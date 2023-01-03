Дощ, який хотів стати ковчегом, але перетворився на потоп

Війна — це період розмитості моральних кордонів, і водночас період однозначності.

Гучний скандал із російським телеканалом «Дощ» закінчився сльозами генерального директора Наталії Синдієвої. Своє емоційне звернення до ексспівробітників — звільненого Олексія Коростельова та двох його колег, які звільнилися самі на знак протесту — Сіндєєва завершує словами: «Я хочу залишатися людиною, а не говном…»

Тому хочу висловити свою позицію про те, як можуть залишатися людьми, а не говном ті громадяни Росії, які декларують свою антивоєнну та антипутінську позицію.

Війна — це період розмитості моральних кордонів і водночас період однозначності. Війна - це період, коли складність і багатогранність світу звужується до бінарної системи числення, де є тільки два значення: 1 або 0 - "свій" або "чужий".

Окремими винятками із цієї системи є ситуації, коли бінарна система перетворюється на невизначеність того, хто ти — «свій» чи «чужий». Цими винятками є, наприклад, робота розвідувальних органів та їх агентури серед противника чи дії корупційних груп, які наживаються на війні.

Оскільки ми не розглядаємо команду телеканалу «Дощ» ні як шпигунське гніздо (я не можу стверджувати, що телеканал ним не є, але не говоритиму так, поки не підтверджено протилежне), ні як корупційну організацію, то природно буде припустити, що телеканал « Дощ існує в тій же бінарній системі, де він або «свій», або «чужий».

Так влаштована еволюція та наш механізм виживання. А оскільки проти українського народу ведеться геноцид, то можливість відрізнити свого від чужого для нас, українців, життєво важлива.

Те саме можна сказати і про народи країн Балтії та Європейського Союзу, оскільки російська агресія декларована не лише проти України, а й проти всього західного світу, що не втомлюються наголошувати російські пропагандисти.. Система розпізнавання «свій — чужий» така ж важлива і для інших націй, які перебувають під потенційним ударом з боку Кремля.

Іншими словами, якщо ти не комбатант - це ще не означає, що ти можеш дозволити собі бути "над сутичкою". Про неможливість та безглуздість обрання такої моделі поведінки добре та докладно написав Отар Довженко.

Війна йде між Росією та Україною. Росія засинає всіх без винятку українських громадян ракетами та дронами-камікадзе, не розбираючи хто комбатант, а хто ні. Хто дитина, а хто дорослий. Чи потребує українець енергії для роботи медичного апарату, що забезпечує його життя; може посидіти кілька днів без світла, води та опалення.

Це війна знищення. Єдиною можливою відповіддю на геноцид може бути виключно насильство, спрямоване на агресора та всіх, хто свідомо чи несвідомо його підтримує.

Щодо Олексія Коростелева, поведінка якого і стала тригером до ситуації (наголошую: не причиною, а саме тригером), його вододіл у зовсім іншій площині. За словами самого Олексія: «Чи шкода мені кинутого всіма голодного мобілізованого (про них йшлося)? Так. Путін красень? Ні. Здається, вододіл проходить десь тут».

Якщо перефразувати таке формулювання, то «Путін, звичайно, не красень, але мені шкода мобілізованого». Для мене, багатьох моїх співвітчизників та колег таке формулювання «вододілу» абсолютно точно і на 100% не відповідає статусу «свій», а значить, воно відповідає статусу «ворог». От і все.

Без сумніву, черговою відмовкою російських лібералів є слова: «Ну, з українцями все зрозуміло, вони всі сприймають емоційно, але латвійці погарячкували». Це критична помилка, на мій погляд, адже система «свій — чужий» для латвійців є сенситивною і актуальною як ні для кого іншого. Щоб зрозуміти це, подивіться фільм-мокументарі World War Three: Inside The War Room.

Однак «Дощ», який має стати ковчегом для російських ліберальних медійників, щедро забезпечених грошима європейських платників податків, став «чужим» не лише через помилку одного Коростелева. Так, наприклад, 5 липня 2018 року кореспондентка телеканалу «Дощ» Лілія Яппарова, яка працює у виданні Meduza, розповіла глядачам телеканалу, що її джерела повідомили про існування приватної військової компанії «Патріот».

Лілія Яппарова довгий час пише про Євгена Пригожина та групу «Вагнера» і є одним з найкращих у світі фахівців із пригожинських найманців.. У березні-квітні 2022 року вона робила репортажі для видання Meduza, зокрема про звірства російських військових у Київській області.

Але у 2018 році саме телеканал Дощ став першоджерелом інформації про ймовірну причетність приватної військової компанії Патріот до вбивства журналістської групи Орхана Джемаля у Центральноафриканській республіці.

За рік до цього сайт телеканалу «Дощ» поширив інформацію про появу іншої приватної військової компанії «Туран», поширивши цю інформацію із сайту «Московського комсомольця», який обслуговує інтереси Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

Обидві назви — «Патріот» та «Туран» — виявилися фейковими прикриттями для бійців сил спеціальних операцій армії Росії, які зрозуміли, що, використовуючи бренд приватної військової компанії, можна спокійно та безкарно вбивати, гвалтувати та знущатися з тіла вбитих. Надалі «легенда», створювана в штабі армії Росії, так чи інакше спростовувалась у медіа, причому часто тими самими медіа, які повідомляли про існування цих приватних військових компаній.

