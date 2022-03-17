Формування російських військ на кордонах ближнього зарубіжжя

15:48 17 червня Київ, Україна

Квітневі "навчання" Росії продемонстрували спритність Кремля в маніпулюванні військовою силою. Дії Путіна привели до дзвінка Байдена і відбулася зустріч з ним. Втім, не тільки навколо України Росія збирає війська. Відомо про формування проросійських "козаків" в Білорусії і регулярних військових частин поблизу кордону Прибалтики.

Перш ніж перейти до матеріалів розслідування про формування російських військових підрозділів поблизу кордонів Литви і на території Білорусії, необхідно відзначити, що в Кремлі продовжують заперечувати свою причетність до конфлікту на Донбасі. Росія не вважає себе стороною конфлікту і говорить про необхідність вести переговори з бойовиками самопроголошених республік. Проте, 29 травня 2021 року російська військова техніка знову була помічена на території України, а саме в місті Новоазовськ. Це місто знаходиться на окупованій території Донецької області. Технікою виявився РБ-636 «Світло-КУ»:

РБ-636 «Світло-КУ» на знімку безпілотника

Машина є мобільним комплексом радіолокаційної розвідки. Справа в тому, що саме ця техніка була раніше помічена в окупованому Луганську і Донецьку ще в 2016 році:

Фото РБ-636 «Світло-КУ» в Луганську і Донецьку

Це в черговий раз доводить, що Росія не просто є посередником у конфлікті, але і виступає прямим агресором, який веде війну проти України і до сих пір направляє свою військову техніку разом з екіпажем для підтримки проросійських бойовиків.

Втім, агресія Росії поширюється не тільки на Україну, а й на країни Прибалтики, які є членами НАТО. Офіційна інформація, озвучена Міністерством оборони РФ про зміцнення збройних сил в Калінінграді повинна змусити Брюссель звернути увагу на даний регіон.

Восени 2021 року має завершитися формування 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії (МСД), яка буде розташована за 36 км від кордонів з Литвою. У складі МСД будуть 3 мотострілкових полки (79-й, 275-й і 280-й), 11-й танковий полк і 4 батальйони (розвідувальний, автомобільний, інженерно-саперний і батальйон зв'язку). Така близька дислокація військових Росії може вказувати на можливу агресію проти Литви. Справа в тому, що Кремль може захотіти прокласти шлях від Калінінграда до Білорусії через Сувальський перешийок:

Міста Совєтськ і Гусєв, в яких буде розташовуватися 18-а МСД. Помаранчевою лінією відзначений Сувальський перешийок, місце створення можливого коридору, який повинен буде з'єднувати Калінінград і Республіку Білорусь

У Гусєві розміщені основні ударні сили мотострілкової дивізії, а саме: 275-й і 280-й гвардійські механізовані полки і 11-й танковий полк. Місто також має вузлову залізничну станцію, через яку здійснюється пряме залізничне сполучення з російськими містами Москвою, Санкт-Петербургом і Челябінськом. Також залізниця сполучає Калінінград з білоруським Гомелем.

У Совєтському, поруч з кордоном Литви, розташований 79-й гвардійський механізований полк і 20-й окремий розвідувальний батальйон 18-ї МСД.

Кремль продовжує укомплектовувати дивізію, а також не припиняє проводити навчання в Калінінграді. Так, розвідники тренуються проводити розвідку місцевості, використовую безпілотники. Часто це відбувається при поганих погодних умовах. Також, нещодавно стало відомо про те, що військові тренувалися садити БПЛА в терміновому порядку на болотистій місцевості. Крім цього, на полігонах проводять навчання із забезпечення постачання військової техніки, а також планові навчання особового складу. Отже, військові частини прибувають в постійній бойовій готовності.

І хоча поки Росія не може протистояти силам НАТО, незабаром, Кремль може провести інтеграцію Білорусі, після чого відкриє для себе нові перспективи для маневрів.

Республіка Білорусь, в свою чергу, в незалежності від думки населення, зустріне російських військових з розпростертими обіймами. Адже на території країни вже діють проросійські і російські військові формування.

Подібні "загони самооборони" були зафіксовані в Донбасі і в Криму до початку агресії Кремля. За інформацією, добутою в ході розвідувальної діяльності, стало ясно, що, так звані куратори ФСБ створювали проросійські загони на території України, щоб під час наступальних операцій мати підтримку серед місцевого населення. Часто в таких загонах були присутні і кадрові офіцери спецслужб. Відомо також, що угруповання створювалися незадовго до російського вторгнення. Така ж ситуація спостерігається зараз в Білорусії, отже, можна припустити, що Росія готується до чергового захоплення влади в сусідній країні.

