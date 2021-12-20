ФСБ, Путін, ОЗУ

Путінський режим у Росії триває вже 20 років. За цей час він зарекомендував себе в ролі жорсткого безпринципного лідера, якого всі бояться. Путін створив у Росії тоталітарний режим під прикриттям демократії. Будь-який інакодумець відразу опиняється “поза законом”. Методи розправи держави над дисидентом залежать від тяжкості злочину. Така система дозволяє надавати Путіну та його наближеним державний бюджет, не побоюючись гніву народу чи опозиції, якої, по суті, в країні немає.

Тим не менш, не багато хто знає, що Володимир Путін є лише “обгорткою”, обличчям злочинного угруповання, яке править Росією. А точніше групою угруповань, які володіють основними, найбільшими підприємствами країни, інтереси яких полягають тільки в постійному збільшенні свого прибутку, зміцненні влади. Вони грабують країну, яку перетворили на власний бізнес, а гроші їм потрібні, як це не парадоксально, лише заради грошей – справжнє обличчя заможної людини Росії. Жадібність їх настільки велика, що вони готові піти, буквально на все, щоб примножити свої капітали, при цьому, якщо є така можливість, то замість витрачання грошей, вони воліють взяти блага силою, що сподобалися їм. Свого роду російські "Скрудж Мак Даки", пережитки Радянського Союзу, з типовою "совковою" ментальністю, що сидять на горах грошей, суми яких вони фізично нездатні витратити, тому що для цього знадобиться не одне життя. І правитимуть вони до самої смерті.

Йтиметься про одне з найвпливовіших злочинних угруповань у Росії, яке, у союзі з іншими такими ж угрупованнями, має у підпорядкуванні олігархів, уряд, “законні” силові структури і навіть власного президента “великого та жахливого Володимира Путіна”.

Після розвалу СРСР у людей з'явилася реальна можливість показати, що вони не гірші за інших і також можуть мати все те, що було раніше під забороною для звичайних громадян, але не для верхівки ЦК КПРС. Особливо сміливі та сильні вирішили, що вони самі можуть стати біля керма держави, маючи достатню кількість грошей. Адже саме гроші стали основним товаром, за який можна було купити не лише речі, а й тепер владу. А жадібність, яка підкріплювалася загальним тлом тотальної бідності та безробіття, робила продажною практично кожну людину на всьому пострадянському просторі. Найлегшим способом отримати гроші був рекет, тобто, по суті, відбір грошей у тих, хто слабший. Так виникли ОЗУ – організовані злочинні угруповання. У 90-х, для деяких ОЗУ, слабшими були не лише підприємці (комерсанти), а й вся держава. Це означало, що їхніх сил могло вистачити для рекету державних підприємств, заводів, що згодом назветься приватизацією.

Типові представники ОЗУ з 90-х

Так, наприкінці 80-х на теренах “тліючого” СРСР, у Казані зародилася Ізмайлівське ОЗУ. Його лідерами згодом стали кілька людей: Михайло Чорний (Міша-Дах), Алімжан Тохтахунов (Тайванчик), Дмитро Павлов (Павлик), Сергій Аксьонов (Аксен), Віктор Неструєв (Хлопчик), Антон Малевський (Антон Ізмайловський), Сергій Трофімов (Трофім)), Олександр Афанасьєв (Афоня). На сьогодні у лідерах залишилися лише Павлик та Аксен. Перебравшись до Москви, в ОЗУ швидко збагнули, що найкращим способом вижити буде об'єднатися з іншим угрупуванням. Партнером ізмайлівських стало Подільське ОЗУ. Подільське ОЗУ також було одним із найсильніших злочинних угруповань 90-х у Москві. Разом, їм вдалося не лише вижити, а й підкорити собі всю Росію. Однак це не зовсім вірне твердження, адже сюди ж можна віднести і Люберецьке, Тамбовське, Сонцівське та інші ОЗУ з 90-х, які досі керують Росією.

