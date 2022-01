Дивний зв'язок Коломойського та Кремля: шлюб за розрахунком чи любов?

09:52 18 січень Київ, Україна

Горішньоплавнянсько-кременчуцький промисловий вузол завжди був аж занадто привабливим для Ігоря Валерійовича Коломойського. Ще коли він не побив горщики зі своїм партнером Геннадієм Корбаном, вони разом працювали над тим, аби отримати під свій контроль Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), використовуючи компанію ТОВ “Корсан”, що володіла трохи більше ніж 1% акцій Кременчуцького НПЗ.

Вже третій тиждень не вщухають чутки про те, що тепер Ігор Валерійович націлився на Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК). Журналісти телеканалу “Еспресо” натякають на те, що за судами, в яких офшорні компанії намагаються відсудити акції у компанії Ferrexpo, пов’язані з Коломойським. А отримав їх Коломойський від російського олігарха Олександра Бабакова, який фінансово підтримував українофоба Захара Прілєпіна, а потім і сам став заступником комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ.

Згідно даних судового реєстру, на даний момент акції Полтавського ГЗК хочу отримати під свій контроль офшорні компанії Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited та Calefort Developments Limited.

Достеменно знати, хто саме стоїть за цими компаніями, навряд чи можливо. Однак, сучасний стан відкритих даних дозволяє знайти інформацію про пов’язаних з цими компаніями осіб.

Так, наприклад, директором усіх чотирьох вищеназваних компаній є кіпріотка Софія Ісідору Сіахініан (Sofia ISIDOROU SIACHINIAN, 1956 року народження, проживає за адресою 19 Timokreontos, Limassol, Cyprus, CY 3076). Згідно даних сервісу Youcontrol, в Україні Софія Ісідору Сіахініан опосередковано контролює ТОВ “Вікор М” (35163684) та ТОВ “Веріса” (36096017), що пов’язані з групою “Приват”.

Скоріше за все, підприємлива кіпріотка є співробітницею однієї з компаній, що надають у Лімасолі послуги зі створення та управління офшорними компаніями. Згідно різних онлайн-джерел Софія Ісідору Сіахініан таким чином пов’язана з, щонайменше, чотирма компаніями, які здійснюють активність у британській юрисдикції, та з ще п’ятьма компаніями, які зареєстровані на Кіпрі:

SUNALTEZZA CONSULTING LTD (Secretary);

SELTICIA HOLDING LTD (Director);

ELMODORA HOLDING LTD (Director);

DERINOE HOLDING LTD (Secretary);

BEASTOR LTD.

Окрім “приватівських” “Вікор М” та “Веріса”, Софія Ісідору була раніше пов’язана з адвокатською компанією “Актіо” (30832345), вихідець з якої Борис Волошенков у січні 2021 року став першим віцегубернатором Одещини. За даними одеського онлайн-медіа “Думская” він очолював одеський офіс “Актіо”. Софія Ісідору була пов’язана з кіпрською офшорною компанією “Селтісія Холдінг Лімітед”, яка знаходилася за тією ж адресою, що і більшість компаній, зареєстрованих на Софію Ісідору (Кіпр, АРХ. МАКАРІУ III, 113, 1-Й ПОВЕРХ, 3021, ЛІМАССОЛ).

Згідно з фінансовими документами, що знаходяться у вільному доступі на сервісі відкритих корпоративних даних Великої Британії, дві з чотирьох офшорних компаній, директоркою яких є Софія Ісідору, та які беруть участь у корпоративній суперечці навколо Полтавського ГЗК, належать у рівних долях двом іншим офшорним компаніям: Lucien Limited (Велика Британія) та Financiere Egine Holding Sca (Люксембург).

Британька Lucien LTD та люксембурзька Financiere Egine Holding Sca мають по 50% у Calefort Developments LTD та Trimcroft Services LTD.

