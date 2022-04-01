Головне терористичне управління Міноборони Росії

15:22 06 листопада Київ, Україна

5 листопада на Московщині святкують день військового розвідника, напередодні якого Володимир Путін зазвичай приїжджає на вулицю Валентини Гризодубової в Хорошевському районі Москви.

Саме туди, з Хорошевского шосе, переїхало грізне радянське ГРУ. Сумнозвісний «Акваріум», про який писав Віктор Суворов (справжнє ім'я Володимир Резун), вже понад 10 років перебуває саме там. Тепер ця установа називається Головне управління Генштабу МО РФ. Але всі продовжують іменувати її «ГРУ», тому під час свого чергового візиту Путін запропонував повернути традиційну назву, оскільки у використанні інформаційних мемів Путін точно добре орієнтується.

У своїй промові Путін, як правило, дякує старшому офіцерському складу розвідувальної служби за проведені операції по отруєнню (Скрипалі), ліквідації (Орхан Джемаль і його колеги) і політичні провокації.

За моїми оцінками, саме агресія проти України і зміна політичної конструкції світу, яка наступила за нею, перетворила ГРУ на одну з найбільш згадуваних спецслужб світу. Незважаючи на те, що її конкуренти всередині Росії (СЗР і ФСБ, Нацгвардія, ФСО, СлідКом і інші) постійно намагаються підставити офіцерів ГРУ і злити наявні дані про їхні спецоперації.

Перехоплення лідерства військовими розвідниками дуже добре видно на прикладі подій на Донбасі, що відбувалися на початку російської агресії проти України. Так, ключовими особами в Донецьку були колишні співробітники російського олігарха Костянтина Малафєєва - Ігор Стрєлков (Гіркін) і Олександр Бородай, які орієнтувалися і спиралися на сили і засоби ФСБ.

Так, наприклад, першим віцепрем'єром «ДНР» був Володимир Антюфєєв, а керівником «МДБ ДНР» - Андрій Пінчук, обидва - позаштатні співробітники ФСБ РФ, які працювали до цього в Придністров'ї, а пізніше - захоплювали Крим.

У той самий час «луганський напрямок» російської агресії було умовно передано конгломерату незаконних збройних формувань Євгенія Пригожина і ГРУ.

З плином часу і при активній підтримці Владислава Суркова ГРУшникам вдалося відтіснити ФСБ на другий план. Причому це відбулося не тільки в контексті агресії проти України. Уже в 2016 році, після того, як під протекцією Суркова і Путіна для них відкрилися нічим не обмежені фінансові ресурси, вони стали першою скрипкою у втручанні в американські президентські вибори.

Терористична Федерація

З 2015-го по 2018-й містами Європи прокотилася хвиля терористичних актів, скоєних особами, які були пов'язані з ісламським світом.

7 січня 2015 року в редакції ультраправого сатиричного журналу Charlie Hebdo стався напад, в результаті якого загинуло 12 осіб і поранено 11. Причиною нападу були названі карикатури на пророка Мухаммеда.

Уже в листопаді 2015 року в Парижі відбулася масова стрілянина, а кількість загиблих зросла до 130 осіб. Майже одночасно сталося кілька вибухів біля стадіону «Стад-де-Франс» і розстріл в концертному залі «Батаклан».

За півтора місяця, в новорічну ніч 2016 року, в німецькому Кельні було зафіксовано близько 1000 нападів сексуального характеру на жінок. Напади нібито відбувалися в форматі загравань і хворобливої розваги. Нападників ідентифікували в основному як громадян Сирії, Іраку та інших близькосхідних країн.

Ще за два з половиною місяці, в березні 2016- го, терористичні акти були організовані в брюссельському аеропорту і на станції брюссельського метро «Малбек». 34 людини загинули в обох терактах і близько 200 взагалі були поранені.

14 липня 2016 року 19-тонна вантажівка, якою керував 31-річний мусульманин, врізалася в натовп людей на набережній у французькій Ніцці. 86 людей загинули і 308 отримали поранення.

Цей сумний список можна продовжувати ще довго, згадуючи події в Лондоні, Страсбурзі та інших містах. Однак з точки зору гранично цинічних підходів рефлексивного контролю, який ми розглядаємо в наших публікаціях, нас цікавлять не жертви, а рішення, які повинні були б приймати європейські лідери після цих сумних подій.

