Диверсифікація монополії на насильство у росії

07:11 26 серпня Київ, Україна

Невдалий заколот пригожина призвів до того, що діяльність ПВК «Вагнер» звелася до мінімуму. Головорізів повністю вивели з України, залишивши лише тих, які добровільно підписали контракт із регулярною армією рф. Пригожина вбили, проте справа його живе. Приватні військові компанії дали чудову можливість найближчому оточенню путіна почати стабільно заробляти на війні, частково компенсуючи наслідки санкцій.

ПВК «Вагнер» хоч і була найвідомішою найманською структурою рф, але далеко не єдиною. Ще на початку війни, з 2014 року в росії почали формувати безліч ПВК. У 2018 році на території агресора діяло до 10 різних формувань. Природно, що після 24 лютого 2022 року їхня кількість почала зростати. Не дивно, що окрім міноборони рф, головними спонсорами нових ПВК стали путінські друзі.

Однією з нових приватних військових компаній стала «Конвой», пов'язана з путінським гаманцем Аркадієм Ротенбергом. У листопаді 2022 року ПВК «Конвой» створила канал у Telegram і тут же розмістила оголошення про набір “добровольців”. Вимога була лише одна – чоловіки молодші 60 років. Оплата - 200 - 300 тис. рублів. Декілька днів по тому, ПВК «Конвой» отримала місце для тренувань на території анексованого Криму неподалік села Перевальне. Навчальну частину назвали "165-й Навчальний центр". Поруч із розташуванням «Конвою» є військовий полігон від міноборони рф для стрільбищ, їзди на автомобілі, гранатометання та інше. Також кремлівський адміністратор Криму Аксьонов допомагає найманській організації. Маючи дані російських офіцерів, які взаємодіяли з ПВК, влітку 2023 року до складу «Конвою» входило близько 400 бойовиків. Також відомо, що структура найманців має в своєму розпорядженні управління, штаб, службу зв'язку, інженерну і медичну службу, службу ракетно-артилерійського озброєння, службу матеріально-технічного забезпечення, два розвідувально-штурмові та два штурмові взводи, комендантський взвод, артдивізіон, взвод вогневої розвідки.

Очевидно, що будь-яка приватна військова компанія - це насамперед витрати. Особливо вони великі під час війни. Фінансуванням ПВК «Конвой» займаються одразу кілька “меценатів”, хоча все коріння все одно веде до кремля. Так, наприклад, згідно з проведеним дослідженням «Крим.Реалії», гроші на утримання найманців відправляє кримський “адміністратор” Аксьонов. Він нібито залучив до цієї справи “місцевих бізнесменів”. Очевидно, “місцеві бізнесмени” тільки переводять у готівку гроші, призначені для «Конвою». За шість тижнів осені 2022 найманці отримали 437,5 млн рублів - 120 млн від компанії друга путіна, 200 млн від держбанку, решта від не пов'язаних з ПВК компаній.

Сергій Аксьонов на околицях полігону міноборони рф, призначеного для тренування ПВК «Конвой»

Кримські гроші йдуть від компанії АТ «Санаторій Ай-Петрі». Її у 2018 році захопив друг путіна Аркадій Ротенберг. 16 жовтня організація пожертвувала "Конвою" 120 млн рублів. При цьому, в 2022 році, чистий прибуток «Санаторію Ай-Петрі» склав 25800000 рублів.

Аркадій Ротенберг у 2018 році приватизував «Санаторій Ай-Петрі»

Держбанком, 69% акцій якого контролює рф, виявився ВТБ. Восени банк зі свого благодійного фонду "ВТБ-Країна" пожертвував найманцям 100 млн рублів. Ще 100 млн рублів було переказано за кілька днів безпосередньо з рахунку ВТБ. При цьому, в 2022 році, через санкції та інші витрати, банк закрив рік з рекордними збитками в 1,371 трлн рублів. До речі, цей банк було обрано невипадково. Через запровадження санкцій за анексію Криму у 2014 році, жоден із російських банків не хотів працювати на півострові. Путін доручив президенту-голові правління ВТБ Андрію Костіну "розібратися з цим питанням". Той, у свою чергу, вибрав один із дочірніх банків ВТБ – РНКБ – як “жертву”. Розробивши складні схеми, фінансову установу впровадили до Криму, де вона стала найбільшою на півострові. Після початку повномасштабного вторгнення було введено санкції проти самого ВТБ і тоді він визнав, що РНКБ є його дочірньою компанією.

Досить нелогічним "меценатом" "Конвою" став Вадим Присяжнюк, одноосібний власник фірми ТОВ "Промресурс", яка займається продажем твердого палива. За останні п'ять років компанія не мала жодних держконтрактів, а в 2022 році «Промресурс» зазнав збитків у розмірі 24,7 млн рублів. У той самий час компанія пожертвувала «Конвою» 109,4 млн рублів.

Приблизно така ж історія з фірмою ТОВ Коал Трейд. У 2022 році весь прибуток компанії склав 15 млн рублів, тоді як у «Конвой» було перераховано 8 млн. Як і у випадку з Промресурсом, директор Коал Трейд не зміг дати пояснень своєї щедрості.

