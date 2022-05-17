«Дитячими грудьми на амбразуру»: створення в Росії армії неповнолітніх

05:33 13 серпня Київ, Україна

Мілітаризація Росії набирає обертів. В цьому році велика ступінь військових витрат буде проведена на перекидання і установку ядерних боєголовок в арктичний регіон. Також посилюється вплив російської армії в країнах Африки, в тому числі з найманцями з ПВК «Вагнера». Не зменшилася активність в Сирії, на сході України, а також у Венесуелі.

Нескінченна агресія Кремля розширила зону інтересів Росії на 3 світових континенти. Як наслідок, Збройним силам РФ стало не вистачати людей. Для того, щоб в майбутньому поповнювати лави російської армії, спецслужб і найманців, Путін і Шойгу вирішили модернізувати ДТСААФ в «Юнармію», тим самим привчаючи дітей до війни і смерті на полі бою.

Для початку варто розповісти, що ДТСААФ розшифровується як Добровільне товариство сприяння авіації армії і флоту. Ця організація існувала ще за часів СРСР. З 1992 року, ДТСААФ СРСР стала називатися РОСТО, а після військової агресії проти Грузії, в 2009 році Путін повернув колишню назву об'єднання. Офіційно, основними завданнями співдружності були: патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян; підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями; розвиток авіаційних і технічних видів спорту; участь у розвитку фізичної культури і військово-прикладних видів спорту; льотна підготовка курсантів льотних освітніх установ професійної освіти, підтримання належного рівня натренованості льотного і інженерно-технічного складу, а також виконання інших видів авіаційних робіт; участь у підготовці до військової служби громадян, які перебувають в запасі; підготовка фахівців масових технічних професій і розвиток технічної творчості; участь в ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій; утримання об'єктів інфраструктури ДТСААФ Росії з метою виконання завдань в період мобілізації та у воєнний час.

Судячи з довгого списку, об'єктом організації були люди різних вікових категорій. Рід занять хоч і був направлений в основному на військово-патріотичну основу, проте, були і інші сфери "сприяння" країні.

Однак уже в 2015-2016 роках, після анексії Криму, окупації деяких районів сходу України, вторгнення в Сирію і т.д., Путін і Шойгу вирішили перейменувати і трохи перепрофілювати ДТСААФ Росії в «Юнармію». Цілями нової організації стали: участь в реалізації державної молодіжної політики Російської Федерації; всебічний розвиток і вдосконалення особистості дітей і підлітків, задоволення їхніх індивідуальних потреб в інтелектуальному, моральному та фізичному вдосконаленні; підвищення в суспільстві авторитету і престижу військової служби; збереження і примноження патріотичних традицій; формування у молоді готовності та практичної здатності до виконання громадянського обов'язку і конституційних обов'язків по захисту Батьківщини.

Підготовка підлітків в ДТСААФ

Тобто тепер організація почала займатися підготовкою виключно дітей і підлітків, від 8 до 18 років.

Відомо, що організація залучає не тільки російських дітей, а й дітей з країн-союзників, зокрема, з Білорусі та Сербії. Всім їм прищеплюють "любов до війни" і "безстрашність перед смертю на війні". Кажуть, що "обов'язок кожного громадянина Росії - віддати своє життя за неї на полі бою".

Замість того, щоб навчати дітей наукам і вивести країну на якісно новий рівень, російський уряд проводить політику тотальної мілітаризації. Причому якість озброєння РФ залишає бажати кращого. Велика частина озброєння дісталася країні як спадок від СРСР, а все нове проходить багаторічні випробування, перш ніж надходить на баланс російської армії. Тому Росія просто готує підростаюче покоління до ролі "гарматного м'яса".

За рік свого існування організація змогла завербувати 240 тис. дітей. Ще через два роки, чисельність «Юнармії» вже становила 500 тис. При цьому, генерал армії РФ і за сумісництвом куратор організації Микола Панков заявив, що "Кремль не ставить перед собою мету збільшення чисельності «Юнармії» і вже тим більше, не бажає мілітаризувати молодь". Проте саме за наказом Шойгу чисельність майбутніх убивць була збільшена до 500 тис. осіб в 2019 році. А на початку 2020 року генерал Олексій Циганков підкреслив, що Міністерство оборони планує збільшити до кінця року чисельність дітей до 1 млн. Згідно зі статистикою, проведеною в кінці 2020 року, «Юнармія» змогла завербувати 740 тис. дітей. Варто також відзначити, що на сьогодні російська регулярна армія налічує 1 млн осіб, не рахуючи 2 млн запасу. Таким чином, Міністерство оборони РФ планує в найближчі кілька років поповнити лави своїх збройних сил мінімум удвічі.

Цікаво, що серед керівництва, крім військових вищого ешелону влади, можна побачити і зірок шоу-бізнесу, а також дітей тих самих військових. Це і Михайло Галустян, і Тіна Канделакі, і Олена Ісінбаєва, а також дочка Шойгу Ксенія і син Рогозіна Олексій. Крім них, в штабі «Юнармії» свої місця зайняли пропагандисти, політвиховники і представники РПЦ (Російської православної церкви), щоб переконувати ще не зміцнілий дитячий розум, що "діяння їхні праведні, бо Господь їм повелів".

