Якби не було Арестовича – усім було б набагато гірше

17:02 31 травня Київ, Україна

Війна росії проти України не скидає обертів. Навпаки, українців закликали готуватися до ще тяжчих часів, оскільки війна переходить у затяжну фазу.

Україна протистоїть військовій агресії не лише на полі бою, а й на дипломатичному, економічному, волонтерському та інформаційному фронтах.

Насамперед уперше у світовій історії інформаційний опір здійснюється всім населенням країни, яка стала жертвою агресії. Україна – це соціальний феномен сучасного світу і залишатиметься ще дуже довго. На мою думку, ніхто до нас такого ніколи не робив. І щось мені підказує, що й після – ніхто не зробить.

У перші 15 днів агресії до інформаційного опору ворогові приєдналося кілька десятків тисяч людей. Це забезпечило прорив інформаційної бульбашки, в якій мешкало населення держави-агресора. Наслідком стало максимальне «закручування гайок» та блокування контенту в росії, що вело лише до ще більшої дестабілізації в інформаційному просторі супротивника.

На мій суб'єктивний погляд, незважаючи на серйозні проблеми із ворожими інформаційно-психологічними операціями (ІПСО) у перші 2-3 тижні, цей період Україна виграла начисто. Насамперед через кількість волонтерів-добровольців, які 24/7 працювали онлайн, розповсюджуючи контент у соціальних мережах та інших джерелах.

Важливу роль відіграли зусилля керівників Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки – Ігоря Солов'я та його попередниці Любові Цибульської. Їхня заслуга полягає в інституалізації волонтерського суспільства навколо Центру. Це дозволило забезпечити мережево-центричне управління волонтерськими інформаційно-військовими силами.

Якщо ж говорити про "провали" на інформаційному фронті – тут усе просто. Те, що є нашою силою в одних обставинах, перетворюється на нашу слабкість за інших умов. Так, наприклад, жоден із двох центрів протидії дезінформації (при РНБО та Мінкульті) так і не став джерелом стратегування для всіх органів сектору безпеки та оборони. Щоразу я чую від багатьох своїх колишніх колег у комунікаційних підрозділах міністерств і відомств, що «хотілося б більше певних наративів», «хотілося б чіткіших і зрозуміліших цілей», «куди біжимо?», «як пояснюємо поточні ситуації?»

Всі ці питання стосуються не інформаційного протистояння, а рутинного системного менеджменту комунікацій, який досі в нашій державі категорично відсутній.

Відключення від цифри багатьох телеканалів, як «Еспресо», «Прямого», та 5-го, то на мою особисту думку, війна без військової цензури не можлива у принципі. Але в нас інша проблема – ми не маємо цієї цензури. Тому що цензура насамперед – це процедура. А процедура – це ознака демократичного суспільства. Якби парламент чи Кабмін ухвалив відповідний закон чи підзаконний документ, який би затвердив, що можна говорити, а що не можна, то я першим його підтримаю. Звичайно, суспільство дало б таким діям відповідну оцінку, що в майбутньому призвело б і до політичної відповідальності тих, хто ухвалив таке рішення.

Але – в тому й вся штука, що Арестович і Подоляк запевняють нас, що цензура навмисно не вводилася через прихильність до принципів свободи слова навіть на війні… Але при цьому ні Микита Потураєв, ні представники Нацради з телебачення та радіомовлення, ні представники Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) так і не змогли пояснити суспільству, на яких підставах три вказані вами телеканали були виключені з мовлення. А це означає, що хтось у нас тут ходить із хрестиком на грудях, але водночас і без трусів.

Про телемарафон: наскільки виправдана концепція такого собі ура-патріотизму?

Такий підхід абсолютно виправданий у період воєнного часу. Але правда й у тому, що саме такий підхід виробляє водночас і величезну кількість ризиків. Оскільки аудиторія телемарафону постійно гойдається на емоційних гойдалках – то вгору, то вниз. По телеку ми вже взяли Кремль, а в чатах все ще збираємо на плитоноски та турнікети.

Проте, на мою думку, проблема тут не в телемарафоні, а в тому самому, про що я вже сказав… Відсутня система державного управління у сфері комунікацій. А це означає, що ці ризики нема кому розпізнавати, оцінювати та коригувати поведінку.

Наша непереборна ілюзія полягає в помилковому судженні про те, що повідомлення 100% правдивої інформації взагалі фізично досягнуте… Де ми візьмемо ту лінійку або штанген-циркуль, щоб поміряти – чи досягли ми 100% чи все ще 99%?

Я вважаю, що завданням держави є не «відсотки правди», а відсутність емоційних гойдалок, які провокують дестабілізацію в інфопросторі. Доносити максимально об'єктивну інформацію – це завдання журналіста. Завданням держави є максимальне виживання народу. Нехай просто кожен займеться своєю справою.

Чи потрібно встановлювати для журналістів будь-яку межу деталізації розповідей свідків військових злочинів російських солдатів?

На мій погляд, ми говоримо про три різні категорії обмежень: безпеку держави, питання етичності та професіоналізму відповідальних державних службовців та свободу слова. Щодо журналістів… Я впевнений, що обмеження та моральні норми поширення почутих людських історій мають бути обов'язково. Проте формулювати такі обмеження та стежити за їх дотриманням має лише журналістська спільнота. На жаль, сьогодні багато факторів свідчать про те, що спільнота цього не хоче робити. А це означає, що такі обмеження намагатимуться нав'язати державу, і це заведе нас у черговий конфлікт.