Тому щонайменше російських журналістів використовували втемну, згодовуючи їм дезінформацію, яку вони потім розповсюджували.. Так вони стали знаряддям у руках ворога.

Те саме стосується й масових публікацій новин із посиланням на агентуру російських спецслужб на окупованих територіях України. Так, наприклад, у публікаціях сайту телеканалу «Дощ» поплічника російських спецслужб Дениса Пушиліна цитують близько 500 разів, а агресію Кремля проти України системно називають «українською кризою».

Можливо, фраза Олексія Коростелева була помилкою, на яку кожен журналіст може мати право. Але рішення Національної ради з електронних медіа Латвії ґрунтувалося принаймні на трьох задокументованих «помилках». Я можу назвати сотні таких помилок, на які «Дощ» не звертав уваги, бо до 24 лютого 2022 року його ніхто не збирався карати за них.

Система розпізнавання «свій — чужий», що спрацювала в Латвії, має глибинне і тектонічне значення для всієї європейської системи підтримки російської ліберальної опозиції.

У Європейському парламенті регулярно та голосно лунають заклики відкрити офіційний офіс російської ліберальної опозиції при європейських міждержавних інститутах. Зокрема, у самому приміщенні Європарламенту.

Так, за словами російського експерта Федора Крашенінникова, визнання Європарламентом російської опозиції та її лідерів у Європі могло б дати таким лідерам легітимність.. Оскільки, за його словами, ані Форум вільних народів Росії, ані з’їзд колишніх депутатів під керівництвом Іллі Пономарьова, ані навіть Форум вільної Росії такої легітимності не мають.

За логікою російських опозиціонерів, оскільки вони живуть на території держав-членів ЄС і держави-члени ЄС визнають їхні документи та перебування на своїй території, то кому, як не Європарламенту, визнати перебування у своїх приміщеннях офіційного представництва російської опозиції?

Однак тепер, після рішення Національної ради з електронних медіа Латвії, яка також є державою — членом ЄС, російська ліберальна опозиція закликає не визнавати та ігнорувати таке рішення. Більше того, латвійська влада вже порівняла і з путінським режимом, і з ультрарадикальними русофобами.

Виникає питання, чому російська ліберальна опозиція так прагне отримати від Євросоюзу бажану легітимність, але відмовляється ухвалити рішення цілком легітимного європейського регулятора, яке їй не вигідне.

Відповідь на це питання проста: у системі «свій — чужий» російська ліберальна опозиція ніяк не може визначити своє місце. Причиною такої поведінки є величезне бажання сподобатися російській аудиторії, підгодовуючи її стокгольмський синдром щодо путінського терористичного режиму замість того, щоб лікувати цей синдром.

Замість переконувати російську аудиторію в неприпустимості активної співучасті у злочинах проти українського народу, цю аудиторію намагаються «купити» співчуттям до мобілізованих безправних рабів, яких терористичний режим змушує здійснювати геноцид.

У своєму відео, крізь щирі сльози, Наталя Синдеева каже, що « телеканал не блукав ніколи », і просить своїх співробітників повернутися. Тому що Синдєєва вважає «блудством» не підтримку російських мобілізованих, а зраду своїх колег.

Саме тому в цій її заяві є доказ того, що Сіндєєва розуміє, як працює система «свій чужий».. Вона знає, що «своїх» зраджувати не можна. І від цього їй дуже погано. І вона не може стримати сліз. І я її щиро розумію.

Але якщо ти розумієш, що таке «свій чужий», то ти маєш зрозуміти і те, як це працює в період війни на макрорівні.

Те, що телеканал і його підтримують зараз, є доказом, що всі ці люди не змогли вибрати бік. Вони свідомо хочуть вибрати третій шлях і просувають свою стратегію, критикуючи уряд Латвії за те, що йому не подобається риторика на підтримку злочинців, які беруть участь у геноциді.

На жаль, ми не можемо цього допустити.

Єдиним варіантом майбутнього для Європейського континенту може бути виключно військова перемога України над Росією та трансформація Російської імперії на щось інше.

І саме про трансформацію Росії в це «інше» я готовий дискутувати і з представниками телеканалу «Дощ», і з будь-якими росіянами, які можуть прийняти для себе невідворотність української перемоги, яку можна отримати виключно насильством проти агресора — тобто вигнанням з українських земель , взяттям у полон, пораненням чи вбивством військовослужбовців російської армії

Ось це і є наш вододіл, а не слова Коростелева, що «Путін — не красень». І це має стати вододілом для будь-якої цивілізованої нації, починаючи з Латвії та закінчуючи кожною державою — членом Євросоюзу.

Телеканал «Дощ» може існувати далі. Так само як і народи, що населяють Росію, продовжать своє мирне та спокійне існування. Але тільки після перемоги України та трансформації імперії у нормальний, безпечний для оточуючих стан.

Якщо «Дощ» знайде в собі сили трансформуватися, змінитись і знайти себе в координатах «свій — чужий» — його мовлення має бути відновлено. У тому числі, можливо, в рамках того, що міністр культури Олександр Ткаченко називає «інформаційний Рамштайн», на умовах та в рамках редакційної політики, погодженої з Україною.