорошим» медійником країни-агресора ні зараз, ні після перемоги.
Ще незадовго до цього повідомляли, що у приміщенні «Інтерфакс-Україна» 1 червня мала відбутися прес-конференція «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда». Але захід було скасовано за кілька годин після анонсу.
Якщо коментувати письмове звернення, яке було направлено керівництву КНУ, то цей лист надруковано на бланку Operation Sunflower. Цей проект підтримується організацією Human Rights Foundation, яку очолює Гаррі Каспаров.. Гаррі Каспаров є фронтменом проекту "паспорт європейського російського", представленого у Вільнюсі. Метою проекту є зняття санкцій з "хороших росіян", які страждають через політику Путіна і кажуть, що вони ні в чому не винні.
Загалом, увесь цей галас побічно пов'язаний з наданням допомоги українцям. Оскільки і фонд, і проект реально роблять проекти на допомогу Україні. Проте ключовою метою приїзду Овсяннікової планувалося – створити для миру докази того, що з "добрих росіян" треба знімати обмеження.
Я проти цього з багатьох причин.
Нехай приходять – поговоримо.
А за спиною співтовариства влаштовувати такі перфоманси – сходіть за російським кораблем...
На початку березня 2022 року Овсяннікова під час прямого ефіру програми «Час» зайшла до студії з плакатом «Немає війні». Відео фрагмент трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та працевлаштувалась у німецьке видання Die Welt.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікову активно використовують в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи реноме «борець проти російської пропаганди» для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.
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