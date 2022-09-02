"Добровольчим батальйонам" не платять зарплати

09:25 12 серпня Київ, Україна

Російська влада помітила, що в їхній армії бракує доброї половини бійців. Однак мобілізацію так і не було оголошено, оскільки для режиму путіна це означало б визнання того, що війна пішла не за планом. Тобто всі заяви пропагандистів про те, що на фронті "втрат немає" і "росія ще вчора перемогла" будуть в одну мить спростовані. Тому у кремлі ухвалили рішення розпочати приховану мобілізацію. При цьому, якщо спочатку збройні сили рф розсилали повістки резервістам з наказом "з'явитися у військкомат для проходження військових зборів", то тепер, окрім такої практики, ухвалили постанову про створення так званих "добровольчих батальйонів".

Від кожного російського губернатора вимагають надати якусь частину добровольців для участі у війні проти України. Основною мотивацією є гроші. Для того, щоб якомога більше росіян дізналися про таку форму мобілізації, кремль не посоромився використовувати одну з головних пропагандистських голів, що «говорять» – Дмитра Кисельова. У його недільній передачі на «Першому каналі» пропагандист розповідає про формування добровольчих батальйонів по всій росії та вказує номери телефонів, за якими слід звертатися, якщо росіяни вирішать стати окупантами.

Фрагмент із передачі Кисельова по федеральному телеканалу з номерами телефонів, за якими люди повинні звертатися, якщо захочуть вступити в добровольчі батальйони

Основною мотивацією, крім пропагандистської "локшини на вуха", є місячна зарплата, яка рівнозначна річному заробітку середньостатистичного росіянина. Залежно від регіонів, майбутнім окупантам обіцяють від 200 до 500 (тисяч) рублів на місяць, що на сьогодні приблизно – 3–8 тис. доларів. Крім того, "добровольцям", а по суті найманцям обіцяють додаткові 200 тис. рублів за проходження навчання.

У той самий час росіяни, які стають “добровольцями”, здебільшого не мають бойового досвіду. Практично всі, хто мав такий і залишився цілим, як фізично, так і психічно, вже перебувають в Україні в тому чи іншому вигляді. Але примітно інше. Правозахисні організації в росії зазначають, що ті, хто повернувся з полів битви, або досі залишаються там у підрозділах найманських добробатів, починають скаржитися, що їм не виплатили обіцяних грошей.

Наприклад, у Приморському краї, у місцевих телеграм-каналах можна знайти багато повідомлень подібного плану:

Скарга однієї з місцевих мешканок до губернатора Приморського краю Кожем'якіна Олега Миколайовича про те, що її родичу не заплатили за участь у війні

Сам губернатор – Олег Миколайович – знявся у сюжеті для регіональних та федеральних телеканалів під час підготовки найманців. Він постав перед представниками “ЗМІ” у військовій формі, у касці, у бронежилеті та заявив, що разом із “добровольцями” проходив підготовку. Незрозуміло, до чого готувався губернатор. Навряд чи він вирушить воювати на фронт. Можливо, таким чином він вирішив поєднати приємне з корисним. Продемонструвати кремлю свою надвідданість, в порівнянні з іншими губернаторами, нібито, що будь-якої миті готовий вирушити воювати і в той самий час підзаробити, тому що за проходження військової підготовки в Приморському краї платять 50 тис. рублів (за неповне проходження) і 150 тис. рублів (за повне проходження). Росіянам не слід звертатися з таких питань до представників місцевої влади, оскільки з федерального бюджету саме через них проходять гроші для найманців, що виділяються. Очевидно, Олег Миколайович у типовому стилі російських чиновників вирішив “наваритися” на війні.

Губернатор Приморського краю Кожем'якін Олег Миколайович у сюжеті пропагандистських "ЗМІ", нібито проходить підготовку разом із найманцями на Далекому Сході рф

Варто зазначити, що в Приморському краї готують цей добробат «Тигр», фотографії бійців якого висміювали в мережі через їхню, м'яко кажучи, військову профнепридатність. Єдиним обмеженням для “тигрів” є вік – до 60 років. За словами Кожем'якіна, практично всім "добровольцям" за 50 і лише в окремих випадках серед найманців трапляються "молоді хлопці" - трохи старші 40. Після підготовки їх збираються відправити на доукомплектування 155-ї Гвардійської бригади морської піхоти, які брали участь у боях при Попасній та Червоному Лимані. Окрім відверто самогубної витівки вирушити на фронт людям похилого віку, офіційно не озвучується інформація про те, що після прибуття в Україну вони отримуватимуть якісь гроші. Можливо, мова про оплату відбувається в усній формі, після чого в соцмережах з'являються скарги зі зверненням до губернатора, один приклад якої наведено на фотофрагменті вище.

“Тигри” з Приморського краю, з якими нібито проходив підготовку сам губернатор

У Республіці Бурятія оголошення про набір в добробати залишають прямо в автобусах. При цьому в республіці не звертають уваги на судимість, а ось обмеження за віком нижче – до 50 років.

Оголошення на склі автобуса у Бурятії

Олександра Гармажапова, президентка фонду «Вільна Бурятія», каже, що охочих стати свіжим гарматним м'ясом у регіоні вкрай мало. За її словами, це пов'язано з тим, що війна торкнулася регіону дуже сильно. "Немає таких людей, які не знали б знайомих, у яких хтось загинув на війні", - пояснює Гармажапова. Це й не дивно, адже навіть самі росіяни кажуть, що їхня армія в основному складається з кавказців, бурятів та тувинців. Росіяни з цього краю також недоотримують обіцяні виплати, проте це стосується більше родичів загиблих, оскільки поки що невідомо про тих, хто повернувся з України до Бурятії живим.

