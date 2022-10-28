Досить обговорювати "гарних росіян". Давайте обговоримо "поганих українців"

3 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила відповідний закон, яким встановлено кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність (колабораціонізм). Відповідно до цього закону, у Кримінальному Кодексі України з'явилася стаття 111-1 – Колабораційна діяльність.

З того часу публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора до співробітництва державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України вважаються злочином та караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Наразі Служба безпеки України напружено працює над виявленням колаборантів в Україні, в тому числі і на окупованих територіях.. Однак, як виявляється, колаборанти дуже комфортно почуваються і за кордоном.. Тим більше, маючи на руках українські паспорти та вчиняючи кримінальний злочин шляхом заперечення збройної агресії проти України, вони охоче мають високий статус громадянина України в країнах такого ненависного ним Заходу.

Проте інформація про це вже активно потрапляє до соціальних мереж. Варто просто "прогулятися" соціальною мережею Facebook, і заглянути в Facebook-групи українців за кордоном.

Днями на сторінці "Робота для українців у Канаді" з'явилося повідомлення саме про такий випадок. Спочатку на сторінці Фейсбук-групи з'явився пост від Тетяни Гомзіної про допомогу, яка потребує нібито від сім'ї, яка тікає з окупованих регіонів і сподівається на підтримку, яку весь світ надає українцям.

Проте пильні українці змогли скористатися засобами OSINT і, не тільки, викрили у пошукових системах притулку колаборантів, а й знайшли купу доказів їхніх злочинів проти України.

Профілі Юрія Беняшевського та Тетяни Гомзін були проаналізовані і твіттер-користувачами. Знайшлися навіть ті, хто знав пару особисто ще за життям у Криму та підтвердив їхню прихильність до анексії півострова Росією.. Не дуже зрозуміло, чому вони почали шукати нову долю, тільки вже знову з українськими паспортами.

Однак, як виявилося, справжнім розплідником українських колаборантів є Відень, де російська розвідка почувається найбільш комфортно.. Про це я вже писав у своїх минулих публікаціях, героїнею яких стала громадянка України, колишня депутатка Луганської міської ради Олена Федченко, яка на замовлення «Координаційної ради організацій російських співвітчизників в Австрії» (КСОРС) виступала перед службовцями австрійської поліції, показуючи їм уже давно розвінчаних фейки.

Після публікації про цей випадок мої профілі атакували російські боти, яким вдалося змусити адміністрацію відеохостингів видалити відео з виступом Федченка. Проте колеги із Цензор.НЕТ розмістили відео з нею в одній із головних ролей на власному сайті.

11 жовтня 2022 року українці Відня опублікували у Facebook-групі "Віденський фронт" низку відео про конфлікт, що виник між українською волонтерською спільнотою, яка проживає в Австрії, та громадянкою України, яка прийшла в українське посольство у Відні для отримання адміністративних послуг.

Українці Відня дізналися в відвідувачці посольства Ярослава Сидоренка, громадянку України, яку легко можна знайти на сайті Миротворець. Причину конфлікту між Ярославою Сидоренко і відвідувачами посольства, що виник, легко зрозуміти, переглянувши відео перепалки, зняті на смартфон.

Під час розмови Ярослава Сидоренка намагається довести, що майже 400 українських дітей загинули не від російських ракет та снарядів, а тому, що "слов'янські народи стравили між собою американці". Як стало відомо пізніше джерел в українському співтоваристві у Відні, Сидоренко приходила оформити доручення на продаж майна в Полтавській області, яке вона успадкувала після смерті родича. Очевидно, проросійська позиція не заважає їй виводити гроші з України.

Проте Ярослав Сидоренко не просто підтримує та поширює тези російської пропаганди. Після декількох простих маніпуляцій інструментарієм OSINT про неї вдається встановити безліч цікавого.

Діяльність Ярослави у Відні дуже строката, проте здебільшого вона займається пропагандою "російського світу". З 2016 року російські пропагандистські ресурси пов'язують Ярославу Сидоренко з австрійською проросійською пропагандистською організацією Комітет за мир в Україні (Komitee für Frieden in der Ukraine), про який я також раніше писав. Цей комітет щедро фінансував той самий фонд «Російський світ» і 2015 року очолив австрійський політик Альфред Альмедер.

Особливе подив викликає те, що Сидоренко називає своїх співвітчизників укрофашистами, розмахує російськими прапорами, проте потім приходить до укрофашистів оформляти документи для отримання коштів із України.

