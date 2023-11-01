ХАМАС зробив подарунок на день народження путіна

16:34 31 жовтня Київ, Україна

Ситуація лише погіршуватиметься

На 71 рік путіна військове крило руху ХАМАС оголосило Ізраїлю війну, метою якої є створення Палестинської держави.

Чорний лебідь, на якого майже ніхто не чекав. Усю увагу світу буде сконцентровано на Ізраїлі, а про питання допомоги Україні повільно забуватимуть.

Усередині української держави все більше експертів та інсайдерів говорять про всеосяжний управлінський глухий кут і клінч, який не дає можливості робити необхідні зміни в поведінці на рівні стратегічної гри з партнерами.

Антикорупційна сфера все більше перетворюється на театр абсурду. Агентурні мережі ворога у державних органах продовжують працювати.

Американський think tank RAND опублікував черговий сраний звіт, в якому автори пишуть про те, в яких формах можна "ссати путіна та його ескалації".

Узбекистан оголосив початок масштабних закупівель російського газу.

Ситуація погіршуватиметься.