Для Кремля немає ні Бога, ні Чорта: використання РПЦ у геополітичних іграх

Наприкінці 2021 року, щоб відвернути увагу країн-членів НАТО від загрози повномасштабного російського вторгнення в Україну та чергової ескалації російської військової агресії на українському Донбасі, російські спецслужби вкотре активізували гібридні зусилля, щоб дестабілізувати ситуацію на Балканах.

Цьому процесу передували частково успішні спроби Кремля створити складну міграційну кризу на кордонах Литви та Польщі через довірену особу – білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Російська Федерація направила свою зброю гібридної міграції у бік Польщі, сподіваючись, що це ситуативно загострить політичні розбіжності у відносинах між Варшавою та Брюсселем. Однак цей план провалився, оскільки Заходу вдалося локалізувати загрозу, в основному завдяки стійкості польських та литовських прикордонників.. Москва негайно почала шукати нові шляхи дестабілізації кордонів ЄС.

Цікаво, що Росія періодично повертається до дестабілізації Балкан, щоб розвідати політичну шахівницю і спробувати створити нові осередки напруженості. Після невдалого перевороту в Чорногорії у 2016 році російські спецслужби певний час притихли, чекаючи на нові можливості. Водночас, використовуючи «м'яку силу», Росія продовжувала шукати нові гібридні можливості через різні фонди, міждержавні контракти та інвестиції.. Знижки на газ, угоди зі зброєю та інші гібридні інструменти впливу Кремля також сприяли зусиллям дестабілізації.

За оцінкою журналіста Віталія Портникова, розпад Боснії та Герцеговини вже розпочався, і президент Сербії Олександр Вучич, який міг би стабілізувати ситуацію, опинився під впливом Кремля.

Проте ознаки попадання сербського керівництва у суттєву залежність від РФ виявляються не лише у безпрецедентній знижці на російський газ (290 доларів за кубометр, коли для решти країн Європи ціна сягала 2000 доларів). Короткий повідець Кремля проходить і через рівень міждержавних військових контрактів. На початку грудня Сербія оголосила про плани закупівлі партії російських винищувачів та гелікоптерів, а також про швидке отримання батареї найновіших російських зенітно-ракетних та артилерійських комплексів «Панцир-С1М».. 10 грудня повідомлялося, що уряд Сербії та російська держкорпорація "Росатом" підписали угоду про будівництво центру ядерних технологій. Це є ще одним елементом, хоч і менш очевидним, впливу Росії на Європі.

Архієпископ Православної Церкви України Євстратій Зоря зазначив, що нещодавні численні робочі поїздки заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Руської Православної церкви (РПЦ) протоієрея Миколи Балашова за маршрутом Белград (Сербія) - Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) випадково на тлі останньої ескалації на Балканах. Він зазначає, що РПЦ використовувалося Кремлем із радянських часів для прикриття зарубіжних розвідувальних операцій.

Крім Балкан, росіяни продовжували проектувати свою «м'яку силу» на Польщу. 11 грудня 2021 року делегація Російського фонду підтримки християнської культури та спадщини (фінансується вищезгаданою російською державною компанією «Росатом») відвідала Білосток-Гданську єпархію Польської православної церкви. Згідно з інформованими джерелами, росіяни передали польським релігійним діячам велику “пожертву” у мільйони євро. Непрямо факт значної “пожертви” підтвердив у своєму коментарі голова цього російського фонду Єгор Скопенко, який очолював делегацію.. Він сказав, що “взяв участь у таких благодійних проектах для інших Помісних церков”. Поки що ці дані потребують подальшої перевірки, оскільки залишається загадкою, як росіянам вдалося перевезти таку значну суму готівки та чи були задіяні дипломатичні канали.

Неодноразово випливали факти, що розкривають методи гібридного російського впливу саме через церковні установи, фонди, організації, церковних лідерів, політиків та осіб, близьких до РПЦ. Також на основі даних, отриманих хакерами Українського кіберальянсу в рамках операції "FrolovLeaks", вдалося виявити факти, що свідчать про те, що деякі антиукраїнські провокації та протести в Польщі були замовлені партіями з Росії.

Варто приділити особливу увагу Єгору Скопенко, який має досить короткий, але водночас досить цікавий послужний список. За його особистими даними, з 2014 року він нібито працював помічником генерального директора у ТОВ «Особлива економічна зона Алабуга». З лютого 2018 року до вересня 2020 року очолював АНО «Керуюча компанія розвитку Саровсько-Дивіївського кластеру». Після цього він очолив Фонд підтримки християнської культури та спадщини. Цей фонд, створений державною корпорацією «Росатом» у 2019 році, має велику структуру і може використовуватися Кремлем для поширення свого гібридного впливу, лобіювання та прикриття сумнівних міжнародних фінансових операцій Росії.

Єгор Єсипенко

На сайті вказано, що фонд реалізує проекти у 15 країнах світу: Болгарії, Грузії, Туреччині, Фінляндії, США, Іспанії, Швеції, Боснії та Герцеговині, Ізраїлі, Франції, Сирії, Польщі, Лівані, Ісландії та Росії.

