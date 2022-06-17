Інституту журналістики КНУ пропонували зустріч з Овсянніковою від імені організації Гаррі Каспарова

Ключовою метою приїзду Овсяннікова планувалося – створити світові докази того, що з "хороших росіян" треба знімати обмеження.

Від імені організації Гарі Каспарова Human Rights Foundation керівництву Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка пропонували зустріч із колишньою російською пропагандисткою Мариною Овсянніковою.

Ще незадовго до цього повідомляли, що у приміщенні «Інтерфакс-Україна» 1 червня мала відбутися прес-конференція «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда». Але захід було скасовано за кілька годин після анонсу.

В Інституті журналістики КНУ імені Шевченка повідомили, що не зустрічатимуться з жодним «хорошим» медійником країни-агресора ні зараз, ні після перемоги.

Якщо коментувати письмове звернення, яке було направлено керівництву КНУ, то цей лист надруковано на бланку Operation Sunflower. Цей проект підтримується організацією Human Rights Foundation, яку очолює Гаррі Каспаров.. Гаррі Каспаров є фронтменом проекту "паспорт європейського російського", представленого у Вільнюсі. Метою проекту є зняття санкцій з "хороших росіян", які страждають через політику Путіна і кажуть, що вони ні в чому не винні.

Загалом, увесь цей галас побічно пов'язаний з наданням допомоги українцям. Оскільки і фонд, і проект реально роблять проекти на допомогу Україні. Проте ключовою метою приїзду Овсяннікової планувалося – створити для миру докази того, що з "добрих росіян" треба знімати обмеження.

Я проти цього з багатьох причин.

Нехай приходять – поговоримо.

А за спиною співтовариства влаштовувати такі перфоманси – сходіть за російським кораблем...