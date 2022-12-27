ФСБ у росії торгує персональними даними населення

07:28 27 грудня Київ, Україна

Тотальний контроль населення росії ведеться не тільки, щоб розкривати “неблагонадійних громадян” чи “ворогів народу”. Це, мабуть, другорядне завдання спецслужб і, скоріше, офіційне прикриття. Насправді збір всіх персональних даних – від місця проживання до залишків на банківських рахунках – використовуються силовими структурами для особистого заробітку. Здавалося б – підтримуєш путіна, війну – можна спати спокійно. Але не тут-то було. Будь-хто може звернутися до ФСБ, податкової чи поліції, щоб дізнатися будь-яку інформацію про громадянина і використовувати їх у своїх цілях.

Незалежно від того, чи є людина фізособою, юрособою, чиновником або звичайним ревнивим партнером, за порівняно невеликі гроші можна отримати персональні дані будь-якої людини. Ринок торгівлі даними у росії великий.

Логічно поставити запитання – “кому я потрібен, якщо я звичайнісінька людина?”. Насправді, таємним "детективом" може бути як колега по роботі з нерозділеним почуттям любові, так і шахрай, який бажає відібрати останнє.

Один із співробітників ФСБ, зі зрозумілих причин, який не називає свого імені, розповів про розцінки на продаж персональних даних у росії. До слова про "патріотизм" - всі ціни він вказав у доларах, а не в "дерев'яних".

Повне досьє на людину – серія та номер паспорта, ім'я, прізвище, родинні зв'язки, житло та транспорт, доходи – продається за 25-30 доларів. Якщо необхідно уточнити якісь дані, окремо робиться виписка з реєстрів і баз даних. Приблизно 30 доларів коштуватиме витяг з більшості російських відомств, банків і навіть Інтерполу.

Наприклад, виписка з усіма купленими квитками з бази МВС допоможе дізнатися, чи збирається людина кудись виїхати і коли саме. Витяг із Федеральної податкової служби – де суб'єкт працює і яку зарплату отримує. Щоб дізнатися, скільки грошей зберігатиметься на банківських рахунках, необхідно заплатити 70-80 доларів. А довідка про переміщення коштів коштуватиме 25-30 доларів. Така інформація може бути використана шахраями, щоб зрозуміти, яку суму можна вимагати у людини.

Куди більшу ціну фсб просить за розголошення "пінгів". Ця послуга передбачає продаж даних про дзвінки – куди телефонувала людина, від кого приймала дзвінки, як довго вони тривали, а також самі записи телефонних розмов. За це спецслужби запитують від 1 000 до 1 300 доларів.

Одна з популярних послуг – зламування сторінок у соцмережах. Таким користуються як ревниве подружжя, так і шахраї, які потім можуть розсилати спам від чужого імені, або перепродувати сторінки соцмереж інших людей. У цьому діапазон цін тут дуже широкий. Спецслужби можуть зламати обліковий запис без гарантії, і це коштуватиме до 100 доларів. А от якщо необхідний стовідсотковий варіант, то за гарантію доведеться заплатити до 1000 доларів. Як результат – логін, пароль та вивантаження всіх діалогів. Але можна доплатити та отримати навіть віддалені діалоги за останні пів року.

ФСБ також може зламати і месенджер, на кшталт "Telegram", "Whatsapp", "Viber". Залежно від програми, якою користується людина, вартість послуги коливатиметься від 250 до 500 доларів. Результат – зловмисники бачать усі листування, групи, а також фотографії та файли, які надсилає жертва. Крім того, продажні силовики продають послугу, при купівлі якої видно електронну пошту, що отримується і відправляється в режимі онлайн. Вартість коливається від 100 до 600 доларів в залежності від майданчика.

ФСБ не була б фсб, якби не могла відстежувати людей у режимі реального часу. І такі послуги продаються найдорожче. Визначення місцезнаходження людини протягом доби оцінюється від 1,7 до 2,6 тис. доларів. Якщо ж замовник бажає прослуховувати та записувати телефонні розмови жертви, то 24 години такого спостереження коштуватимуть 4,4 тис. доларів. Однак тут є нюанс – такі замовлення приймаються щонайменше на 7 днів. Значить, що послуга коштуватиме щонайменше 30 тис. доларів.

Якщо людина досить багата, то вона може стати для ФСБешників "особистим президентом" на деякий час і наказати відстежувати жертву шляхом зовнішнього спостереження. До речі, за керівництва Сергія Собяніна, мера москви, у столиці рф було встановлено понад 200 тис. камер, що фактично зробило це місто ідеальним для роботи фсб. Не виключено, що мер москви в долі із силовими структурами у продажу персональних даних.

Силовики в рф не тільки можуть отримати абсолютно будь-яку інформацію про кожного росіянина, а й продають її іншим росіянам і не лише. Ті люди, які мають захищати населення від міжнародних злочинців, терористів, вбивць, шахраїв, фактично ними ж і є, а також можуть і, ймовірно, співпрацюють із переліченими вище. Неодноразово випливала інформація про зливи в мережу десятків тисяч персональних даних клієнтів банків, або облікових записів месенджерів і соцмереж росіян. У ЗМІ відразу звинувачували хакерів, але насправді це могли зробити силовики в гонитві за заробітком на злочинних біржах фрілансу в Darknet, або на замовлення конкурентів банку або IT-компанії.

Корупція у фсб та інших внутрішніх силових структурах рф вражає. Річ в тому, що за гроші, там готові продати будь-яку інформацію. Очевидно, таким чином, Київ міг збирати інформацію не лише про чиновників, генералів армій, які цікавлять Україну, а й про пересування високопоставлених осіб. Країна, де ворогові можуть продати власні плани, де вище грошей цінується лише більша кількість грошей, рано чи пізно "згниє" вщент. Втім, цивілізований світ видихне з полегшенням.