Щодо офіційного голови фонду, який багато разів зустрічається та їздить за кордон, то у Єгора Скопенка дуже малоінформативний профіль у соціальних мережах. Наприклад, його профіль у Facebook містить лише кілька фотографій: один якісний студійний портрет 2020 року, невелике фото 2019 року та фото 2013 року, на якому він зображений у військовій формі із сержантськими лямками. У свою чергу пошук за фотографіями в Google показує, що друга фотографія з його профілю, ймовірно, була зроблена під час масштабної конференції, де Скопенко був зареєстрований під іншим ім'ям - "Станіслав". Під цим ім'ям він вважався менеджером з технічних операцій флоту для Carnival Corporation (британо-американська круїзна компанія зі штаб-квартирою в Майамі, яка надає послуги з організації та обслуговування морських круїзів). Google все ще має керовану сторінку з деякою інформацією його профілю на zoominfo.com.

Фото Єгора Скопенка у Facebook .

Як видно, Google видає інформацію про людину Станіслав Скопенко з ідентичною фотографією, яка належить Єгору Скопенко та розміщена у нього на сторінці у Facebook .

Загалом на його сторінці у Facebook дуже мало відкритої інформації. Вказується лише, що він нібито одружений із 2016 року, що він родом із Москви, проживає в Нижньому Новгороді.. Він також зазначив, що "цікавився чоловіками".

Інформація зі сторінки Facebook Єгора Скопенко

Загалом із січня 2014 року по грудень 2021 року він завантажив у соціальну мережу лише кілька постів, відкритих для широкої публіки. Схоже, напередодні робочої поїздки на Балкани він вирішив (або одержав таку пораду) трохи заповнити свою малоінформативну сторінку. Тому 3 грудня 2021 року всього за 28 хвилин він опублікував кілька фотографій з коментарями як у Facebook, так і у новоствореному профілі Instagram:

. Перші дві його фотографії було виставлено 3 грудня. До цього ні профілю, ні публікацій не існувало. Коментар до першого фото: “Моя перша робоча поїздка до Лівану, колись багате місто Бейрут. Зараз економічна криза, багато хто по 3 години стоїть у черзі на заправці. Раніше країну називали Східною Швейцарією за кількістю багатих людей і банків. Не гірше за Сочі, тому всім рекомендую їхати сюди на відпочинок. Головне - не розплачуватись карткою і носити долари готівкою”." Перші дві його фотографії було виставлено 3 грудня. До цього ні профілю, ні публікацій не існувало. Коментар до першого фото: “Моя перша робоча подорож до Лівану, колись багате місто Бейрут. Зараз економічна криза, багато хто по 3 години стоїть у черзі на заправці. Раніше країну називали Східною Швейцарією за кількістю забезпечених людей та банків. Не гірше за Сочі, тому всім рекомендую їхати сюди на відпочинок. Головне - не розплачуватись карткою та носити долари готівкою”. width="690" height="597"

. До цього ні профілю, ні публікацій не існувало. Коментар до першого фото: “Моя перша робоча подорож до Лівану, колись багате місто Бейрут. Зараз економічна криза, багато хто по 3 години стоять у черзі на заправці. Раніше країну називали Східною Швейцарією за кількістю багатих людей і банків. Не гірше за Сочі, тому всім рекомендую їхати сюди на відпочинок. Головне - не розплачуватися карткою і носити долари готівкою”.". Перші дві його фотографії було виставлено 3 грудня. До цього ні профілю, ні публікацій не існувало. Коментар до першого фото: “Моя перша робоча поїздка до Лівану, колись багате місто Бейрут. Зараз економічна криза, багато хто по 3 години стоїть у черзі на заправці. Раніше країну називали Східною Швейцарією за кількістю багатих людей і банків. Не гірше за Сочі, тому всім рекомендую їхати сюди на відпочинок. Головне - не розплачуватись карткою та носити долари готівкою”." width="622" height="394"

. Коментар до першого фото: “Моя перша робоча подорож до Лівану, колись багате місто Бейрут. Зараз економічна криза, багато хто по 3 години стоїть у черзі на заправці. Раніше країну називали Східною Швейцарією за кількістю забезпечених людей та банків. Не гірше за Сочі, тому всім рекомендую їхати сюди на відпочинок. Головне - не розплачуватися карткою і носити долари готівкою”." Перші дві його фотографії було виставлено 3 грудня. До цього ні профілю, ні публікацій не існувало. Коментар до першого фото: “Моя перша робоча подорож до Лівану, колись багате місто Бейрут. Зараз економічна криза, багато хто по 3 години стоять у черзі на заправці. Раніше країну називали Східною Швейцарією за кількістю багатих людей і банків. Не гірше за Сочі, тому всім рекомендую їхати сюди на відпочинок. Головне - не розплачуватись карткою та носити долари готівкою”. width="540" height="394" />

Профіль Скопенко в Instagram. Перші дві його фотографії було виставлено 3 грудня. До цього ні профілю, ні публікацій не існувало. Коментар до першого фото: “Моя перша робоча подорож до Лівану, колись багате місто Бейрут. Зараз економічна криза, багато хто по 3 години стоять у черзі на заправці. Раніше країну називали Східною Швейцарією за кількістю забезпечених людей та банків. Не гірше за Сочі, тому всім рекомендую їхати сюди на відпочинок. Головне - не розплачуватись карткою та носити долари готівкою”.

