ГУ ГШ ЗС РФ - що це таке і з чим його їдять

ГУ ГШ ЗС РФ розшифровується як Головне управління Генерального Штабу Збройних сил Російської Федерації. Організація більш відома всім під назвою ГРУ - Головне розвідувальне управління. Епопея з перейменуванням триває не один рік. Хоча від назви суть управління ніяк не змінюється: шпигунство, розвідка, диверсії, кібератаки, вбивства. У ГРУ існує 19 управлінь. За кожним закріплений певний сектор. Хтось займається країнами ЄС, хтось Північною Америкою, хтось окремо країнами НАТО, хтось збирає дані про економіку військових інших країн і т.д. Особливу "популярність" це управління отримало в 2018 році, після справи про отруєння Скрипалів, кібератаки на антидопінгові агентства і Міжнародний арбітражний суд, спроби злому Організації по забороні хімічної зброї в Нідерландах, а також втручання в президентські вибори в США. Після 2018 року, в ході багаторічних розслідувань стали виявляти сліди участі російських шпигунів і в інших справах: вибухи у Врбетіце, отруєння Омеляна Гебрева, вибухи складів боєприпасів в Болгарії і т.д.

Розмов про ГРУ і його співробітників в останні кілька років більш ніж достатньо, проте мало хто дійсно розуміє, що це за управління, в чому його відмінність від СЗР, ким є його співробітники. Ця стаття повинна допомогти більш детально розібратися в системі ГРУ і показати, наскільки деструктивною і небезпечною є ця організація.

Необхідно спочатку пояснити, що ГРУ не належить до Служби зовнішньої розвідки. Це два різних відомства, хоча обидва вони займаються розвідкою. Як пояснював Володимир Завершинський, колишній заступник СЗР, ГРУ займається військовою розвідкою, в той час, як його відомство - політичною розвідкою.

Творцем «імперії ГРУ» вважають Петра Івашутина, який керував управлінням ще за часів СРСР. Уже тоді співробітники військової розвідки брали участь у розстрілі мирних протестувальників в Новочеркаську, військових переворотах, в тому числі в Афганістані, і фінансували революційні рухи в зарубіжних країнах. Сьогодні начальника розвідувального управління призначає особисто президент РФ. З 2018 року ним є Ігор Костюков. Втім, до крісел керівництва ГРУ слідує довгий тернистий шлях, який проходять далеко не всі.

Спершу необхідно зрозуміти, як стають співробітниками смертоносного управління. Готують майбутніх шпигунів в так званій «Консерваторії». Ця будівля московської Військової академії Міноборони, яка знаходиться на вулиці Народного ополчення 50, неподалік від штаб-квартири ГРУ. Крім того, співробітників військової розвідки навчають в Череповецькому вищому військовому училищі радіоелектроніки - там вчать, в тому числі фахівців з кібербезпеки. Її закінчили, наприклад, двоє сусідів Анатолія Чепіги по гуртожитку РДГУ на Кіровоградській, де він був прописаний на початку 2010-х. Ще один навчальний заклад, де готують розвідників, - Військово-космічна академія імені Можайського: її закінчив співробітник ГРУ Олексій Моренець, якого звинувачують в спробі хакерської атаки в Нідерландах.

Нових студентів набирають не випадково. У «Консерваторії» існує комісія, представники якої їздять по різних військових частинах, училищах і по низці показників відбирають новобранців. Спершу вони знайомляться з особистими справами молодих людей, після зустрічаються з ними вдома і якщо обидві сторони все влаштовує - запрошують студентів в Москву. У столиці майбутніх розвідників тестують протягом тижня: знання іноземних мов, стресостійкість, увага, запам'ятовування, кмітливість, стійкість перед перешкодами, інформаційна витривалість. Наприклад, в одному з тестів можуть попросити повторити фразу чужою мовою, в іншому - імена та прізвища всіх людей, які були показані на фото до цього. Після проходження тестового тижні, ті, хто його пройшов, приступають до навчання, яке триває 3 роки. Протягом усього навчання військові розвідники вчаться керувати різною спецтехнікою, кодуванню і дешифруванню, іноземним мовам, країнознавству. Їх також тренують ставити і знімати закладки, виявляти і йти від стеження, придумувати на ходу "легенду". Відомо, що за кожним студентом закріплюється конкретний район Москви, де вони відпрацьовують отримані навички. Особливе значення в академії приділяють проникненню на режимний об'єкт. Студент повинен легально проникнути в будівлю, використовуючи знову заведені зв'язки.

