ФСБ розкрадає Росію

Багато хто вважає силові структури країни захисниками вітчизни, які мають стояти на варті громадян. Насправді силовики є узаконеними “головорізами”, які діють за наказом вищого керівництва та глави держави. У цивілізованих країнах співробітники спецслужб, які мають право застосовувати зброю та дозвіл на вбивство, дійсно захищають громадян своїх держав від незаконних збройних формувань. Однак у таких об'єднаннях як Росія чи Білорусія силові структури виконують роль ОЗУ, які кришує влада. Натомість ОЗУ діє на користь влади. Такий ось симбіоз, що існує у своєму світі, всупереч добробуту народу, але такий, що живе паралельно йому.

Оскільки ФСБ займає не першу роль у державі, але й далеко не останню, структура є розсадником корупції, та ще й з федеральною “корочкою”. Це означає, що ніхто не має права засудити хабарників, якщо вони дотримуються негласного закону - поділися з начальством.

На жаль, закон, ухвалений на “швидку руку” у 2020 році Держдумою, заборонив розголошувати дані про співробітників правоохоронних органів та військових, навіть якщо ця інформація не загрожує їхньому життю. Цікаво, що може загрожувати цим людям, крім них самих?

Втім, цей закон, як високий паркан, ще більше відгородив злочинців у погонах від звичайних людей, щоб народ не знав, звідки у силовиків із середньою зарплатою в 45 тис. рублів нерухомість на мільйони доларів.

Як відомо, ФСБ має широкі можливості у владі. Люди в цій системі можуть садити у в'язницю, впливати на законодавчі процеси в країні, усувати неугодних фізично, заарештовувати, а за фактом відбирати майно у власне користування, видавати дозвіл на зброю тощо. Природно, що людина в цій системі становить інтерес для підприємців чи чиновників. Більше того, сама структура ФСБ дуже велика, з декількома відділами всередині системи. Самі силовики також використовують особисті зв'язки для маніпулювання іншими відділами тощо. Втім, тільки одна ця спецслужба є містом у місті, де є свої “чиновники”, “прибиральники”, “поліціянти”, “працівники”, “фінансисти”. І це не кажучи про інші відомства, такі як СЗР, ГРУ, ФСО та інші.

Усі відомі відділи та відомства ФСБ

Генерали ФСБ користуються великим авторитетом у вузьких колах, тому що за їхньою допомогою можна вирішувати більшість питань із законом. Одним з таких генералів можна назвати Михайла Виборонова, на прізвисько Мишко-Управдєл. Примітно, що людина своїм зовнішнім виглядом нагадує братка з 90-х: шкіряна куртка, манери, розмова, “блатні” номери автомобіля. Принаймні про це розповідав один із колишніх співробітників апарату ФСБ.

Михайло Виборнов

Михайло Виборнов народився у 1961 році. Його батько захоплювався полюванням і дуже тісно спілкувався з генералом ФСБ Валентином Чуйкіним, у якого поруч із Москвою була мисливська база. Чуйкін починав служити в Карелії, разом із Патрушевим. Пізніше Патрушев очолив ФСБ, а Чуйкін очолив управління справами спецслужби. Мабуть, батько Виборнова мав досить добрі зв'язки з Чуйкіним, адже невдовзі після свого призначення голова управління справами ФСБ узяв до себе в заступники сина свого знайомого мисливця.

Генерал Валентин Чуйкін, відзначений червоним квадратом

Так склалося, що в 2004 році генерал Чуйкін загинув, розбившись на літаку, і його місце зайняв Виборнов, який уже на той час мав прізвисько Міша-Управдєл. У тому ж році Михайло Виборнов зайняв службову 4-х кімнатну квартиру на вулиці Долгоруківській 40, міста Москва. До речі, нерухомість числилася за директором ФСБ Патрушевим, проте він у ній вже давно не жив, мабуть, тому, що справи Путіна йшли в гору.

Тим не менш, Виборнов на той момент вже не був бідною людиною і мав у своєму розпорядженні трикімнатну квартиру в Москві, ділянку на 18 соток та заміський будинок площею 260 кв. м у престижному Новогірську під Хімками. До речі, на місці заміського будинку Виборнова раніше була спецдача КДБ №27.