Крім нової політичної сили, яка створюється для лобіювання російських інтересів в парламенті Білорусі, було створено республіканське громадське об'єднання (РГО) «Білоруське козацтво». Відразу варто відзначити, що організація офіційно зареєстрована за допомогою фонду «Русский мир» і до білоруського козацтва не має особливого відношення:

Про ставлення до справжніх козаків свідчать проведені збори 22-23 травня, які проходили в Брестській області, неподалік містечка Барановичі. На полігоні для страйкболу, "козаки" проводили тактичні навчання, пов'язані з виживанням в диких умовах і веденням бою на відкритій місцевості.Крім того, на заході, замаскованому як "молодіжний", переважна більшість людей були середнього віку. А також козацька символіка, яка раніше була обов'язковою при проведенні подібних зборів, цього разу майже повністю була відсутня. Крім традиційних папах на голові "козаків" і промов у стилі отамана нічого іншого видати, що це зліт РГО «Білоруське козацтво» не могло.

На фото присутні учасники зборів під Барановичами. Також, на деяких фото можна помітити Степана Жерносєка, Тимофія Клімчука і Олександра Барановського, лідерів "козацького" руху в Білорусії.

Присутність лідерів козацького руху говорить про високий пріоритет проведених зборів.

Тимофій Климчук, наприклад, є лідером, так званого, військово-патріотичного клубу «Пересвет», де він і його підопічні тренують неповнолітніх поводженню зі зброєю, а також розповідають про націоналістичну ідеологію клубу.

Тимофій Климчук

Що стосується Олександра Барановського, то він раніше був заступником начальника Столінського управління МНС. Тепер же очолює Столінський козачий відділ.

Олександр Барановський

Тим часом на сторінках групи «Білоруське козацтво», а також деяких членів спільноти, в соціальних мережах можна знайти такі ось пости:

Картинки і фото, взяті з відкритого доступу в соціальних мережах, розміщені на сторінках учасників зльоту, а також в групах, в яких перебувають "козаки"

На зборах також був присутній і навіть виступав сам Петро Шапко, який є лідером проросійської партії в Білорусії «Батьківщина», основною метою якої, як каже Шапко, є "створення зразкової російської держави".

Примітно і те, що РГО «Білоруське козацтво» не є одним цілим і в основному представляє з себе конкуруючі формування. На зльоті ж ці формування об'єдналися і проводили спільні навчання. Об'єднання РГО «Білоруське козацтво» має тісні зв'язки з російським т.зв. «Союзом козаків-воїнів Росії і зарубіжжя» - «СКВРіЗ». У серпні 2019 року в Мінськ приїжджав депутат російської Держдуми, керівник СКВРіЗ, Віктор Водолацький, який зустрічався з головним отаманом «Білоруського козацтва» Миколою Улаховичем. При цьому на зустрічі був присутній перший секретар російського посольства в Білорусі Леонід Макуров:

Зліва - Віктор Володацький, праворуч - Микола Улахович

Справа наліво: Н.Улахович, В.Водолацький, Л.Макуров

Після зустрічі в Мінську, через 3 місяці, «Білоруське козацтво» приїжджало до Москви:

Степан Жерносєк і Микола Улахович на зустрічі "козаків" у Москві

Як видно, "козацькі" формування зовсім не є типовими козаками. Це проросійські організації, які, по суті своїй, пропагують російську ідеологію і, швидше за все, підкоряються російським кураторам.

Формування 18-ї МСД в Калінінграді, об'єднання проросійських "козацьких" формувань говорить про швидкий можливий бліцкриг Кремля для з'єднання свого балтійського анклаву з Білоруссю, яка незабаром може стати частиною Росії. Це дасть можливість відрізати 3 прибалтійські країни в складі НАТО від основної частини Євросоюзу і сил Альянсу:

Втім, навіть в разі інтеграції Білорусії, Росія навряд чи наважиться кинути відкритий виклик силам НАТО. Однак явне бажання з'єднати Калінінград з Росією, використовуючи сухопутний шлях, очевидно, тому в Кремлі будуть розробляти план, як це можна буде зробити. А, як відомо, Путін не турбується про можливі жертви, тому вибір, швидше за все, буде відданий на користь військового втручання.