Всього в академії існує три факультети. На першому готують так званих шпигунів-нелегалів і офіцерів, які працюють за кордоном під дипломатичним прикриттям. Таких називають "піджаками". Це майбутні секретарі послів, радники, представники російських компаній в інших країнах, які відповідають за зв'язок з нелегалами і вербування. До таких можна віднести Віктора Ілюшина, який працював у Франції при посольстві РФ заступником військового аташе. Його завданням було збирати інтимну інформацію про президента Франції Франсуа Олланда в 2014 році. На другому факультеті навчають військових аташе. Одним з таких аташе, які закінчили факультет в академії, є Едуард Шишмаков, якого звинувачують в причетності до організації державного перевороту в Чорногорії в 2016 році. До цього Шишмаков працював за фахом у Польщі в 2014 році, звідки був висланий. На третьому факультеті готують офіцерів, які обіймають керівні посади секретними операціями в зарубіжних країнах.

Згідно з офіційними даними, в ГРУ існують такі управління:

Список управлінь в ГУ ГШ ЗС РФ

Залежно від підрозділу, співробітники ГРУ мають різні завдання. На офіційному сайті Міністерства оборони РФ про сферу діяльності військової розвідки можна знайти наступне:

Коротка інформація про основні цілі ГРУ

Цілі, прописані на сайті Міноборони, в точності копіюють статтю 5 закону РФ про зовнішню розвідку:

Стаття 5 закону про зовнішню розвідку

Відповідно до закону, розвідники можуть конфіденційно співпрацювати з інформаторами, а також здійснювати «заходи по зашифровці кадрового складу». Допустимо використовувати «гласні і негласні методи і засоби», але не щодо російських громадян, не на території РФ і не ті, які заподіюють шкоду життю і здоров'ю людей. Олександр Шляхтуров, директор ГРУ в 2000-х роках, говорив, що головним завданням управління є "розкриття загроз національним інтересам і військовій безпеці Росії". А Валентин Корабельников очолював розвідку до Шляхтурова, розповідав, що ГРУ займається отриманням інформації про дослідження, якими займаються інші країни. Цим займаються "нелегали", для яких розробляють легенди. Використовуючи їх, вони і живуть за кордоном. "Нелегалами" можна назвати Мишкіна і Чепігу. А один з ветеранів ГРУ розповідав, що його товариш по службі прибував на завданні по «легенді» 24 роки. Він працював в одній з арабських країн, де купив намет по ремонту взуття. У ній же шпигун зустрічався з агентами і в підборах ховав донесення.

Втім, заняття шпигунством є лише одним з основних видів діяльності управління. Іншим напрямком виступає дезінформація. Цим ремеслом співробітники військової розвідки займалися з самого початку. Ще в КДБ, починаючи з 1923 року, так званий «відділ А» готував матеріали для введення в оману зарубіжні країни. Про найвідоміші приклади дезінформації КДБ в ХХ столітті можна знайти інформацію в документах архівного центру Черчилля:

Гучні приклади дезінформації КДБ в ХХ столітті

Один з керівників радянського КДБ Леонід Шебаршин говорив, що поширити необхідну неправдиву інформацію для шпигунів не становило жодних проблем. Пропонуючи грошову винагороду або навіть звичайну випивку, радянські шпигуни домовлялися з будь-якою газетою про публікацію необхідних їм матеріалів. До слова, Шебаршина знайшли застреленим у власній квартирі в 2012 році, а тіло куратора по дезінформації США за радянських часів Дмитра Лісоволика виявили біля свого будинку. Він нібито вистрибнув з вікна квартири, в якій жив. Мабуть, колишніх агентів КДБ/ГРУ безпечніше ліквідувати. Про це також свідчить замах на Сергія Скрипаля.

Крім дванадцятого відділу в ГРУ, що відповідає за "інформаційну війну", дезінформацією в Росії займається сумнозвісна «Фабрика тролів». Її керівником є Євген Пригожин, який відомий всім як персональний "кухар Путіна".

Варто відзначити, що частковий перехід Кремля на використання аутсорсингу для дезінформації не єдине, що в консервативній Росії взяли на озброєння з сучасного світу. У 2013 році стало відомо про плани Міністерства оборони створити кібернетичні війська. І хоча протягом довгого часу в Росії заперечували існування подібного роду військ, офіційно кіберспівробітники навіть мають свою власну емблему:

Відзнака кібервоенного

Вони повинні відповідати за безпеку цифрових даних Росії. Проте, як і будь-який спецпідрозділ РФ, кібервійська здійснюють атаки на суверенні держави. Міжнародна компанія «Zecurion Analytics», що надає послуги кібернетичної безпеки, провела дослідження, згідно з якими Росія є однією з провідних країн світу щодо інвестування кібервійськ. Вони в свою чергу займаються шпигунством, кібератаками і інформаційними війнами. За попередніми підрахунками, в складі хакерів Росії налічується 1000 осіб, а фінансування сягає 300 мільйонів доларів на рік.

