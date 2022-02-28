Євген Пригожин і його американські друзі

18:44 05 жовтень Київ, Україна

Промова Білла Барра в Хіллсдейлі

В середині вересня генеральний прокурор США Вільям Барр відвідав святкування Дня Конституції в американському коледжі Хіллсдейл, куди його запросили виголосити промову і відповісти на кілька запитань.

В первісному вигляді транскрипцію промови можна прочитати на офіційному сайті Міністерства юстиції США. Я ж вважав за краще подивитися 90-хвилинний виступ генпрокурора наживо, бо від українських прокурорів такого ніколи не почуєш.

Генеральний прокурор США Білл Барр говорив про те, що головною цінністю демократичної країни є справедливість і можливість практикувати цю саму справедливість на ділі. Він говорив про необхідність дотримання прав людини шляхом політичного контролю з боку законодавчої влади над правоохоронними органами, що використовують право. Іншими словами, генеральний прокурор пояснював присутнім чому і як необхідно обмежувати його власну владу в його власному відомстві.

Так, наприклад, мене вразила його фраза про те, що є кримінальні справи, які підлеглі йому прокурори виграють, але є й ті, які вони програють. Однак, навіть програні прокурорами справи є перемогою держави в тому випадку, якщо вердикт винесено справедливо і невинність доведена.

Особливу увагу Барр приділив політизації процесу правозастосування. За його словами, тепер політичному опонентові недостатньо доводити свою правоту. Тепер політики намагаються знайти в діях своїх візаві склади злочинів і бажають покарання для них.

Таким чином, за словами Барра, США ризикує перетворитися в "східноєвропейську країну, де якщо ти не політик при владі чи не сидиш у в'язниці, то ти - представник преси". Особисто мені здається, що цими словами він потролить саме Україну.

Кожен почув щось своє

Однак, я вирішив розповісти не про те, як Вільям Барр тролить Україну, а про те, як його слова намагаються використовувати пригожинські тролі в черговій інформаційній операції Кремля.

Під час своєї промови, яку я подивився уважно і з великим інтересом, Вільям Барр жодного разу не торкнувся ні особисто спецпрокурора Мюллера, ні кримінальних проваджень про втручання в американські вибори. Крім України його тролінг стосувався представників адміністрації Барака Обами. І то, тому що він республіканець...

Однак, не дивлячись на це, сотні російських сайтів, частина з яких підконтрольна Євгену Пригожину, а інша частина помічена в поширенні наративів російських спецслужб, стали поширювати інформацію про те, що генеральний прокурор США, нібито, захищав Пригожина під час своєї промови.

Більшість джерел з РФ (в тому числі і пригожинська "РІА ФАН"), публікуючи подібну єресь, посилаються на американський блог "EmptyWheel", який веде Марсі Уїллер (Marcy Willer), колишній член команди журналістів-розслідувачів "The Intercept".

Відразу після виступу Вільяма Барра в Хіллсдейлі Марсі написала про це замітку, в якій, як мінімум, двічі підкреслила, що генпрокурор не говорив нічого про Пригожина, однак, згідно з її суб'єктивним сприйняттям, сказані ним слова свідчать саме про те, що він мав на увазі Євгена Пригожина. Марсі була переконана в цьому настільки, що навіть винесла ці слова в заголовок своєї публікації.

На підтвердження своїх слів Марсі підкреслила, що Інтерпол скасував "червону картку", по якій Євген Пригожин був оголошений в міжнародний розшук ще 28-го серпня. На додаток вона припустила, що ініціатором скасування міг стати сам Вільям Барр.

Крім Марсі Уїллер, політичний контекст мови Вільяма Барра зазначив і журналіст Associated Press Ерік Такер. Очевидно, він також уважно вивчав текст промови, але йому не спало на думку пов'язати слова генпрокурора з Євгеном Пригожиним. Адже через кілька днів після цієї промови Мін'юст і Мінфін США затвердили санкції проти українського депутата Андрія Деркача і трьох співробітників "Агентства Інтернет Досліджень", що належить Пригожину. На думку американської влади, співробітники Пригожина були учасниками так званого "проєкту Лахта", призначеного для втручання в американські вибори.

Виходить, що різні журналісти подивилися одну і ту ж промову, але один не побачив там натяків на Пригожина, а інша - побачила, і навіть стала зіркою російських онлайн-медіа через це. Це мене дуже зацікавило. Тому я вирішив докладніше дізнатися, хто така Марсі Уїллер і чим вона займається?

Марсі Уїллер

Виявляється, Марсі Уїллер пише матеріали про Пригожина на своєму блозі з початку 2018 го року, коли "Агентство Інтернет Досліджень" Пригожина (IRA) стало частиною розслідування спецпрокурора Мюллера.

За майже три роки на блозі "EmptyWheel" з'явилося декілька десятків матеріалів, які присвячені "кухареві Путіна". Вони є частиною пильної уваги, яку Марсі приділяє розслідуванню про потенційне втручання Кремля в американські вибори 2016 року.

