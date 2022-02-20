Путін примушує Лукашенка до здачі білоруського суверенітету

21:29 15 вересень Київ, Україна

Ось як можна оцінити результати зустрічі Олександра Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна.

На мій погляд, зараз у Олександра Лукашенка та його політичних опонентів всередині Білорусі - одне й те ж завдання: бути максимально лояльними до Володимира Путіна. Бо, саме Путін на цей момент є гарантом суверенітету і демократії в Білорусі. Умовний "захід" очікувано програв Білорусь, не бажаючи йти на нову конфронтацію з Кремлем. А вчорашній візит Лукашенка в Сочі був таким же очікуваним, як і "глибока заклопотаність" з боку Брюсселя та інших європейських столиць.

Щоб зберегти хорошу міну при поганій грі, Лукашенко повинен отримати від Путіна запевнення у фінансовій, військовій і дипломатичній підтримці. І при цьому, зберегти свою квазі-незалежність. Тобто - всидіти на двох стільцях.

Причиною тому - народні настрої білорусів. Більшість з них негативно ставляться до будь-яких "інтеграційних ініціатив" в бік "Союзної держави". Але водночас, завдяки масовій пропаганді, пристрасно бажають братніх відносин з Кремлем і живлять повагу до Путіна.

Саме тому Тихановська та інші лідери "опозиції" в Білорусі періодично звертаються до мудрості Володимира Володимировича світло сонечко.

З візиту Лукашенка до Путіна ми побачили 20 хвилин, в яких Лукашенко демонстративно поводився улесливо до кремлівського сюзерену. Решта чотири години, на мій погляд, йшов досить жорсткий торг, в якому Лукашенко, як міг, захищав свої позиції. На мій погляд, він міг отримати від Путіна гарантії безпеки для себе і своєї сім'ї при будь-яких розкладах. І водночас пообіцяти непублічний інтеграційний процес, який не передбачає об'єднання.

Для України із всієї цієї ситуації немає жодного хорошого виходу. Київ зайняв досить пасивну позицію щодо подій в Мінську (лише сьогодні Верховна Рада прийняла заяву щодо ситуації в Республіці Білорусь - ред.). В результаті для нас будь-які вікна можливостей вже закриті. Так, і для європейців - теж.

До кінця цього року Путін ще більш посилить свої позиції. Все буде залежати тільки від того, що зможе відстояти Лукашенко для себе особисто.