Більш цікавим є місця розташування хакерів ГРУ. Втім, ці місця призначені не тільки для хакерів, але і для наукових співробітників управління, які розробляють отрути, стратегії, плани проведення спецоперацій і ведуть надсекретну шпигунську діяльність. Такими об'єктами є НДІ. Ймовірно, будівлі НДІ розкидані по всій Росії в кількості декількох десятків. Однак достеменно відомо лише про деякі з них, а саме: 6-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони, в / ч 54726; Центр спеціальних розробок Міноборони; Військова частина 26165; Військова частина 74455; 18-й ЦНДІ; «Совінформсупутник».

У 6-му Центральному НДІ Міноборони досліджують військовий потенціал зарубіжних країн. Він знаходиться в Москві за адресою Хорошевське шосе, 86. Місцеві жителі між собою називають його «Пентагоном» через надтаємність. Його співробітники вважаються поінформованими людьми ГРУ, а керівництво входить до Ради безпеки РФ. У сусідній будівлі від НДІ в 2008 році розташовувався офіс компанії Steadyhost. Як пізніше з'ясувалося, IP-адреса компанії була зареєстрована за Stopgeorgia.ru. Учасники цього проєкту здійснювали кібератаки на Грузію, під час російської окупації Південної Осетії.

6-ий Центральний науково-дослідний інститут Міноборони, в/ч 54726 на мапі

У Центрі спеціальних розробок Міноборони, по вулиці Свободи, 21, в основному, ведеться дослідження так званих «експлойтів» - програм, що відповідають за злом даних. Раніше в Центрі проводили набір персоналу через платформи в Інтернеті. Зараз часто проводять змагання з кібербезпеки серед школярів і студентів. Відомо, що в ньому працював Євген Серебряков, якого в квітні 2018 року вислали з Нідерландів за спробу хакерської атаки на Організацію по забороні хімічної зброї.

Центр спеціальних розробок Міноборони на мапі

Військова частина 26165 в народі зветься «Хамовницькі казарми». Вона знаходиться на Комсомольському проспекті, 20. Ця частина вважається головним місцем російських урядових хакерів. На її території розташований центр криптографії, співробітники якого займаються розробкою схем дешифрування. В ході численних розслідувань вдалося з'ясувати, що в «Хамовницький казармах» працювали відразу кілька хакерів, які здійснювали кібератаки на США і країни Європи. Під час президентських перегонів у Франції була зламана особиста переписка Емануеля Макрона. Майже відразу французьким спецслужбам вдалося дізнатися, що багато листів тоді ще майбутнього президента були змінені. А змінила їх людина на ім'я Рошка Георгій Петрович, який значився працівником відразу декількох НДІ в Росії, що належить спецслужбам РФ. Також в будівлі Військової частини 26165 був помічений і Олексій Моренець, фігурант кібератаки на ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї) в Нідердандах і ще десять осіб, які організували атаку на Демократичну партію США.

Військова частина 26165 «Хамовницькі казарми» на карті

Військова частина 74455 розташована на вулиці Кірова, 22. Однак офіційно там розташована будівля бізнес-центру «Новатор», на вході якого розташована вивіска з назвою «Центр управління повсякденною діяльністю». Так за даними Міноборони називається місце, звідки ведеться контроль за щоденними операціями агентів. Також, співробітники американських спецслужб заявляють, що в будівлі знаходилися кілька хакерів, які брали участь в кібератаці на Демократичну партію США в 2016 році.

Наступним у списку йде 18-й ЦНДІ, який дуже полюбили конспірологи. Вони стверджують, що на одному з нижніх поверхів НДІ знаходиться НЛО, що впало в Москві в 1959 році, а також через нього проходить лінія «Метро-2». Крім того, що в центрі займаються розробкою радіоелектроніки, про нього більше нічого не відомо.

На завершення з темою про НДІ слід згадати «Совінформсупутник». Це спецпідрозділ ГРУ, який займається космічною розвідкою. Саме вони вперше сфотографували «Зону 51» в США.

Проте, крім онлайн військ і шпигунів, в ГРУ є і свої сили спеціального призначення, які діють в польових умовах. Їхнім прямим завданням є знищення противника. Спецзагін ГРУ вважається одним з елітних військових підрозділів ЗС РФ. Щоб в нього потрапити, людей відбирають по низці психологічних параметрів. Основним з них повинна бути готовність холоднокровно вбивати, в тому числі і мирних жителів, щоб отримати необхідну інформацію для уряду в Кремлі.

