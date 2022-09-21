Де кремль візьме гроші на війну?

Що ж, володимир путін обвалив російські цінні папери та біржові індекси своєю заявою про часткову мобілізацію заради продовження війни (так званої "спеціальної військової операції") в Україні.
Зубожіння і фактичне обнулення заощаджень громадян росії — це факт, що вже відбувся. Звичайно, через високі ціни на енергоносії (газ і нафту) бюджет країни-агресора все ще має досить міцну та довгострокову "подушку безпеки". Але в неї немає нічого спільного з добробутом простих російських громадян, який летітиме у прірву злиднів.
Усі гроші підуть на забезпечення часткової мобілізації, підготовку та обмундирування мобілізованих, а також покриття потреб окупованих регіонів. Путін сам сказав, що фінансове забезпечення мобілізованих у Донецькій та Луганській областях буде на тому ж рівні, що й забезпечення військовослужбовців російської армії.
Ці гроші потрібно буде десь узяти. Їх візьмуть із кишень жителів Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Тюмені, Казані та інших міст.
Часткова мобілізація неминуче призведе до ще одного потужного удару по російській економіці.
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