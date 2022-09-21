Де кремль візьме гроші на війну?

Що ж, володимир путін обвалив російські цінні папери та біржові індекси своєю заявою про часткову мобілізацію заради продовження війни (так званої "спеціальної військової операції") в Україні.

Економіка росії вже й так перебуває у жахливому стані. Фактична заборона на будь-яку торгівлю валютами сприймається як можливість утримати курс рубля. Але це лише означає, що війна і так уже йде на всій території росії.

Зубожіння і фактичне обнулення заощаджень громадян росії — це факт, що вже відбувся. Звичайно, через високі ціни на енергоносії (газ і нафту) бюджет країни-агресора все ще має досить міцну та довгострокову "подушку безпеки". Але в неї немає нічого спільного з добробутом простих російських громадян, який летітиме у прірву злиднів.

Усі гроші підуть на забезпечення часткової мобілізації, підготовку та обмундирування мобілізованих, а також покриття потреб окупованих регіонів. Путін сам сказав, що фінансове забезпечення мобілізованих у Донецькій та Луганській областях буде на тому ж рівні, що й забезпечення військовослужбовців російської армії.

Ці гроші потрібно буде десь узяти. Їх візьмуть із кишень жителів Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Тюмені, Казані та інших міст.

Часткова мобілізація неминуче призведе до ще одного потужного удару по російській економіці.