Найвідомішою спецоперацією управління, за словами самих спецпризначенців, є повалення правителя Хафізули Аміна в Афганістані. Після його вбивства місце правителя зайняв Бабрак Кармаль, який був прихильником СРСР. З цих подій почалася війна в Афганістані. Спецзагін ГРУ брав участь і в обох Чеченських війнах, і в Грузії в 2008 році. А в 2014 році співробітники ГРУ, під особистим командуванням Путіна, прибули до Криму, щоб допомогти «ввічливим людям» окупувати острів. Ось що сказав президент РФ з цього приводу:

Також, офіцери спецзагону брали участь у війні на сході України. У 2015 році були захоплені в полон Олександр Александров і Євген Єрофєєв, які зізналися, що є бійцями спецзагону ГРУ, чия військова частина розташована в Тольятті. Крім цього, вони регулярно з'являються в матеріалах розслідування незалежних журналістів, де виступають в ролі тренерів особового складу Сирії, Лівії, Венесуели. Тісно взаємодіють з представниками ПВК Вагнера і таємно беруть участь в спецопераціях найманців.

Що стосується спецзагону, то його бійці розташовані на територіях військових частин. Однак, як і у будь-якого урядового відомства, управління має свою штаб-квартиру. Вона розташована в Москві, за адресою Хорошевське шосе, 76. Штаб-квартира має велику площу і розташовується в декількох будівлях, які займають значну частину вулиці. Територія обнесена парканом і в простолюдді зветься «Акваріум». Будинки отримали свою назву після написання книги колишнього агента ГРУ Володимира Різуна, який писав під псевдонімом Віктор Суворов. Справа в тому, що вони мають скляне покриття, а також всі співробітники всередині системи знайомі між собою, "як риби в акваріумі". Після того, як Путін в 2006 році відкрив нову будівлю військової розвідки, всередині з'явилися сауна, спа-центр, майданчики для гри в баскетбол і волейбол, зимовий сад і багато іншого для розваги.

Штаб-квартира ГРУ в Москві на Хорошевському шосе

Штаб-квартира ГРУ в Москві на Хорошевському шосе на мапі

Проте, попри зручності і сучасне обладнання, агентів ГРУ почали розкривати всі частіше. Про Мишкіна і Чепігу, мабуть, знають всі. Їх звинувачують у замаху на Сергія Скрипаля, в диверсії на складах у Врбетіце, причетності до отруєння Омеляна Гебрева. Проте існують і інші випадки, коли агенти ГРУ були розкриті. В основному це стосується все тих же «піджаків», агентів під дипломатичним прикриттям. Після розсекречення, їх затримують і уточнюють статус дипломатичної недоторканності. Далі, висилають на батьківщину. Так неодноразово траплялося в Болгарії, Італії, Україні, Данії, Австрії, Польщі. Однак були випадки, коли співробітників ГРУ ув'язнювали держави, в яких вони були спіймані. У 1978 році двох агентів ГРУ, які працювали під прикриттям ООН, затримали при закладці схованки з секретними документами, в яких містилася інформація про військово-морські сили США. Суд в Америці засудив їх до 50 років позбавлення волі. Через рік вони були обмінені на дисидентів, які сиділи в радянській в'язниці. Періодично, під час локальних "воєн" силових відомств усередині Росії, співробітників ГРУ викривають їхні ж співвітчизники, але з паралельного управління. Наприклад, в 2014 році, коли ФСБ мала намір повернути собі владу, якою володів КДБ, ними були опубліковані імена військових розвідників, які під різними «легендами» перебували на завданнях за кордоном.

Крім розсекречення, нерідко агенти ГРУ виявляються в лавах перебіжчиків. Це пов'язано і з діяльністю, яку вони ведуть, і зі ставленням до них керівництва. Зокрема, багато з тих, хто почав паралельно працювати з іноземними спецслужбами та розвідкою говорили, що просто хотіли додатково заробити, оскільки їм просто не вистачало на нормальне існування. Одним з таких шпигунів став Дмитро Поляков, який протягом 25 років передавав секретні відомості про радянські секрети з 1961 по 1986 року. Його, як зрадника батьківщини, розстріляли. Ще одним радянським шпигуном, який був розстріляний, став полковник Олег Пеньковський. Він почав працювати з британською розвідкою МІ-5 і за кілька років встиг передати більше 5 тисяч секретних документів. До речі, за деякими даними, його не розстріляли, а спалили в печі, в будівлі ГРУ, яка, за офіційною версією, служить для спалення документів. Найбільш відомими перебіжчиками є Сергій Скрипаль і Олександр Запорізький. Скрипаль, як відомо, був «піджаком» в Іспанії і виконував роль заступника військового аташе. Саме там він почав працювати на британську розвідку. Після його арешту, Сергію присудили 13 років ув'язнення. Олександр Запорізький почав працювати з американським ЦРУ вже після свого звільнення і переїзду за кордон. Проте його колишні колеги виманили Запорізького в Москву, де він був схоплений і засуджений на 18 років ув'язнення. Обидва колишні співробітники ГРУ були обміняні в 2010 році на затриманих у США «нелегалів».