Згідно з повідомленням на сайті Фонду підтримки християнської культури та спадщини, зустріч відбулася у Бейруті 6 листопада 2021 року.

Інформація про відвідування Бейрута на сайті Фонду підтримки християнської культури та спадщини, де присутній Скопенко

Коментар до другої фотографії: “Вкотре відвідав Туреччину, Анталію, в рамках ділової поїздки. Я відвідав прихід Російської Церкви в Анталії – дуже щирі люди. Я неодмінно приїду сюди знову. Я рекомендую всім відвідати це місце, коли ви подорожуєте у відпустці”. Згідно з інформаційним повідомленням, розміщеним на сайті Фонду підтримки християнської культури та спадщини, поїздка до Туреччини відбулася 10 листопада 2021 року “з благословення Патріарха Кирила”.

Станом на грудень 2021 року, згідно з російськими базами даних та реєстрами, Єгор Скопенко офіційно вважається головою та головним виконавчим директором Фонду підтримки християнської культури та спадщини, податковий регістр - № 9704008570, юр. Адреса: м. Москва, вул.. Волхонка, д. 9, стор.1, кв. 14. Станом на 2020 рік дохід фонду становив 11,5 млн рублів (приблизно 138 000 євро). Раніше він був вказаний як засновник компанії Ideo, податковий реєстр. 1646044660 та «Angry Hot Dogs», податковий реєстр. №1646039445 (обидва ліквідовані). Обидві компанії зареєстровані в Єлабузі, Татарстан, Російська Федерація.

У сукупності представлені дані дозволяють припустити, що нещодавно створений фонд є прикриттям для російських спецслужб, що діють через релігійні установи по всьому світу і лобіюють інтереси Росії у вигляді великомасштабних фінансових вливань.

Вже з другої половини 2021 року активна допомога «Росатому» спостерігається у різних міжнародних контактах, замаскованих під релігійну діяльність. Примітно, що на цій зустрічі Олексій Ліхачов, так був нагороджений орденом преподобного Серафима Саровського II ступеня." через Балкани та просування інтересів Росії. Примітно, що на цій зустрічі Олексій Ліхачов, так був нагороджений орденом преподобного Серафима Саровського ІІ ступеня.

У ході цієї зустрічі могли бути надані інструкції для подальшого "проща" через Балкани та просування інтересів Росії. Примітно, що на цій зустрічі Олексій Лихачов був нагороджений орденом преподобного Серафима Саровського II ступеня.

6 грудня представники фонду прибули до Белграду, де зустрілися із сербським патріархом Порфирієм.. На зустрічі були присутні Єгор Скопенко, протоієрей Миколай Балашов, заступник завідувача Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, а також посол Росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко. Фактично, саме дипломатичними каналами росіяни можуть ввозити значні суми готівки для “пожертвувань” без митного оформлення та питань.

Також 6 грудня вони були у монастирі в Углевіку – Республіка Сербська, Боснія та Герцеговина. 7 грудня Микола Балашов та Єгор Скопенко відвідали Баня-Луку.

Вже 8-9 грудня Микола Балашов разом із делегацією Фонду підтримки християнської культури та спадщини перебував у Хорватії з візитом до Гірничо-Карловацької єпархії.. За даними з відкритих джерел, “Фонд брав участь у реставрації однієї з постраждалих від землетрусу святинь Горно-Карловацької єпархії – церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Глині”. Це ще одна непряма ознака щедрих "пожертв" або інвестицій росіян.

10 грудня делегація фонду була прийнята главою Польської православної церкви митрополитом Саввою, а також відвідала Білостоцько-Гданську єпархію.. Масові “пожертви” було зроблено під час відвідування Польської православної церкви.

Є багато сфер, у яких Росія надає гібридний вплив на дестабілізацію різних країн, використовуючи інформаційні, економічні, політичні, військові, терористичні засоби. Тим часом Російська Православна Церква залишається однією з опор Кремля, що надає додаткові можливості для їхніх впливових агентів, щоб швидко проникнути в цільові країни. Високопоставлених чиновників РПЦ часто називають "саботажниками в мантіях" або "священиками з відзнаками" на тлі численних свідчень тісної співпраці церковних діячів з Радянським Союзом у минулому, а останнім часом - із секретними службами Російської Федерації. Державні корпорації та офіційні особи тісно співпрацюють із релігійними організаціями, просуваючи інтереси концепції «російського світу».

Кремль особливо зацікавлений у тому, щоб усунути фокус союзників по НАТО на їхні внутрішні проблеми, а не на посилення агресії Росії проти України. Багато прикладів за останні роки показали, що Росія використовує релігійні інститути, у тому числі для прикриття своїх гібридних місій на чужій території. Кремль неодноразово використовував подібні гібридні інструменти хабарництва при підготовці агресії проти України та інших країн. Тому такі ходи слід ретельно розслідувати.