Посаду директора та секретаря британської офшорної компанії Lucien Limited, реєстрація якої була скасована ще 11 грудня 2018 року, обіймав Деніел Чарльз Стокс (Daniel Charles Stocks, 1974 року народження, зареєстрований за адресою 1–2, Craven Road, London, England, W5 2UA). Ден Стокс є досить публічною людиною, а його компанія Lucien Limited займається люксовою нерухомістю у Лондоні та відкрито пропонує свої послуги у підборі будинків і квартир.

Інші дві компанії у “чудовій четвірці” борців за Полтавський ГЗК — Emsworth Assets LTD та Gilson Investments LTD — так само обидві належать двом іншим компаніям. Права власності кожної з британських офшорок розподілені 50% на 50% між двома іншими компаніями, однією з яких є та сама Financiere Egine Holding Sca, а другою — кіпрська Amandine Holdings Limited.

Номінальним директором кіпрської Amandine Holdings Limited (ΗΕ 232394) є Харула Софоклеус, а секретарем — Анжеліка Пасеніду. Обидві, з високою ймовірністю, є співробітниками компанії Андреаса Софоклеуса, яка обслуговувала корпоративні інтереси групи “Приват” та сім’ї Віктора Медведчука. Зокрема, та сама Анжеліка Пасеніду була секретарем у офшорній компанії, пов’язаній з Віктором Медведчуком.

Ну, і, нарешті, люксембурзька компанія Financiere Egine Holding Sca є найбільш прозорою, оскільки вона зареєстрована в юрисдикції Європейського Союзу. Згідно з матеріалами сайту реєстру компаній Люксембургу, згадана компанія контролюється іншою компанією, що називається FINANCIERE EGINE S.A. (B89920), яка створена у жовтні 2008 року.

У свою чергу, згідно документу, укладеного 19 липня 2021 року у Люксембурзі, компанія FINANCIERE EGINE S.A. контролюється трьома особами:

Віліс Дамбініс (Vilis DAMBINS), народився 13 березня 1970 року в Юрмалі (Латвія), зареєстрований за адресою 40, Brivabas Street, Apartment 16, Riga, LV1050;

Наталія Селіванова, народилася 25 жовтня 1970 року у Росії, зареєстрована у Франції за адресою 345 Chemin Nuchon, 01220 Divonne-les-Bains (France);

Фредерік Ноель (Frédéric NOEL), народився 13 вересня 1967 року у місті Альгранж (Франція), зареєстрований за адресою 79, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.

Банківські рахунки та податковий облік контролює люксембурзька компанія Benoy Kartheiser Management.

Цікавим співпадінням є той факт, що Наталія Селіванова та Вілі Дамбініс раніше “засвітилися” у скандалі навколо кредиту, який був наданий українським “Укргазбанком” публічному акціонерному товариству “Премьєр Палас”, який контролювала група VS Energy Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна.

Наталія Юріївна Селіванова з 2009 до 2014 року була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом із Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова. Сам Бабаков — колишній віцеспікер Держдуми Росії, а нині заступник комітету з міжнародних відносин — перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Крім того, згідно з відомостями сервісу Youcontrol, Наталія Селіванова та її колега по групі VS Energy Михаїл Воєводін засвітилися у складі бенефіціарів акціонерного товариства “Криворізький залізорудний комбінат”, за який між Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим точився конфлікт.

Таким чином, новий корпоративний конфлікт у судах, що контролюються заступником голови Офісу Президента України Олегом Татаровим, мають на меті “віджати” Полтавського ГЗК у Костянтина Жеваго. При цьому, один з ключових парламентських політиків держави-агресора Олександр Бабаков, з високою ймовірністю, діє у змові з близьким до президента олігархом Ігорем Коломойським.

Не в останню чергу слід відмітити, що ключова особа у “реформі” ігорного бізнесу в Україні, виходець з латвійської Юрмали, Борис Баум працював у групі VS Energy. Він товаришує з Давидом Арахамією та є радником заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка. Така наближеність контактів російського олігарха Олександра Бабакова до вищих ешелонів української влади може, серед іншого, пояснювати, чому не зважаючи на накладені санкції Бабаков продовжує таку активність в Україні.