Ідеальна жертва Роман Протасевич

Дев'ять місяців тому в Мінську та інших містах Білорусі відбулися події, які породили надію для всіх людей вільної волі на планеті. Багатотисячні демонстрації вільних громадян протестували проти фальсифікації виборів, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко.

Однак, через дев'ять місяців після цих подій, дитя білоруської демократії так і залишилося мертвонародженим. Причини цього були зрозумілі ще при "зачатті". Тоді я написав для "Детектора Медіа" свій аналіз того, що відбувається в Білорусі і навколо неї. Неважко було зрозуміти, що всі наслідки залежатимуть від готовності європейських держав йти на конфронтацію з Володимиром Путіним, який і був головним бенефіціаром президентства Олександра Лукашенка.

Очевидно, що події з арештом Романа Протасевича і насильницькою посадкою пасажирського повітряного судна були зроблені виключно за підтримки російських спецслужб і при впевненості Лукашенка в тому, що Кремль не залишить його, навіть якщо західні країни обнесуть Білорусь ровом з крокодилами.

Однак, вже через місяць після мого першого матеріалу стало зрозуміло, що ні Європа, ні США не будуть робити нічого, щоб похитнути позиції Володимира Путіна, як основного рушія порушень прав людини в Білорусі.

Європейські держави в черговий раз продемонстрували свій "імпотенціал" в питаннях захисту європейських цінностей і прав людини. Олександру Лукашенко не було запропоновано жодної довгострокової угоди, в той час, як Володимир Путін, по всій видимості, досі отримує поступки. Так, наприклад, Вашингтон зняв санкції з компанії Nord Stream 2, перенісши їх на російські морські судна (в тому числі трубоукладачі). Однак практично всі російські суб'єкти з успіхом можуть здійснювати діяльність і перебуваючи під санкціями.

З одного боку, таке політичне рішення ЄС зрозуміло. Адже як буде виглядати угода з диктатором, який знущається з власного народу. З іншого ж боку, залишаючись в рамках своїх "дипконсернів", західні політики отримали те ж, що і завжди. Путін і далі продавлює свій вплив до нових значень, а за це йому ще й газопровід подарували.

Той факт, що операція із затримання Романа Протасевича і його подруги здійснювалася при тісній взаємодії російських спецслужб (імовірно, СЗР), не викликає жодного сумніву.

У січні цього року в медіа з'явилися скріншоти документів, які підтверджували стеження за журналістом Павлом Шереметом, яке здійснювалося під час його проживання в підмосковному місті Зеленоград. Проведення оперативно-розшукових заходів по громадянину Білорусі на території Росії без санкції і підтримки ФСБ - принципово не можливо.

У випадку з Романом Протасевичем, за деякий час до свого вильоту до Вільнюса з Афін він написав своїм колегам, що виявив за собою стеження в аеропорту Афін. На своєму Twitter-акаунті Протасевич 16 травня написав, що в Афінах здійснював фотозйомку зустрічей Світлани Тихановської. З огляду на те, що в Афінах він перебував зі своєю подругою Софією Сапегою, ймовірно, пара встигла відпочити після того, як Протасевич попрацював фотокореспондентом.

Надалі, щоб провести операцію по захопленню Протасевича в Мінську, спецслужбам Білорусі і Росії необхідно було провести низку традиційних і дуже важливих дій.

По-перше, необхідно було точно знати дату, час і рейс, яким Протасевич буде вилітати з Афін в напрямку Вільнюса. Адже цей маршрут пролягає в повітряному просторі Білорусі. Однак, з огляду на широкі зв'язки Протасевича, він міг би полетіти з Афін і в іншу країну. Наприклад, в Польщу чи Німеччину. Таким чином, до білоруського повітряного простору він би не долетів.

Це означає, що КДБ і СЗР заздалегідь знали маршрут Протасевича. Звичайно, таку інформацію можна отримати і від авіакомпаній, і від продавців авіаквитків. Адже, швидше за все, Протасевич придбав квиток Афіни-Вільнюс заздалегідь. Крім того, навіть розслідувачі "Bellingcat" в своїх розслідуваннях кажуть, що списки пасажирів можна купити на "чорному ринку" даних.

Однак, Литва і Греція - це не Росія, де продається все що завгодно. Швидше за все, КДБ або СЗР могли отримати цю інформацію двома шляхами. Або засоби комунікації (Telegram або e-mail) Протасевича перебували під контролем спецслужб. Або ж його просто міг здати, наприклад, агент спецслужб з оточення Світлани Тихановської. Саме таким чином в КДБ могли дізнатися точний рейс, яким летів Протасевич, і спланувати операцію.

По-друге, спецслужбам необхідно було переконатися, що Протасевич сів у свій літак рейсу FR4978. Адже трапитися могло все, що завгодно. Було б прикро посадити пасажирський літак насильно, і не отримати бажаний приз. Тому один із співробітників спецслужб в Афінах мав здійснити підтвердження. По всій видимості, це була людина, що працює під дипломатичним прикриттям Білорусі або Росії в Греції, яка поводилась настільки непрофесійно, що Протасевич зміг помітити і розкрити її.

Телеграм-канал Belamova опублікував листування з Протасевичем, де він описує "топтуна". При бажанні, спецслужби європейських країн можуть порівняти цей опис з співробітниками білоруських і російських дипломатичних представництв в Афінах. Однак, швидше за все, цим вже займаються колеги з "Bellingcat".