Інший ресурс називає Ярославу Сидоренко активісткою Російсько-австрійського діалогу, яка входить до Робочої групи гуманітарної допомоги Донбасу Народного комітету світу в Україні у Відні.

Комітет за мир в Україні (Komitee für Frieden in der Ukraine), активісткою якого представляють Ярослава Сидоренка, має власний сайт. На головній сторінці сайту також знаходимо згадку про активістку на ім'я Ярослава. Однак тут вона фігурує як Jaroslava Healer.

Однак, чи це Ярослава, чи це інша жінка. На щастя, можна швидко знайти профіль на Facebook особи на ім'я Slava Healer. Профіль на Фейсбуці закритий, проте, на щастя, жінка в пілотці, яка протестує проти США та НАТО, зображена на фото обкладинки профілю, одягнена так само, як і Ярослава Сидоренка, яка прийшла до українського посольства отримувати документи як громадянка України.

Крім того, інструменти розпізнавання облич кажуть, що фотографія Ярослави Сидоренко, що зберігається на сайті Миротворець і фотографія Фейсбук-профілю Slava Healer у пілотці та з радянською символікою збігаються майже стовідсотково.

На фотографії профілю біля ніг Сидоренка стоїть пропагандистський плакат, на якому натовський солдат нібито піднімає на своєму багнету маленьку дівчинку.

Подальший пошук присутності Ярослави Сидоренка у соціальних мережах під псевдонімом Slava Healer відкриває "скриньку Пандори", від якої стає огидно. Ось, наприклад, Сидоренко коментує відкриття залізничної гілки Кримського мосту у грудні 2019 року.

А ось ще 2017 року Сидоренко коментує запрошення на дні російського кіно у посольстві Росії в Австрії, яке вона дуже часто відвідує.

У Twitter можна побачити кілька скріншотів з посад Ярослави Сидоренко, про її відвідання російського посольства у Відні.

Як виявилося, Сидоренко встигає не лише у Відні, а й у Болгарії, де також працює розгалужена мережа агентури російських спецслужб у Європі.. На фотографіях вона рекламує організацію "ОПЛОТ Б'лгарія" разом із Мирославою Димитровою.

На Фейсбуці Сидоренко не лише підтримує Болгарію, а й висловлюється щодо інших країн, наприклад Данії.

Або про Ізраїль.

У соцмережах можна знайти фотографії із профілю Сидоренка, якими діляться інші люди. Наприклад, активна участь у мітингах на підтримку Володимира Путіна… І, обов'язково, у улюбленій пілотці!

Щороку на початку травня Ярослав Сидоренко приєднується до організації мітингів через трагедію в Одесі 2 травня 2014 року. Вона постійно виступає і допомагає австрійським ліворадикальним та російським спікерам.

. Ярослава Сидоренка-Healer допомагає Вільгельму Лангталеру, політику лівої спрямованості, активному євроскептику, який неодноразово виступав на підтримку ЛДНР і відвідував окуповані території на запрошення окупантів. alt="Липень 2019. Ярослава Сидоренка-Healer допомагає Вільгельму Лангталеру, політику лівої спрямованості, активному євроскептику, який неодноразово виступав на підтримку ЛДНР і відвідував окуповані території на запрошення окупантів" width="

. Ярослава Сидоренка допомагає виступати спікеру на антиукраїнському мітингу у Відні" width="720" height="366" />

Людина, що тримає в руках мегафон поруч із Ярославою Сидоренком, поки чоловік у шапці вимовляє свою промову, — це російський пропагандист Патрік Поппель (Patrick Poppel), про якого навіть є окрема стаття в Wikipedia. Його навіть внесли до європейського списку фейкових спостерігачів на так званих виборах у ЛДНР та Абхазії, що свідчить про його близькість до російських спецслужб.

Тим паче цікаво було зустріти відео, де Патрік Поппель та Ярослава Сидоренка спільно відкривають у Відні бар під назвою "Москва".

Найцікавіше те, що хоч відео в основному німецькою мовою, але тайм 4:11 Сидоренко в розмові говорить про Патріка Поппеля "я його політична колега". На мій особистий погляд, це може свідчити про те, що обидва вони заробляють значні кошти на проведенні активних заходів, які замовляє та оплачує російська розвідка в Австрії.

Однак, поки Ярослава Сидоренка не отримає вирок українського суду за корабораціонізм, або поки СБУ хоча б не порушить проти неї кримінальної справи за фактами, викладеними в цій статті, вона має повне право отримувати адміністративні послуги в українському посольстві у Відні як громадянка України.. Навіть якщо вона ходитиме до посольства, загорнута в російський прапор…