Учасники Ізмайлово-подільського ОЗУ. Також на фото присутні лідери Сонцівського злочинного угруповання.

Основним джерелом для розслідування став допит одного з учасників Ізмайлівського ОЗУ. Джалол Хайдаров - один із ключових фігурантів, який допоміг ізмайлівським реалізувати амбіції з офшорами, юридичною складовою рейдерських захоплень та інших фінансових махінацій злочинного угруповання. Незважаючи на свою користь, у 2000 році у Хайдарова стався конфлікт із лідерами угруповання, йому довелося тікати з Росії. За кордоном, в Ізраїлі, а потім і в Німеччині, колишній член ОЗУ дав свідчення про внутрішній устрій угруповання та про злочинні події, що сталися за їхньою участю.

Джалол Хайдаров

Ізмайлівські були звичайним бандитським угрупуванням, яких було тоді багато на теренах колишнього СРСР, вони займалися рекетом, кришуванням, здирством. Однак після того, як до них приєдналися Мишко-Дах і В'єтнамчик, обидва уродженці Узбекистану, справи ОЗУ пішли вгору. Річ в тому, що ці два злочинні елементи були старшими і розпочинали свій кримінальний шлях ще за часів СРСР. Вони то й надоумили інших злочинців, що в цей час можна “підім'яти” під себе великі виробництва та почати заробляти мільйони доларів.

Міша-Дах та В'єтнамчик одразу увійшли до банди як одні з лідерів. За допомогою зв'язків В'єтнамчика ОЗУ отримало вихід на Бориса Єльцина. Це сталося у 1993 році. Є навіть фото, де Мишко-Дах грає у великий теніс із тодішнім президентом РФ.

Михайло "Міша-Дах" Тарпіщев грає в теніс з Єльциним

Завдяки В'єтнамчику, ізмайлівські отримали пільги на постачання тютюну та алкоголю. Так співпало, що в той самий час у Пітербурзі бандити з Тамбовського ОЗУ отримали можливість орендувати сумно відомий, у минулому військово-морський, пітерський порт Ломоносов. У той час цей об'єкт курував ніхто інший як помічник мера Собчака – Володимир Володимирович Путін. Ізмайлівське ОЗУ возило через цей порт свої товари, використовуючи фірму «Созконтракт».

Порт Ломоносов у Санкт-Пітербурзі. Досі контролюється лідерами Тамбовського ОЗУ, хоча формально перейшов під керівництво генерала ФСБ та колишнього начальника ФСО

Окрім постачання алкоголю та цигарок, банда займалася махінаціями з чеченськими банками, а також експортом вугілля та металів до інших країн. Для цього було прийнято рішення захопити заводи та рудники, які видобували та виробляли ці метали.

Але не варто забувати, що в той час, хоч у Росії та СНД панували злидні, розруха та корупція, органи законодавчої, виконавчої та правоохоронної влади все ж таки діяли. У тому числі й силові спецструктури. Зокрема, ФСБ. І ось тут настає найцікавіша частина. Саме ФСБ сприяла просуванню Ізмайлівсько-подільського ОЗУ. Вони постачали злочинців зброєю і не перешкоджали "бізнесу" бандитів. Причин було кілька. По-перше – гроші. За допомогою "братків" ФСБ могла заробляти мільйони рублів. Сидячи на зарплаті у лідерів Ізмайлівського ОЗУ, генерали спецслужби Росії усували конкурентів, фальсифікували справи проти них, садили до в'язниці, влаштовували обшуки, надавали бійців в охоронне агентство «Стелс» (про нього йдеться пізніше). По-друге, співпраця з одним із бандитських угруповань давала можливість усувати інші ОЗУ, які не влаштовували ФСБ. Тому надання зброї, у тому числі незаконної, було у пріоритеті у спецслужби, оскільки вони були зацікавлені в силі банди. По-третє, Ізмайлівсько-подільське ОЗУ було досить сильним, щоб завдати шкоди економіці окремих регіонів країни, а отже, співпраця з ними давала більше користі для ФСБ, ніж шкоди. По-четверте, використовуючи зв'язки з бандитами, спецслужба РФ могла (і досі може) усувати політичних опонентів та людей, які “представляють загрозу державній безпеці”, тобто ті, які знають про справжню структуру влади, про змову з бандитами та про те, хто насправді править Росією. Так сталося, наприклад, з Олександром Литвиненком, який також згадував зв'язок ФСБ з бандитами (будучи оперативником відділу боротьби з оргзлочинністю) у своїй книзі «ФСБ підриває Росію».