Інформація про власника ділянки з будинком у Новогірську

Не складно здогадатися, що після підвищення Виборнов дуже швидко примножив свої заощадження. У 2004 році генерал купив 4-х кімнатну квартиру своїм батькам у Дубні, на вулиці Карла Маркса, вартість якої приблизно оцінюється в 10 млн рублів. Пізніше в квартирі оселився молодший брат Міші-Управдєла, у якого вже була ділянка і двоповерховий будинок у тому ж Дубні, площею 425 кв. м. Через 5 років Виборнов залишив службову квартиру Патрушева та переїхав до елітного житлового комплексу «Даєва-33» на Чистих прудах, у квартиру площею 154 кв. м, зареєстровану на дружину. Крім того, Мішина дружина має особняк площею 707 кв. м в Солослово та Мерседес за 4 млн рублів. Орієнтовна вартість ділянки разом з будинком оцінюється приблизно від 160 до 320 млн рублів.

У всіх випадках, нерухомість у Москві та Підмосков'ї не просто елітна, а свого роду, закрита. Сусідами Виборнова є чинні та відставні співробітники ФСБ, СЗР, бізнесмени, політики, охоронці Путіна, чиновники. Вони, як би, групуються, і відгороджуються від людей парканами, ставлять камери, щоб ніхто не міг побачити, як живуть ті, хто так жити не повинен або, принаймні, не може, адже зарплат чиновників та офіцерів, навіть генералів, не вистачило б на таку нерухомість.

Виборнов, між тим, крім зарплати генерал-лейтенанта, має ще один актив, який останнім часом, згідно з податковими звітами, завдає одні збитки. Активом є ТОВ «Магазин №17», співзасновниками якого є дружина, дочка та племінниця Виборнова. Проте бізнес зареєстрований як мікропідприємство з річним оборотом не більше 500 тис. карбованців. Тобто, він не може приносити грошей, які дозволили б Міші-Управдєлу купувати нерухомість собі та родичам.

Його діяльність безпосередньо пов'язана з директором ФСБ Олександром Бортниковим. Саме Мишко-Управдєл вирішує, хто говоритиме з начальником, а хто ні. Через нього можна "занести" директору, Мишко може домовитися про зустріч, може призначити на будь-яке місце в управлінні, по суті, будь-яку людину. Звичайно, це робиться не безкоштовно і з повідомленням самого Бортникова, принаймні якщо крісло у ФСБ високопоставлене. Якщо ні, то Виборнов має право сам “посвятити” в чекісти, це входить у його повноваження.

Директор ФСБ Олександр Бортников

Натяком на те, як саме генерал ФСБ Михайло Виборнов зміг заробити свої мільйони, може стати скандал, у якому він встиг засвітитися, не пропрацювавши і року на новій посаді. У 2004 році Виборнов зустрівся в магазині «Дитячий світ» на Луб'янці з людиною з оточення Бориса Абрамовича Березовського – В'ячеславом Аміновим. Амінов попросив тоді ще заступника голови апарату директора ФСБ Михайла Виборнова влаштувати на посаду в правоохоронні органи конкретну людину. При цьому Амінов передав Виборнову пакет із 50 тис. доларів для Патрушева Ця історія набула розголосу, оскільки Мишко-Управдєл повідомив у Генпрокуратуру.

Не виключено, що Березовський на той момент почав загрожувати “національній безпеці Росії”, що означає неугодність правлячому режиму Кремля, тому Виборнов здав Амінова. Однак, схема заробітку генерала ФСБ на сьогодні, приблизно, схожа. На нього виходять люди, які дають гроші, а він вирішує проблеми певного характеру.

ФСБ є кримінальним середовищем під заступництвом уряду Росії. Вони кришують незаконний бізнес, легальний бізнес, усувають конкурентів великого бізнесу, стежать за тим, щоб противники режиму не створювали загрози, є силою, яка фізично усуває небажаних владі. Міша-Управдєл лише один генерал, ФСБ. Таких генералів у всій Росії десятки, а то й сотні, у всіляких спецслужбах, відділах. І всі вони служать на благо Путіна та його оточення, беручи участь у розкраданні своєї країни.