У сусідній з Україною Курській області оголосили про створення “добровольчого батальйону” «Сейм» (ймовірно, місцева влада не знає, що слово Сейм означає, якщо вирішили дати таку назву загону російських найманців). Тут "добровольцям" обіцяють щомісячно платити до 500 тис. рублів, залежно від "інтенсивності бойових дій", причому середня офіційна зарплата в регіоні - 41 тис. рублів. Більше того, місцевий замполіт полковник Михайло Русаков заявляє, що найманці не братимуть участі у бойових діях, а допомагатимуть у забезпеченні інших бійців. Тобто, в одному випадку, їхні виплати залежать від інтенсивності боїв, в іншому - брати участь у боях вони не будуть. Керівництво "м'яко натякає на те", що 500 тис. навряд чи хтось отримає, оскільки завдання будуть іншими.

Оголошення про створення добробату «Сейм» у Курській області та набір у нього “добровольців”

Також подібні найманські структури створюються в Нижегородській області (батальйон імені «Кузьми Мініна») та в Пермському краї (танковий батальйон «Молот»). Там обіцяють платити до 300 тис. рублів на місяць, за середньої офіційної зарплати в регіонах – 40 тис. рублів.

Оголошення у Нижегородській області про створення батальйону імені «Кузьми Мініна»

Оголошення у Пермському краї про створення танкового батальйону «Молот»

У Татарстані формують уже другий батальйон – «Тимур». Перший - "Алга", найманці з якого відправлені в Оренбурзьку область для проходження підготовки. Вік тих, хто записався в добробати так само, як і у випадку з “тиграми” з Приморського краю, перевищив середній. Водночас, лише за офіційними даними, озвученим, так званим, президентом республіки Татарстан Рустамом Мініхановим, додому у пластикових пакетах повернулося 62 татари. Але, як відомо, заявам російських чиновників вірити не можна від слова "зовсім". Очевидно, що це число набагато більше, при цьому ніхто не говорить про зниклих безвісти. Ймовірно, скоро і «Тимур» з «Алгою» підуть за ними, що прирікає їхні плани витратити обіцяні гроші, які, як і в інших республіках, обіцяють чималі.

У Башкортостані найменше оцінили життя найманців. Там їм обіцяють платити 220 тис. рублів на місяць, проте враховано пільги та виплати у разі поранень. Крім того, говорять про надбавки за кожен день бойових дій. На місцевому телеканалі зняли ролик, на якому видно склад добробату імені «Генерала Шаймуратова» чисельністю кількасот одиниць живої сили. У ролику пропагандистських ЗМІ заявляють: "коли йдеться про патріотизм - гроші не головне". Цікаво, найманці так само думають?

Найманці з добробату Башкортостану імені «Генерала Шаймуратова»

Найбільше "добровольчих батальйонів", як не дивно, зібрали в Чеченській Республіці: "Ахмат", "Північ", "Схід" і "Південь". За словами ватажка кадирівського руху Рамзана Кадирова, набирають у них виключно чеченців. Така кількість кадирівців не дивна, адже їхня слава “тікток-воїнів” на третій лінії оборони чи ролі загороджувальних загонів вже відома всім. За словами українських захисників, вони не бачать кадирівців у бою, бо ті бояться воювати і служать у російській армії більше як актори, ніж бійці.

Як видно, гроші за участь у війні проти України пропонують казкові за мірками місцевих зарплат (дані про зарплати бойовиків з Чеченської Республіки виявити не вдалося). Це фактично річний оклад середньостатистичного працівника рф. Враховуючи, що офіційна статистика в росії типово не правдива, найманець за місяць теоретично може заробити півторарічний або навіть дворічний оклад. У той самий час "добровольці" можуть не витратити ці гроші. Не лише тому, що загинуть на фронті. Якщо вони зуміють повернутися додому цілими чи не зовсім, з великою ймовірністю, їхніми грошима на той момент, вже буде розпоряджатися місцевий губернатор, на кшталт Олега Миколайовича Кожем'якіна, який, очевидно, сподівався, що "добробатівці" повернуться в пластикових пакетах.

Але в цьому є й зворотний бік. Коли ошуканих людей ставатиме дедалі більше, вони почнуть становити реальну загрозу режиму як місцевому, так і федеральному, тобто путінському. Якщо губернатори виявляться досить хитрими, вони отримають свої особисті приватні військові компанії, обстріляні в бою та мотивовані на “відновлення справедливості”. Як видно з повідомлення однієї з місцевих мешканок Приморського краю, люди, як і раніше, звертаються за допомогою до влади регіонів, а отже, тією чи іншою мірою, вірять їй, а не кремлю. Так само можуть вчинити і губернатори, коли (і якщо) ошукані "добровольці" почнуть вимагати виплатити їм обіцяні гроші, на що місцеві чиновники можуть сказати, що "не отримували фінансування з федерального бюджету і головний злодій сидить у кремлі".

Так чи інакше, "ігри" з "добровольчими батальйонами" не допоможуть путіну заповнити втрати на фронті в Україні, однак можуть створити прецедент, який пронесеться по всій країні, і тоді ніякі "росгвардія" та фсб не допоможуть стримати бунт.