По-третє, четверо громадян Росії, які летіли рейсом FR4978 Афіни-Вільнюс, зійшли в Мінську разом з усіма пасажирами, але так і не повернулися на борт. Імена цих людей, швидше за все, вже є у спецслужб і правоохоронних органів Литви та інших країн ЄС. Швидше за все, ці імена потраплять і до "Bellingcat". Дуже ймовірно, що їхня ідентифікація не буде складною. Особливо, якщо в цю історію включаться і конкуренти СЗР з ФСБ, які дуже люблять посадити своїх колег в калюжу, зливаючи журналістам їхні персональні дані.

І, тим не менше, і без підтвердження можна сказати, що співробітники спецслужб могли контролювати ситуацію на борту, на той випадок, якщо виникнуть якісь непередбачені обставини і план операції виявиться під загрозою.

По-четверте, викликає непідробний інтерес роль в цій ситуації білоруського блогера Антона Мотолько, на якого в Білорусі порушено кримінальну справу в березні цього року. Поза всякими сумнівами, він знаходиться під серйозним тиском з боку білоруських силовиків.

На своєму Телеграм-каналі "МотолькоПомогі" він відстежував події навколо рейсу FR4978, з перших хвилин, коли стало відомо про посадку під примусом в Мінську. Картинка, яку опублікував Мотолько, показує, що літак був ще в повітрі, коли на сайті Flightradar24 був зроблений скріншот його розвороту в бік Мінська.

Через вісім постів про літак на Телеграм-каналі "МотолькоПомогі" була опублікована фотографія Романа Протасевича, який стоїть в автобусі. Очевидно, що фотографія була оброблена перед публікацією, оскільки має білу рамку.

У той самий час телеканал "Білорусь-24", який небачено швидко підготував сюжет з коментарями різних спікерів про інцидент, повідомив, що білоруська міліція дізналася про те, що Протасевич, який знаходиться в міжнародному розшуку, перебуває на території Білорусі, саме з публікацій Телеграм-каналу "МотолькоПомогі". "Білорусь-24" говорить, що фотографію Протасевича зробила його подруга Софія Сапега і відправила Мотолько. Ось тільки фотографія, показана по телеканалу - не відповідає фотографії Мотолько. Її показують без білої рамки.

У порядку маячні, припустимо, що на телеканалі "Білорусь-24" кажуть правду. Навіщо Мотолько додатково обробляти фотографію, нібито, надіслану Сапегою, щоб опублікувати її у себе на Телеграм-каналі з білою рамкою? Окей, припустимо, Мотолько - педант-акуратист. Навіщо Сапезі фотографувати свого молодого чоловіка в той момент, коли він не дивиться в камеру, і відправляти кому б то не було? Як так виходить, що на прикордонному контролі при в'їзді в країну інформація про те, хто знаходиться в міжнародному розшуку, - відсутня? Але, при цьому, міліція настільки уважно моніторить Телеграм-канали, що дізнається звідти про приїзд Протасевича.

Єдиним поясненням цього трешу є те, що операцію із захоплення Протасевича і операцію з медіаприкриття і створення легенди захоплення - готували різні особи. І другі були набагато менш професійні, ніж перші. Саме тому, навіть без жодних розслідувань, неозброєним оком видно, що офіційна версія для телеканалу "Білорусь-24" готувалася абияк і похапцем.

При цьому не виключено, що Мотолько або його Телеграм-канал були використані правоохоронцями для створення легенди. "Наосліп" або під тиском.

Подальший розвиток ситуації був вже справою техніки. У медіапокриття негайно включилися Телеграм-канали "Соловйов", "ВЧК-ОГПУ", агентство "News Front" і його "журналістка" Юлія Вітязева. Всі, так чи інакше, були раніше помічені в медіавідпрацюванні інформаційних операцій російських спецслужб.

Романа Протасевича зробили ідеальною жертвою для російської і тієї частини білоруської аудиторії, які орієнтовані на Кремль. Через 12 годин скандалу Протасевичу приписали службу в батальйоні "Азов" і проходження військової підготовки на території України. На нього вже встигли начепити ярлик радикала і неонациста. Прекрасний хід в контексті рефлексивного управління, в якому Кремль постійно відшліфовує свою майстерність.

Річ в тому, що саме слово "Азов" є "червоною ганчіркою" і для країн Заходу. Так, наприклад, "Азов" входить в негласний і закритий список терористичних і радикальних організацій соцмережі Facebook. Тому його згадка є табу в постах і коментарях.

Розслідувачі "Bellingcat" присвятили "Азову" десятки своїх розслідувань, пояснюючи, наскільки ж це токсична і неправильна організація, яка сіє виключно ненависть. Тепер, коли Протасевич оголошений частиною цього "всесвітнього зла", у російських спецслужб з'являється чудова можливість для риторичних запитань: "А-а-а-а ... Ви ж були проти "Азова". Як ви тепер можете бути за Протасевича?".

Всі ці наративи видно неозброєним поглядом, але, схоже, європейців знову розведуть як кошенят. Кремлівське чудовисько і його мінський міньйон знову з'їли людину. Але хіба досить цього для припинення будівництва газопроводу? Звичайно ж ні...