Шойгу, Галустян і Канделакі на зустрічі «Юнармії»

«Юрармія» є саме вербовочною організацією. Не можна сказати, що діти не приходять до них з інтересу або з ініціативи батьків. Однак більшість хлопців потрапляють до лав організації примусово. Так, ще в 2019 році начальник головного військово-політичного управління збройних сил РФ Андрій Картаполов заявив, що «Юнармія» повинна з'явитися у всіх школах Росії. Поки що цього не сталося, ймовірно, тому, що в РФ всього 42 тис. шкіл. Однак, у багатьох навчальних закладах це все ж сталося. Більш того, директорам шкіл поставили умову, що не менше 5% учнів в кожному навчальному закладі повинні перебувати в «Юнармії». Таким чином цілі класи були в примусовому порядку записані в лави мілітаристської організації. І ось, що думають з приводу такого примусу батьки учнів:

Коментар бабусі одного з учнів, якого змусили вступити в «Юнармію»

Інший коментар з приводу того, що відбувається, матері учня

А ось вже слова однієї з директрис школи. Зі свого боку, вони знаходяться в безвихідній ситуації

Виходить, що це справжня армія для неповнолітніх на більш тривалий термін. Примітно, що тренування юнармійців проходять не тільки після занять в школі, але і замість них:

Повідомлення одного з військових інструкторів «Юнармії» про необхідність пропустити шкільні заняття

Видно, що потреби армії понад розумних людей. Вірно, адже солдат повинен вбивати, вмирати, але не думати.

Варто відзначити, що деякі критики і експерти порівнюють «Юнармію» з «Гітлерюгенд». Форма, емблема, патріотичне виховання багато в чому дійсно схоже. До того ж, РПЦ спільно з такими організаціями як «Слов'янський корпус» і представниками з ПВК «Є.Н.Г.Т.», про діяльність якої також було проведено розслідування, твердять дітям про загрозу для Росії ззовні. Вони створюють легенди, подібно пропагандистам, що "весь світ повинен поклонятися Російській імперії, кордони країни значно скорочені, а російська людина перевершує всіх інших людей". Тим самим, схожість їхніх вихованців та дітей «Гітлерюгенд» стають не тільки зовнішніми.

Спогади одного з учасників «Гітлерюгенд»

Відгуки дітей з «Юнарміі»

Крім «Юнармії», російський уряд вирішив вербувати неповнолітніх іншими способами. Відомо, що в багатьох країнах існують військові училища. У Росії, наприклад, їх називають кадетськими. Однак Міністерство оборони РФ розпорядилося про створення окремих кадетських класів на базі загальноосвітніх шкіл. Тобто, учні цих класів повинні кожен день носити військову форму, відвідувати денну та нічну зміни навчання, вчити військову історію, тренуватися в бойовій стрільбі. Залежно від навчального закладу, прийняття в кадетські класи може бути як з 11 років, так і з 7 років (1 клас).

Діти з різних шкіл. Учні кадетських класів

Ще більш цинічно уряд РФ чинить з дітьми-сиротами. Оскільки у них немає батьків і нікому заступитися, їх навіть не питають про бажання "служити батьківщині". На базі «Юнармія», була створена ініціатива «Юнармія. Наставництво», яка спрямована на залучення всіх сиріт в лави дитячої організації. За словами політиків, "таким чином, після закінчення школи дітям буде дуже легко визначитися з майбутньою професією".

Путін готує для себе і свого наступника професійних солдатів. Вони не будуть думати, ставити зайвих запитань. З самого дитинства їх виховують методом заучування і "вбивання в голову" однієї єдиної інформації: "Батьківщина в небезпеці. Батьківщину треба рятувати. Вбити всіх ворогів або померти за Росію". Однак, подорослішавши, люди навіть не розумітимуть, що таке та сама "батьківщина", яку вони захищають. Про це говорить психолог Лариса Волошина: "Для дітей створюється ілюзорна, фальшива картинка, де справжні причини подій підміняються фіктивними. Дітям дають зрозуміти, що вони знаходяться в оточенні ворогів, що вони повинні тісно об'єднатися для захисту свого будинку. Дослідження дітей з нацистської Німеччини показало, що закладені в дитинстві пропагандистські інструкції людина може пронести через все життя. Більш того, накопичені в свідомості протиріччя не дають сформуватися нормальній дорослій особі. Це психологічна м'ясорубка". Такої ж думки дотримується і Максим Розяєв, дитячий лікар-невролог, фахівець Центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України. "Впевнено сказати, які наслідки мілітаризація освіти матиме для психічного здоров'я дитини, досить складно. Тобто, ми не можемо сказати, що це призведе до більш високого рівня розвитку якихось психічних захворювань, оскільки наукових досліджень з цієї тематики не було, і швидше за все, не буде. Однак така мілітаризація освіти і формування у дітей образу зовнішнього ворога може мати дуже негативні наслідки. Це робить дітей не тільки більш агресивними, але і буде в майбутньому заважати їм критично мислити. Ці діти будуть підтримувати застосування насильства «на благо Батьківщини». Однак, адекватно оцінити, чи дійсно Батьківщині щось загрожує, або ворог дійсно реальний - їм, швидше за все, буде не під силу", - заявив Розяєв.