ПВК «Конвой» стало мілітарним продовженням однойменної козацької спільноти, яка була заснована ще 2009 року Костянтином Пікаловим із позивним «Мазай». Ця особа нічим особливо не примітна. Він пройшов строкову службу при військовому училищі та все життя займався охоронною діяльністю. До 2014 року про створення ПВК не йшлося. Його козацьке співтовариство СПбКО «Конвой» наймали, здебільшого церковні діячі, проте про якісь зіткнення із застосуванням сили інформації немає. Також не відомо і про закордонні поїздки козаків, крім одного випадку. Восени 2014 року «Конвой» найняв Костянтин Малофєєв, щоб допомогти Мілораду Додіку здобути перемогу на виборах у Сербії. Але сила козаків не знадобилася і після перемоги проросійського Додіка, Пікалов та компанія повернулися до росії.

Після початку війни в Україні Пікалов почав пробувати переформатувати козацьку спільноту на “військово-охоронне агентство”. Однак його не цікавили ідеї путіна щодо “захисту людей Донбасу”. Навпаки, Пікалов пропонував дуже амбітні ідеї щодо створення покращених систем безпеки для африканських країн. Ймовірно, його пропозиції справді мали скоріше практичний і корисний характер для потенційних наймачів в Африці, проте в основі своїй не мали чітко прописаних політичних інтересів, які б допомогли росії просувати свій вплив на континенті. Тому фінансування він не отримав. Однак у 2015 році, Пікалову все ж таки вдалося заснувати ПВК «Конвой», хоча скористатися послугами найманців так ніхто і не побажав.

Костянтин Пікалов, голова та організатор ПВК «Конвой»

Через невдачі з реалізацією задуманих проєктів, незатребуваності як ПВК, найманці не мали грошей, аж до кінця 2022 року. Про це, крім іншого, говорить той факт, що Пікалов звернувся за допомогою перекласти статут «Конвою» арабською мовою свого знайомого з ГРУ Станіслава Полузанова, проте розплатитися з ним не зміг.

У 2018 році Пікалов працював із ПВК «Вагнер», проте ні як бойовик чи інструктор, а, ймовірно, як радник служби безпеки. Йому було присвоєно особистий номер вагнерівців М-5904, який не значився у штатному розкладі найманців. «Мазай» також якийсь час займався охороною кандидата в президенти Мадагаскару, якого, у свою чергу, підтримував пригожин. Пікалов встиг побувати і в ЦАР, однак, за словами Полузанова, його друг просив надіслати з ГРУ хоч якісь навчальні матеріали, щоб не вдарити в бруд обличчям під час навчання місцевих силовиків від імені вагнерівців.

Станіслав Полузанов, колишній спецпризначенець ГРУ та друг Костянтина «Мазая» Пікалова

Все минуле «Мазая» говорить про нього, як про людину з завищеними амбіціями, але з недостатніми знаннями і вміннями. Звісно, особистий боді-гард із нього, можливо, і добрий, проте як командир повноцінної найманської організації з моменту заснування «Конвою», він встиг себе зарекомендувати як невдаха.

Більше того, на його "військово-охоронну організацію" міноборони рф звернуло увагу майже через рік, після початку повномасштабного вторгнення, коли агресор почав судомно хапати з вулиць всіх підряд і без підготовки відправляти на фронт. Примітно, що за кілька місяців після вторгнення, Пікалов почав пропонувати свої послуги з охорони режимних об'єктів у тилу окупованих територій, проте й тут отримав відмову. У ситуації, коли в окопах знаходяться запійні заводчани та офісний планктон, залучення охоронної організації може здатися не такою вже й поганою ідеєю.

Коли люди закінчуються, вибирати не доводиться і на зміну контрактної армії агресора прийшли такі «Конвої». Природно, що забезпеченням ПВК почали займатися із кремля. Коли мільйони доларів стали надходити на рахунок найманців, друг Мазая Полузанов звільнився з колишньої роботи і став військовим інструктором і координатором загонів у Конвої.

Таким чином, росія отримала ще одного паразита, який викачує гроші з бюджету, але, по суті, ніяк не допомагає їй у війні. Найманці з організації «Мазая» скаржаться на недоплати з боку керівництва, що явно свідчить про корупцію як усередині ПВК, так і за її межами. Виділяючи гроші та проводячи їх через своїх друзів, путін, насамперед, має бути обізнаний про суми “відкатів”, принаймні на першому етапі переказу коштів. «Конвой» - не єдина російська ПВК, яка отримала можливість заробити на війні, не даючи результатів на фронті, крім створення видимості прибуття в Україну свіжого гарматного м'яса, яке не знає, як воювати і не переслідує маніакально-маразматичних ідей путіна зі знищення України з ідеологічних міркувнь. Їм важливий лише заробіток, і доки агресор знаходить гроші платити таким найманцями, вони продовжать бути присутніми на нашій землі.