Книга Олександра Литвиненка та Юрія Фельштинського – «ФСБ підриває Росію»

Ізмайловський чоловік зі зв'язками у ФСБ та МВС був Олег Дерипаска. Теперішній олігарх, на початку 90-х був лише менеджером і молодшим партнером для Ізмайлівського ОЗУ. Він займався питаннями з алюмінієм. А після того, як у 2001 році одружився з Поліною Юмашовою, яка входила до клану єльцинських, перетворився з молодшого партнера на старшого. Проте, Дерипаска вже у 90-х був знайомий із головою контррозвідки ФСБ – Валерієм Печенкіним, який пізніше став заступником начальника ФСБ з 1997 по 2000 роки. Печенкін постачав Дерипасці інформацію про бізнес-конкурентів ізмайлівських, про їхній фінансовий стан, особисті зв'язки, сім'ї. Угруповання використало цю інформацію з метою майбутніх здирств. Також начальник контррозвідки допомагав ПОПу «Стелс» (приватне охоронне підприємство). Це охоронне підприємство було передано Ізмайлівському ОЗУ для вирішення силових конфліктів. З боку ФСБ воно спонсорувалося зброєю та колишніми співробітниками спецслужби. У найкращі часи чисельність ПОПу доходила, за деякими даними, до 600 осіб. Цікаво й те, що підтримка «Стелса» була надана з особистого подання начальника охорони Єльцина – Коржакова. Аргументом було те, що ПОП використовуватиметься ФСБ для боротьби зі злочинністю.

Валерій Печенкін, генерал ФСБ

До речі, ПОП «Стелс» стало антагоністом для серіалу «Біла стріла відплата». У ньому діяло таємне угруповання, що складається з колишніх спецпризначенців, які відстрілювали злочинців та бандитів.

Обкладинка російського серіалу «Біла стріла відплата»

Управління з розробки та припинення діяльності організованих злочинних формувань було створено у ФСБ для кришування обраних ОЗУ, у тому числі Ізмайлівського. У цьому управлінні працював Олександр Литвиненко. Як описує Литвиненко у своїй книзі, за ФСБ було створено цей «Стелс». Головним загону призначили полковника чинного резерву Володимира Луценка, який раніше діяв у спецпідрозділі ФСБ щодо усунення терористів. Після виходу з ФСБ, за словами Литвиненка, колишній полковник реалізував ідею щодо відстрілу злочинців за допомогою ПОП «Стелс». Для цього охоронне агентство і було передано ізмайлівським, щоб ніхто не здогадався про причетність Луб'янки. Саме тому ідею схвалив і Єльцин, і Коржаков.

Емблема ПОП «Стелс»

Природно, що створене ФСБ ПОП мало контролюватись спецслужбою. Його куратором призначили генерала Євгена Хохолькова – начальника управління, у якому служив Олександр Литвиненко. До слова Хохольков, який зарекомендував себе під час першої чеченської війни (організував вбивство Дудаєва), був таким собі фахівцем із замовних вбивств, оскільки йому виходило робити це так, щоб ніхто не здогадався про причетність влади.

Генерал Євген Хохольков

Отримавши замовлення на вбивство, Хохольков підбирав виконавців: ізмайлівських чи чеченців. Незважаючи на те, що вибір найчастіше випадав на ОЗУ, чеченські кілери також виконували роботу щодо вбивства людей за наказом ФСБ і це в той час, коли Росія вела з ними війну. Головним із підбору чеченських убивць у Хохолькова був полковник СЗР (Служба зовнішньої розвідки) Петро Суслов.