Свою популярність Марсі отримала після розкриття особистості дочки українських емігрантів Валері Е. Вілсон (Валері Плейм), яка працювала як агент ЦРУ під прикриттям. Розкриття агента ЦРУ викликало серйозний скандал в США, який отримав назву "справа Плейм". Валері Плейм і її чоловік, американський дипломат Джозеф Вілсон, висловлювали сумніви в об'єктивності доказів наявності у Іраку програм зі створення ядерної зброї.

За словами Плейм, її, як агента, розкрив старший помічник Діка Чейні Льюїс "Скутер" Ліббі, який міг бути тим самим джерелом Марсі Уїллер. Пізніше Скутер Ліббі був звинувачений у брехні під присягою і засуджений, але Дональд Трамп помилував його у 2018-му році.

Використовуючи отриману інформацію, Марсі Уїллер видала книгу "Анатомія обману: як адміністрація Буша використовувала ЗМІ, щоб продати війну в Іраку і розкрити шпигуна".

У 2014-му році Марсі Уїллер стала частиною проєкту журналістських розслідувань "The Intercept", який фінансувався в рамках медіахолдингу, заснованого у 2013-му році американським бізнесменом французького походження П'єром Омідьяром, власником eBay.

У той час Омідьяр дуже активно фінансував українські громадські проєкти, за що російські пропагандисти звинувачували його в створенні інструментів зовнішнього управління Україною.

"The Intercept" його керівник Гленн Грінвальд стали відомі тим, що у 2016-му році підтримували тісний контакт з блогом Guccifer 2.0, який був зливним бачком російської розвідки ГРУ для публікації сенсаційних матеріалів, які були отримані шляхом зломів електронних скриньок американських політиків.

Грінвальд був так само одним з авторів документального фільму про Едварда Сноудена та шпигунський скандал навколо питань про "тотальне стеження АНБ". У січні 2020 року влада Бразилії звинуватила Гленна Грінвальда в співучасті в кіберзлочині. За їхніми словами, у бразильських правоохоронців є докази спілкування Грінвальда з хакерами, які зламували телефони та електронні поштові скриньки бразильських чиновників.

У відповідь на це Грінвальд заявив, що таким чином авторитарні уряди хочуть обмежити його свободу слова. В результаті медіарозкрутки цієї історії вийшло, що президент Бразилії Жаір Болсонару мало не вважає Грінвальда своїм власним ворогом і шукає шляхи як його вбити.

Корупція в Бразилії та роль Грінвальда в її розслідуванні - це тема для окремої великої публікації. Однак, професійна деформація не дозволяє мені не відзначити, що президент РФ Володимир Путін завжди мав вкрай теплі відносини з усіма президентами Бразилії (партнер Росії по союзу БРІКС), включаючи Жаіра Болсонару.

А одного разу колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, якого засудили на 100 років ув'язнення за корупцію, заявив у федеральному суді Бразилії, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських Ігор 2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету (МОК), російський чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Попов і український олімпієць і політик Сергій Бубка, отримали від нього хабаря, який, згодом був використаний для схиляння членів МОК голосувати за Ріо-де-Жанейро.

Так чи інакше, участь російської сторони в політичних процесах, які стосуються Бразилії - дуже велика. Однак, не це важливо, а те, що Марсі Уїллер покинула колектив "The Intercept" на початку 2018 го року. За її словами, причиною було те, що її керівництво та інвестор не давали їй можливості публікувати результати її розслідувань про зловживання влади США в сфері забезпечення кібербезпеки і національної безпеки.

Хто захищає Пригожина?

Аргументи Марсі Уїллер з приводу того, що Вільям Барр у своїй промові висловився на захист Пригожина, не буквально, але алегорично, здаються мені дуже розмитими. А ось той факт, що такий наратив був масовано поширений по всіляких російських онлайн-медіа, є дуже конкретним і доказовим.

По суті, остання замітка в блозі Уїллер отримала таку ж популярність за охопленням читачів, як і її книга про викриття агента ЦРУ. Ще більш гострий інтерес викликає низка розслідувань, які і являють собою біографію Марсі Уїллер.

Напевно не варто нагадувати, що будь-який скандал у Вашингтоні, а особливо викриття агента ЦРУ, грає на руку російським розвідкам. Так само як і скандал навколо АНБ, ініціатором якого став Едвард Сноуден, який отримав притулок у Росії. Те ж саме можна сказати і про блог Guccifer 2.0, який був офіційно визнаний частиною спецоперації ГРУ розслідуванням Міністерства юстиції США.

І, ось, тепер - дуже чутливе уловлювання "між рядків" меседжів про виправдання Євгена Пригожина, який сподівається відсудити в уряду США 50 мільярдів доларів за неправомірне переслідування.

Таким чином, або пані Уїллер дуже ефектно грає "корисну ідіотку", або має якісь інші, поки незрозумілі нам, мотиви чути в словах американського генпрокурора слова на захист кримінальника і ватажка банд російських найманців "Вагнера", які вбивають по всьому світу.