Щодо державних службовців, зокрема омбудсмена… Я читав про проблему екстремально-натуралістичних описів російських звірств на території України на постах Facebook. Я не є експертом з того, як саме про це треба говорити… Але я б точно запросив експерта, перед тим як писати такі речі в інтернеті, щоб мені пояснили – що можна, а що не можна. Мені здається, що це не зроблено. Отже, проблема знову ж таки не в самих постах та натуралістичних описах. Проблема у відсутності процедур державного управління.

А це, своєю чергою, призводить до того, що ніхто не знає, якими мотивами користувався держслужбовець, коли писав щось подібне. Ми можемо сперечатися щодо стилю опису та залучати психологів для оцінки. Але перш кожен урядовий меседж повинен мати певну мету. А ці натуралістичні описи – вони щоб що?

Процес розвінчування фейків не дає результату

Влада намагається протидіяти фейкам та інформаційним маніпуляціям російської пропаганди. У зв'язку з цим виникає питання: чи достатньо робиться, щоб спростовувати ці фейки?

Витрата державних ресурсів на розвінчування фейків нині є шкідливою діяльністю. Це моя позиція, яку я намагаюся пояснити експертній спільноті вже понад два роки.

На мій погляд, існуючі дослідження дуже точно показують, що процес розвінчування фейків не дає результату.. Це тема окремої бесіди.

Комунікаційна проблема «Азовсталі» виникає там, де формується інформаційний вакуум. Інфопростір – це як підлога вашої ванної кімнати. Якщо десь тече, то ви точно заливаєте сусідів знизу, незважаючи на те – милися в душі чи ні.

Там, де дефіцит інформації – там з'являється наратив ворога. Не треба деталей... Тому що вони справді можуть завадити переговорному процесу. Я бачив це на власні очі, ще в часи захоплення піратами Сомалі судів «Фаїна» і «Марафон». Однак допускати інформаційний вакуум категорично не можна, тому що ворог інформаційно атакуватиме в будь-якому випадку.. Щоб вийти з цієї пастки, знову ж таки потрібне державне системне управління комунікаційною сферою. Потрібні компетентні люди з повноваженнями, які шукатимуть вихід із таких ось ситуацій. А зараз громадяни справді стають заручниками ворожої пропаганди, бо у нас «лапки» та Арестович.

Про Арестовича

Я дозволю собі відповісти словами великого українського класика Леся Подерев'янського: «Дарма ви думаєте про Валька, відштовхуючись від антропоморфності». Безперечно, той факт, що у тій управлінській ситуації, що склалася у сфері комунікацій, у нас є Олексій Арестович – це наше велике щастя. Він може подобатися чи не подобатися. Але він виконує ту функцію, яку взяв він. Правильна вона чи неправильна – питання дискусійне. Проте, як казав один шанувальник нашого президента, – результат на табло.

Але я також не погоджуюся, що Арестович є офіційним спікером. Він не державний службовець у класичному розумінні. Радник на громадських засадах керівника Офісу Президента України з погляду державної функції – це, вибачте, ніхто. Але… Якби не було Арестовича – було б набагато гірше для всіх. Йде війна – треба воювати тим, що є.

ІПСО під час війни: чи навчилася Україна вести такі операції

ІПСО – це спеціальний розвідувальний захід, який проводиться в умовах жорсткої таємності. Тож конкретних відповідей немає. А якби я мав, то за новим, дякувати Богові відкликаному, законопроектом Мар'яною Безуглою за це мене розстріляв би мій командир.

Україна завжди вміла вести операції високої складності, і такі навички постійно вдосконалюються. Успішність ІПСГ полягає в її природності та секретності, коли цільова аудиторія сама бажає вірити в те, що їй намагаються згодувати. Проте поширення інформації про поранення Герасимова – це, на мою думку, не ІПСО, а якесь гівно.

У цій справі важливо вміти керувати галактикою, не привертаючи увагу санітарів. Тому просто повірте, що з ІПСО у нас все гаразд.

Про владу, її помилки та незручні питання

На питання про плагіат Шкарлета президент відповідає, що він не на часі. На запитання, чому населення не підготували до війни, секретар РНБО Данилов відповідає, що сигналізував чорним кольором одягу.

Я дуже вдячний Верховному головнокомандувачу за те, що він зробив для країни та мене. Я поважаю та повністю підтримую його. Але у ситуаціях зі Шкарлетом, Гетманцевим та іншими персонажами мені боляче спостерігати, як Зеленський знову стрілить собі у ногу. Якби я молився Богу, то я просив би його напоумити президента... Проте я молюся Валерію Залужному. І на відміну від Бога, він найчастіше чує мої молитви і виконує їх успішно.

Порада журналістам

Дуже хотілося б, щоб на період воєнного стану журналісти перестали писати на політичні теми, про потенціал виборів, про те, хто має рейтинг і хто більше накосив ворога…

Щодня я бачу щонайменше 7-8 тем, які життєво необхідні для кожного українця. Починаючи з того, де і як купити бензин (а така інформація буде актуальна щодня ще дуже довго), закінчуючи тим, як спілкуватися з державними органами під час військового стану… Сотні тем, які дійсно потрібні людям, замість щоденного обсмоктування, фейк чи не фейк. Журналісти можуть керувати порядком денним цієї держави замість політиків. І в період воєнного стану вони не просто мають право це робити, а зобов'язані модерувати, якою є медіареальність кожного українця. Але чомусь вони цього не роблять.