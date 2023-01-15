Діти російських чиновників "загниють" на Заході

07:57 15 січня Київ, Україна

Російські чиновники періодично кажуть, що "без проблем пішли б на фронт, якби не служба". Усі розуміють, що ніхто з політиків чи міністрів не вирушить воювати, хоча б через те, що за законом вони не підлягають мобілізації. У той же час на їхніх дітей не поширюється броня або будь-які інші привілеї, що звільняють від мобілізації.. Однак замість фронту російських мажорів можна побачити на закордонних курортах.

Цинізм усієї ситуації полягає в тому, що Росія не забуває при кожній нагоді згадати, що вона "воює з НАТО" і що "на Заході робити нічого, адже хоче знищити РФ". Проте, як самі чиновники, так і їхні діти продовжують відвідувати країни Альянсу. Очевидно, ніхто з них не вірить у те, що говорить.

Хто, як не голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, повинен “знати”, що Захід та країни НАТО “є прямою загрозою для Росії”. Незважаючи на те, що він перебуває в списках санкцій і не може офіційно літати у “ворожі країни”, його сім'ї вдалося уникнути попадання під санкції. Тому, дочка Наришкіна Вероніка, за 2022 рік відвідала одразу кілька країн НАТО – Туреччину, Італію, Грецію та інші країни Європи. Це вдалося дізнатися завдяки її профілю в соцмережі «Instagram». Незважаючи на те, що її сторінка недоступна для сторонніх, спільні фото з Веронікою викладає на огляд її подруга Вікторія Косолапова – дочка футболіста російського клубу Олексія Косолапова. Водночас дівчата відпочивали на Балі перед Новим Роком у готелі «AYANA Resort Bali», де ніч у номері коштує від 500 доларів. Відразу після свята з'явилися фото з відпочинку в Дубаї. Також, побіжно, варто згадати і сина Наришкіна – Андрія, заступника генерального директора ЗАТ «Енергопроект» - його невістку та двох онуків. Усі вони у 2018 році просили посвідки на проживання в Угорщині – члена НАТО та Європейського Союзу. Наришкін, як і решта представників російських еліт, знає – кради в Росії, але живи в Європі, щоб не поцупили в тебе.

Вероніка Наришкіна у Дубаї

Дочка іншого представника командування окупантів – Шойгу Ксенія, разом зі своїм чоловіком Олексієм Столяровим на новорічні свята вирушили до ОАЕ.. Дубай не підтримав західних санкцій. У той же час виникають питання до Столярова, який займається особистим каналом на YouTube і точно не має відстрочки від мобілізації. Мабуть одруження на Шойгу "якось" вплинула на те, чому він ще не на фронті. Дочка Міністра оборони неодноразово виринала у журналістських розслідуваннях, де фігурувала як особа корупційних схем. З подачі папочки Ксенія привласнювала мільярди бюджетних рублів на будівництвах держзамовлень пов'язаних з Міноборони та адміністрацією Москви.

Ксенія Шойгу зі своїм чоловіком фітнес-блогером Олексієм Столяровим у Дубаї

Ще одним любителем “західних цінностей” є син сенатора Володимира Джабарова, колишнього співробітника ФСБ та учасника корупційної схеми з відмивання грошей. Незважаючи на те, що тато є антизахідним “експертом”, син Олександр регулярно буває у США та інших країнах Європи. У 2022 році Сашко побував у Каліфорнії, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Швеції, Норвегії, Туреччині та ОАЕ. Він також не внесений до списків санкцій і може спокійно переміщатися світом. Очевидно, що Олександру не приходив повістка з мобілізації, а інакше він "неодмінно вирушив в Україну захищати російських людей". "Дивно", адже Джабаров старший колишній представник силових структур і повинен, як ніхто інший знати, як важливо стояти на службі у держави. Чи, може, колишній спецслужбист спеціально відправляє свого сина на Захід, на особисте прохання Путіна, з метою шпигунства та фотографування стратегічних об'єктів, як, наприклад, міст «Золоті ворота»?

Фотографія мосту «Золоті ворота» в Сан-Франциско опублікована на сторінці Олександра Джабарова

Менш значущими російськими персонами, які побували за кордоном у 2022 році, проте з не менш знайомим родичем є невістка Валентини Матвієнко Юлія. Достеменно не відомо чи брала вона із собою свого чоловіка Сергія в закордонні поїздки, проте, Юлія встигла відпочити в Італії, де у Матвієнка молодшого є власна вілла, Камбоджі, Туреччини, а Новий Рік відзначила на Мальдівах у мілині «Waldorf Astoria Maldives Ithaashi де за одну ніч віддають понад 3 тис.. євро. Сергій за допомогою мами брав в оренду у міста нерухомість у Петербурзі, потім її приватизував і продавав, або здавав в оренду сам. А фірми, які займаються ремонтом каналізацій по всій Росії, стали в нагоді Матвієнку молодшому, щоб отримувати мільярдні держзамовлення.. Тому не дивно, що його дружина може собі дозволити відпочинок за кордоном кілька разів на рік, оплачувати люксові номери. Адже з казнокрадами свекрухою та чоловіком можна не боятися, що гроші закінчаться, доки Росією керує диктатор.

Невістка Валентини Матвієнко на острові Балі

Діти деяких інших політиків, у тому числі високопоставлених і взагалі проживають на Заході, маючи паспорти країн ЄС чи США. Але ніхто з них не мав “захищати батьківщину” на території України.. Поки Путін добиває Росію, заявляючи - "все те, що пророкували наші, вороги не справдилося" і як завжди нічого не робить - його підлеглі продовжують займатися звичною для себе корупцією. Їхні діти та родичі, також не зраджують своїм звичкам і як раніше, спокійно собі літають за кордон, де проводять більше часу, ніж у РФ. І росіяни не відстають - за звичкою думають, що "нічого не можна змінити", "так було завжди", "від нас нічого не залежить", "ми нічого зробити не можемо". Поки що при владі Путін, крадіжка, вбивства, несправедливість, скорочення свобод буде головним символом Росії, яка для інших продовжить асоціюватися з агресією, терором і божевіллям.