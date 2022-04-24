Діти російських чиновників підкорюють Загниваючий Захід

У цивілізованому світі ніхто не сприймає промови російських політиків і пропагандистів якось серйозно. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну багато західних представників демонстративно встають зі своїх місць і йдуть, коли до них починають звертатися чиновники з Росії. Проте, легенда про “загнивающем Заході” успішно перекочувала з СРСР РФ. Нульові роки XXI століття стали періодом своєрідної відлиги, коли НАТО, США та ЄС не позиціонувалися російською пропагандою як вороги, а часом про них говорили як про ймовірних союзників. Тим не менш, у середньостатистичних росіян, навіть у той час, залишалася недовіра до Заходу, оскільки вони пам'ятали про період Холодної війни та протистояння двох блоків. Тому, після рокування Медведєв-Путін і зміни нейтральної позиції на агресію, що постійно посилюється, у бік Заходу, росіяни із задоволенням вітали знову повернувся наратив про “загниваючих” країнах ЄС, США, Англії тощо.

У той же час, слід зазначити, що якщо в СРСР апарат компартії вів агресивну риторику проти західного блоку, спираючись на ідеологію та національну ідею і, звичайно ж, намагався ніяк не стикатися зі США та їх союзниками, то російські чиновники проводять таку риторику з метою виправдання. занепаду власної економіки. Інакше як можна поєднати їхні слова з тим, що кожен високопоставлений російський політик має нерухомість за кордоном, а їхні діти навчаються в дорогих навчальних закладах Європи та США?

Спершу, можна почати з жінки, яка бризкає жовчю щоразу, коли чує про Захід та про ЛГБТ спільноту. Олена Мізуліна - член Ради Федерації РФ. Вона стільки разів говорила про “загнивальний Захід”, стільки разів демонструвала свою нетерпимість до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, що, мабуть, у її позиції можна не сумніватися – людина Кремля. Мізуліна виступала за посилення ролі РПЦ у прийнятті сімейних законів, запровадження податку на розлучення, збільшення кількості “багатопоколінних сімей” (в одному приміщенні мешкають кілька поколінь). Також рекомендувала активно пропагувати багатодітність. Вона проголосувала за запровадження заборони на усиновлення російських сиріт американськими сім'ями. Крім того, Мізуліна є автором законопроектів, спрямованих проти ЛГБТ спільноти. Зокрема, вважає, що фраза – “геї теж люди” – потребує перевірки «Росспоживнагляду» як потенційно екстремістська. Більше того, вона виступає за вилучення дітей, у тому числі рідних, із одностатевих сімей. А ось її син – Микола Мізулін, мабуть, не поділяє “щиру думку” мами. Інакше як пояснити те, що Микола навчався у Бернському та Оксфордському університетах у Швейцарії та Англії відповідно. Став юристом і переїхав до Брюсселя, де й отримав бельгійське громадянство. Він є партнером адвокатської фірми "Mayer Brawn". Але примітний не високий соціальний статус Миколи, а скоріше те, що фірма, в якій він є співвласником, спонсорує ЛГБТ-організації та є одним із найкращих місць з працевлаштування людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Але це ще не все. Великий скандал виник у 2015 році, коли в мережі з'явилася інформація, що Микола одружився із сином колишнього міністра освіти Росії Андрієм Фурсенком. Шлюб був офіційно зареєстрований у США, після чого пара повернулася до Брюсселя.

Олена Мізулін та її син Микола

Іншим прикладом явного цинізму та брехні є Дмитро Медведєв. Його ставлення до Заходу і особливо плодів цивілізації не змінилося, на відміну від риторики. Незважаючи на це, син Медведєва отримав громадянство США, а також заявив, що має намір навчатися в Массачусетському університеті на юриста. Тобто щоб захищати права американських громадян? Чи свого батька на суді в Гаазі? Крім того, за деякими даними, Ілля володіє в Америці мережею заправок та супермаркетів. У той же час, як не дивно, син Медведєва закінчив свій перший вищий навчальний заклад у Москві (МДІМВ) і відкрив успішний (не успішним він бути просто не міг) бізнес, пов'язаний з інформаційними технологіями. Мабуть, особисті заправки та супермаркети в США є подушкою безпеки для підсанкціонного Медведєва старшого і, не виключено, що були частиною схем з відмивання грошей з держбюджету.

Дмитро та Ілля Медведєви

Найвідданіший і благочестивіший резидент РФ, незмінний з 2004 року міністр закордонних справ Сергій Лавров. Людина з бездоганною репутацією путініста користується великою популярністю серед росіян. Для деяких, він є авторитетнішим за самого Путіна і “якщо Лавров каже – то так воно і є”. Насправді ж, розслідування про цю людину робили неодноразово. Відомо, що глава МЗС РФ користується грошима олігарха Олега Дерипаскі, оскільки лобіює його інтереси, пов'язані з «Русал» за кордоном. Тим не менш, мова зараз йде саме про найдорожче після грошей для російських чиновників.. Єдина донька Лаврова Катерина навіть народилася у Нью-Йорку. Мабуть, міністр закордонних справ, "володіючи більшими знаннями", ніж середньостатистичний росіянин, розумів, що російська медицина така сама, як і армія - по телевізору "краща у світі", а насправді - гірша, ніж українська.. Після народження, Катерина продовжила перебувати в США, де навчалася в престижній школі Нью-Йорка на Манхеттені, а потім закінчила Колумбійський університет, а далі закінчила магістратуру в Лондоні.

Сергій Лавров та його донька Катерина

Нарратив російських чиновників про “загнивающем Заході”, створено і просувається ними у тому, щоб звичайні росіяни бачили ворогів за кордоном і перестали звертати увагу до проблеми у державі. Однак і вони щодня користуються імпортними товарами, паралельно кричачи "не дамо заходу поневолити нас". Але, що можна говорити про всіх інших, якщо навіть дочки, а точніше "ці жінки", Путіна (примітно, що як би Вова не намагався, у нього так і не з'явився спадкоємець від жодної з його коханок), перебувають за кордоном. Як можна вірити людям, які обманюють абсолютно всіх і постійно? Як можна довіряти країні, якою керують такі люди?