А особливий інтерес викликає поведінка російської сторони. Саме тоді, коли після катастрофи малазійського боїнга MH17 чаша терезів міжнародної політики схилилася на користь України, а іноземні держави почали активну санкційну політику проти Кремля, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово підкреслював, що Євросоюз «продовжує відмовлятися співпрацювати з Росією в контексті боротьби з ІДІЛ, незважаючи на теракти на території їхніх країн».

Парадоксально, один з основних російських спікерів того часу, лідер Чечні Рамзан Кадиров організував мільйонний мітинг на захист пророка Мухаммеда. Тобто - на підтримку терористів, які вбили журналістів журналу «Шарлі Ебдо».

За іронією долі, французький президент Еммануель Макрон допоміг повернутися до платформи ПАРЄ тій державі, один з провідних спікерів якої дуже яскраво і активно виправдовував вбивство французьких громадян, які відстоювали цю горезвісну свободу слова зображати пророка без одягу.

Останні пару тижнів ми спостерігаємо повторення історії чотирирічної давності. Як і в 2014 році, Кремль знову по вуха вліз в регіональний конфлікт на периметрі своїх регіональних інтересів геополітичного виміру. Путін підтримує Вірменію, а його посіпаки на чолі з Маргаритою Симоньян вже відкрито заявляють про те, що якщо Єреван хоче захисту, то він повинен відмовитися від своєї незалежності.

Але, як і у випадку з Україною, Кремль зіткнувся з військовим опором, якого він не очікував. Туреччина, яка підтримує Азербайджан, забезпечила панування азербайджанських військових сил в повітрі. Тому Кремль змушений створювати нову реальність, яка хоч якось виправдає або приховає його чергові геополітичні провали. І саме в цей момент дуже зручно на горизонті з'являється хрестовий похід Еммануеля Макрона проти ісламістів.

День терористичної розвідки

За останні два тижні по країнах Євросоюзу знову прокотилася хвиля терактів.

16 жовтня 2020 у передмісті Парижа обезголовили вчителя історії, який показував учням карикатури на Мухаммеда. Президент Франції Еммануель Макрон назвав вбивство «ісламістським терактом». Нападника застрелили. За даними Actu17 і Le Parisien, підозрюваний в скоєнні злочину - чеченського походження, йому було 18 років. Він вів аккаунт в твіттері під ніком @ tchechene_270.

Через 10 днів після нападу на вчителя в передмісті Парижа, район навколо Ейфелевої вежі був евакуйований в зв'язку з загрозою вибуху. В Авіньйоні поліціянти застрелили нападника, який кидався на перехожих з криками «Аллах Акбар». Три людини загинули в Ніцці в результаті нападів чоловіки з ножем. У Відні відбулося кілька нападів з автоматичною зброєю, і кількість постраждалих ще підраховується.

Якщо шановний читач не бачить в цих процесах історичних аналогій, які відбулися буквально на ваших очах в останні роки, то яким чином можна пояснити такі сплески насильства в європейських містах в ті самі моменти, коли Кремль виявляється в скрутному становищі на фронтах військових конфліктів, які інформаційно обслуговуються офіцерами ГРУ під прикриттям журналістів «Московського Комсомольця»? В цьому випадку в Нагірному Карабаху.

Щоб отримати геополітичні інструменти для підвищення ставок у своїй кривавій грі, Кремль через можливості ГРУ МО РФ інспірує терористичні акти на території країн Європи, щоб активізувати антиісламську риторику європейських лідерів, тим самим полегшивши собі положення в протистоянні з Туреччиною на вірмено-азербайджанському фронті.

І з цією метою Кремль дуже активно використовує можливості ГРУ, яке святкує в цей день свою чергову річницю.

*** Після Революції гідності українці та інші народи планети зіткнулися з небаченою до того еволюцією технологій маніпуляції суспільною свідомістю. Запорукою їхньої успішності став швидкий розвиток засобів масових комунікацій - соціальних мереж, онлайн-медіа, а також уразливість людей до фейкових новин. Якщо ми не зможемо еволюціонувати досить швидко, щоб розуміти, як працюють маніпулятивні технології, то неминуче станемо їхніми жертвами. Цей цикл публікацій на платформі «Укрінформ» покликаний показати на конкретних кейсах, як прийоми рефлексивного контролю застосовуються проти українців.