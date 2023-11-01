ХАМАС зробив подарунок на день народження путіна

Ситуація лише погіршуватиметься
На 71 рік путіна військове крило руху ХАМАС оголосило Ізраїлю війну, метою якої є створення Палестинської держави.
Чорний лебідь, на якого майже ніхто не чекав. Усю увагу світу буде сконцентровано на Ізраїлі, а про питання допомоги Україні повільно забуватимуть.
Усередині української держави все більше експертів та інсайдерів говорять про всеосяжний управлінський глухий кут і клінч, який не дає можливості робити необхідні зміни в поведінці на рівні стратегічної гри з партнерами.
Антикорупційна сфера все більше перетворюється на театр абсурду. Агентурні мережі ворога у державних органах продовжують працювати.
Американський think tank RAND опублікував черговий сраний звіт, в якому автори пишуть про те, в яких формах можна "ссати путіна та його ескалації".
Узбекистан оголосив початок масштабних закупівель російського газу.
Ситуація погіршуватиметься.
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