Полковник СЗР Петро Суслов

Суслов мав тісні зв'язки з лідером чеченських бандитів Хое-Ахмедом Нухаєвим на прізвисько Хожа, який надавав своїх бійців полковнику російської розвідки. До речі, Хожа воював проти РФ під час першої чеченської війни і тут же, кришував перевалку нафти в Туапсе разом із Сусловим.

За Хохольковим також був грішок, оскільки він кришував постачання героїну з Узбекистану. Це лише одне управління, одного з відділів ФСБ. За деякими даними, за одну ніч Суслов міг програти 100 тис. доларів у казино.

Згодом начальника ФСБ Ковальова за особистим наказом Єльцина прибрали з посади директора спецслужби. На його місце у 1998 році поставили Путіна, який уже мав справу з бандитами з Пітербурга з історії порту Ломоносова. Не дивно, але після приходу Путіна на посаду директора ФСБ, ПОП «Стелс» продовжило своє існування і навіть залишилося закріпленим за ізмайлівським ОЗУ, відповідно, його діяльність збереглася, як і прикриття з боку ФСБ.

Почавши свою діяльність у російській спецслужбі, а через рік з невеликим сів у крісло президента, Путін не тільки не став ліквідувати злочинне угруповання ізмайлівських у коаліції з подільськими, але й дав їм можливість успішно "приватизувати" алюмінієві підприємства Росії. У 1999-2000 роках ізмайлівські змогли захопити «Уралелектромідь». До цього їм не вдавалося усунути уралмашівське угруповання, навіть у тісних зв'язках із ФСБ. Після така ж доля спіткала «Орсько-Халілівський» комбінат чорної металургії, який також був на Уралі. Трохи згодом і за участю спецпідрозділу ОМОН ізмайлівські здійснили рейдерське захоплення Надеждинського металургійного заводу. Наступним став Новокузнецький алюмінієвий завод та Кузнецький металургійний комбінат. У цьому випадку почали застосовувати не грубу силу, а тиск з боку спецслужби. Ідею про те, щоб на колишніх господарів – братів Живило – завести “липову” кримінальну справу про нібито підготовку вбивства місцевого губернатора, запропонував генерал ФСБ Колчин. Всі перераховані вище захоплення заводів проходили під час правління Путіна у ФСБ, а потім у ролі президента РФ.

Зміна президента в Росії, так само як і зміна директора ФСБ, нічого не змінили, і бандити продовжували “приватизувати” держмайно або відбирати стратегічні підприємства у інших ОЗУ та бізнесменів. Річ в тому, що в той момент, коли Єльцин оголосив своїм наступником Путіна, між ними було укладено угоду: колишній президент залишається недоторканним разом зі своїми активами та активами його “Сім'ї”. У ті роки так називали єльцинський клан, який також поділяв країну на частини.

Володимир Путін та Борис Єльцин

Перед тим, як Борис Єльцин залишив посаду президента, Ізмайлівське ОЗУ взяло в частку алюмінієвого бізнесу скарбника єльцинського клану – Романа Абрамовича. У 2000 році, "скинувшись", вони всі разом створили монопольну компанію "Російський алюміній", генеральним директором якої сьогодні вважається Олег Дерипаска. Тим часом Абрамович навіть не платив за себе. За його частку заплатив Дерипаска, Михайло-Дах та МДМ банк, який належав ізмайлівським. Ця інформація стала відома на суді у 2011 році Березовський-Абрамович. До речі і суд стався через поділ «Російського алюмінію», а точніше його фінансів, оскільки, за словами Березовського, він також був негласним “спонсором” підприємства, але не отримав за нього достатньо грошей. Як доказ Березовський надав аудіозапис, де, сидячи в залі аеропорту, він разом з Абрамовичем обговорював акціонерів підприємства, які не були офіційно записані в засновники:

Протокол аудіозапису із зали суду у справі Березовський-Абрамович

Суд визнав, що без документів, що підтверджують причетність Березовського до створення «Російського алюмінію», він не довів те, що колись вкладав свою частку в бізнес, і справу виграв Абрамович. Тим не менш, за умови, що саме Березовський активно виступав за те, щоб Єльцин передав владу Путіну, логічно припустити, що Ізмайлівське ОЗУ "поділилося" часткою в підприємстві для підкупу Березовського та отримання недоторканності. У будь-якому випадку, скарбник Абрамович, швидше за все Березовський, а також з 2001 року Олег Дерипаска, який взяв за дружину Поліну Юмашеву з “Сім'ї”, стали запорукою безпеки для Ізмайлівсько-подільського ОЗУ після зміни президента, оскільки підпадали під договір про “недоторканних” ” між Єльциним та Путіним.

Справи з того часу Ізмайлівського ОЗУ йдуть вгору, вони, разом з іншими злочинними угрупованнями, продовжують правити Росією. Компанія «Російський алюміній» відома у багатьох країнах світу, оскільки веде виробництво металів та видобуток корисних копалин на 5 континентах планети. Олігарх і генеральний директор підприємства Дерипаска лобіює інтереси "братків" в уряді, ймовірно, і багато депутатів отримують зарплату з кишені ОЗУ. Колишні члени спецслужб РФ охороняють лідерів злочинного угруповання, ФСБ продовжує надавати захист від конкурентів, президент через підставні фірми та особи отримує прибуток від бізнесу, а також користується послугами ізмайлівських. Дерипаска здійснює державний переворот у Чорногорії, дає хабарі чиновникам у США, кримінальні авторитети беруть замовлення від Кремля на вбивство - схема партнерів з бізнесу, кривавого та цинічного. Путін виступає в ролі обличчя всіх злочинних угруповань Росії разом узятих, він намагається догодити їм усім, при цьому не вирішує всередині країни абсолютно нічого, тому що в цьому випадку ризикує зачепити інтереси одного з ОЗУ, спровокувати конфлікт і свій "відхід" з посади президента. Хто у цій системі ФСБ, директор якої, згідно із законом РФ, підпорядковується особисто главі держави? Вони не інакше, як ланцюгові пси, які зайняли місце тих самих ОЗУ з 90-х, яких самі й кришували.

Схеми співпраці влади РФ та Ізмайлівського ОЗУ були розкриті завдяки свідченням одного з членів угруповання Джалола Хайдарова. Тільки завдяки йому, а також Олександру Литвиненку, який паралельно підтвердив слова Хайдарова у своїй книзі, вдалося отримати основну картину того, що відбувається в Росії. Поки в цій країні залишаються живими лідери угруповань з 90-х та їхні послідовники, до того часу влада РФ розкрадатиме країну, вбиватиме людей, влаштовуватиме цивільні перевороти в інших державах. Адже зовнішня політика Путіна прямо пропорційна інтересам тих же ОЗУ, які націлені на розвиток бізнесу за кордоном, на кшталт того самого «Російського алюмінію» ізмайловських. А боротьба з НАТО і США відбувається лише через те, що західний альянс має намір блокувати роботу підприємств, створених незаконним шляхом кримінальними авторитетами Росії, оскільки робота цих компаній ведеться так само незаконним шляхом, у тому числі за кордоном. Тому і ПВК «Вагнера» "співпрацює" з африканськими президентами та їхніми дорогоцінними металами, і російська армія приймає бік президента Башара Асада в Сирії з його нафтовими родовищами, і "навчання" солдатів Мадуро у Венесуелі для отримання частки в нафтовидобутку, та й усе Інші зарубіжні конфлікти Росії. Все для того, щоб задовольнити нескінченні потреби у збагаченні лідерів російських ОЗУ, які міцно посіли своє місце після розпаду СРСР в управлінні національними інтересами та контролі національної безпеки Російської Федерації.