Також інший шпигун ГРУ, Станіслав Луньов, який працював в США під прикриттям кореспондента, був завербований ЦРУ. Він написав книгу «Очима ворога», де розповів, що однією з диверсій Росії повинна була стати атака з використанням хімічної і біологічної зброї. Препарати знаходилися неподалік річки Потомак, на якій стоїть Вашингтон. Надалі його слова підтвердив Олександр Кузьмінов, колишній співробітник СЗР РФ, який брав участь у перевезенні хімікатів.

Також причиною зміни громадянства і відомства в іншій країні стає не тільки фінансове становище, але і ймовірні наслідки роботи в ГРУ. Колишні і чинні розвідники часто помирають при загадкових обставинах. Сергій Третьяков, який працював головою резидентури СЗР в Нью-Йорку до 2000 року, був найбільш високопоставленим розвідником, коли-небудь завербованим США. У 2000 році він попросив США про політичний притулок. "Я самий високопоставлений офіцер розвідки, який коли-небудь міняв сторону. Якщо зі мною щось трапиться, Росію виключать з цивілізованого співтовариства", говорив Третьяков в інтерв'ю. Через півтора року після цього, в 2010 році, Третьяков помер, вдавившись в ресторані шматком м'яса.

У 2009 році при загадкових обставинах загинув заступник начальника ГРУ Юрій Іванов. Він перебував у відрядженні в Сирії. Його тіло було знайдено на березі моря в турецькому селі. Співробітник СЗР Євген Топоров, який перебіг в Канаду у 2000 році, помер від удару струмом у ванній в 2010 році.

У 1992 році заступник начальника ГРУ загинув в автомобільній аварії. На наступний рік при таких же обставинах загинув начальник відділу військової контррозвідки Тихоокеанського флоту. У 1996 році одного з керівників ГРУ Олексія Ломанова збив на смерть автомобіль. У 1997 році з вікна своєї квартири "викинувся" генерал-майор ГРУ Віктор Шипілов. У 1999 році один з керівників ГРУ Іван Шалаєв розбився в автомобільній аварії. У 2000 році тіло підполковника СЗР знайшли з ножовим пораненням в шию.

У 2000-х на співробітників розвідки постійно нападали і обкрадали їхні квартири. У 2002 році на вулиці Дем'яна Бєдного побили співробітника СЗР. У 2003 році на квартиру полковника СЗР Олександра Потеєва напали невідомі з пістолетами, його побили і забрали гроші. У 2003 році невідомі через повітропровід пробралися в квартиру в відомчому будинку СЗР і забрали звідти ноутбук розвідника. У 2004 році на Смарагдовій вулиці невідомі напали і відібрали у розвідника портфель. У 2005 році на співробітника СЗР напали і побили. Тоді ж в той же відомчий будинок СЗР знову забралися через повітропровід, з квартири забрали документи і гроші. У 2006 році з відомчого будинку забрали сейф одного з розвідників.

3 січня 2016 раптово помер керівник ГРУ Ігор Сергун. За офіційною версією - у себе вдома в Підмосков'ї від серцевого нападу, за даними «Stratfor» - в інший день і в Лівані.

Як видно, весь шлях співробітників ГРУ складається з постійних проблем, які створює для них держава. Звичайних людей перетворюють на машини для вбивства, які по закінченню терміну експлуатації просто "списують в утиль". У підсумку, майже половина співробітників після завершення кар'єри просто ліквідується. Будучи на "сторожі" своєї країни, агенти і шпигуни військової розвідки просто виконують волю своїх господарів. А коли розуміють, що промова про патріотизм, яку їм повторювали з року в рік, не більше ніж «легенда», на подобі тієї, яку вони самі придумують для виконання завдань, намагаються перейти на бік "ворога" або ж звільнитися, проте довга рука Кремля все одно їх наздоганяє.