Дешевий театр від російських “драматургів” кремля у Європі

05:53 22 травня Київ, Україна

Підтримка країн Європейського Союзу стала безпрецедентною. ЄС надає гуманітарну допомогу нашій країні, розробляє нові пакети санкцій, стежить за тим, щоб санкційний режим не було порушено. Окремі країни постачають Києву зброю, боєприпаси, надають тимчасове укриття біженцям. Населення країн Європи, особливо Східної Європи, створює волонтерські центри для допомоги Україні та потерпілим від війни українцям. Усі єдині у своєму прагненні допомогти нам перемогти агресора. Війна поєднала цивілізований світ.

Звичайно, така консолідація не може бути на руку кремлю. Більше того, така консолідація є смертельною для кремля і для путінського режиму. Вона як зашморг повільно затягується на шиї агресора. Щоб хоч якось цьому перешкодити, щоб здобути перемогу хоч у якійсь площині, агентура рф влаштовує у звичному для себе стилі протестні настрої в країнах ЄС. Ось тільки через постійний, незмінний підхід, ця тактика не приносить успіхів.

Щоб посварити країни Європейського Союзу між собою та Києвом, окупанти скористалися вже наявними кризами. Якщо згадати, то майже рік минув з того часу, як Фінляндія та Швеція оголосили про своє бажання приєднатися до Північноатлантичного Альянсу. І якщо з Фінляндією не виникло жодних питань, то проти Швеції почала виступати Туреччина. За правилами, всі члени НАТО повинні дати позитивну відповідь на питання, чи готові вони прийняти нового учасника військового блоку. Причиною незгоди Анкари стало публічне спалення Корану біля турецького посольства у Стокгольмі та захист курдів, яких у Туреччині вважають терористами.

Російськими спецслужбами для адміністрації президента було підготовлено кілька доповідей з кінця січня до початку березня 2023 року. Там говорилося, що в Європі зростає ворожість до ісламу. Як приклад згадувався випадок 21 січня у столиці Швеції, коли датський лідер руху «Stram Kurs» влаштував публічну акцію і спалив священне писання всіх мусульман на площі, навпроти турецького посольства. Примітно, що цю акцію сплатив журналіст Чанг Фрік, за “чистим випадком”, колишній співробітник «RussiaToday». Звичайно ж, він заявив, що не співпрацює з російським пропагандистським смітником вже багато років. Так чи інакше, після цього випадку, Ердоган заявив, що не віддасть свого голосу за приєднання Швеції до НАТО.

Інший випадок, згаданий у доповідях російських спецслужб, це подібна акція 22 січня. Біля будівлі парламенту Нідерландів людина на ім'я Едвін Вагенсвельд, голова антиісламського руху «Pegida» розірвав Коран і заявив, що таким чином він “самовиразився”.

Поки що не зрозуміло, чи за цими двома подіями стояли російські спецслужби. Однак, взявши до уваги ісламофобські акції протесту, у кремлі вирішили діяти подібним чином. У першому випадку пропонувалося запросити кілька людей, закрити обличчя масками, зняти на камеру телефону, як ця група осіб витирає ноги об прапор і спалює портрет турецького президента в містах Європи. Після здійснення акту публічного приниження, відео необхідно було розіслати в турецькі ЗМІ та викласти в інтернет.

У другому випадку, у низці європейських країн необхідно було залучити мігрантів, які б уночі, використовуючи трафарети та балончики з фарбою, у найлюдніших і найпопулярніших місцях міст нанесли якнайбільше написів із образами Ердогана. Зрозуміло, що така акція залучила б усі місцеві ЗМІ, і на ранок уже можна було б побачити заголовки у “газетах” про те, що сталося вночі, та які написи залишили.

Одну з акцій вдалося реалізувати. Принаймні, тільки про неї було зроблено та надіслано звіт до адміністрації президента рф. Так, у Парижі, 5-го березня, на площі Сен-П'єр, чоловіки в масках, які нібито представляють частину української діаспори, вивісили прапор з написом "Ердоган, землетрус - це розплата за російських туристів", зняли на відео, як поруч із прапором вони "зигують" і кричать "Стоп Ердоган". Ймовірно, зміст написаного вказував на те, що українці незадоволені ставленням Туреччини до росіян – Анкара не закрила в'їзд для них після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В іншій частині Парижа на відео спалили турецький прапор. Перед цими двома акціями було нанесено на стіни за допомогою трафарету 105 написів "Стоп іслам", "Аланія наступна", "Стоп Ердоган".

Акції в Парижі влаштовані російськими спецслужбами, щоб внести розбрат між Туреччиною, Францією та Україною

Відзняті відео були викладені у YouTube, Tik-Tok, Telegram і Facebook. Незважаючи на запевнення кремлівських агентів в залученні 100 тис. людей, мабуть, ці цифри спеціально були завищені для звіту до АП рф. Справа в тому, що практично всі коментарі під постами та відео залишили боти (їх акаунти порожні, а коментарі повторюються і часто не мають нічого спільного з відео). Крім того, самі відеозаписи загалом набрали близько 15 тис. переглядів.

Один із профілів, який публікував щонайменше 5 постів із відеозаписами зі своєї сторінки в «Facebook», був підписаний як Алан Х. В інформації про його профіль зазначено, що людина, нібито живе в Алжирі. Проте його номер телефону починається з +7, тобто з міжнародного коду рф. Ця ж людина має профіль у російській соцмережі «Вконтакте», де він зазначив, що живе в Пітері, де займається створенням відео для «Tik-Tok». Вдалося з'ясувати, що Алан народився 2002 року, 2020 року вступив до Пітерського гірничого університету. У 2022 році Алан вступив до кількох груп «Facebook», де розмістив вакансії на роботу в Парижі, Брюсселі та Мадриді. Він пропонував від 80 до 100 євро на день за фотографії. Які саме фото потрібно було робити, у постах не вказувалося.

Інші кілька облікових записів, з яких публікувалися фото/відео з публічними акціями антитурецької спрямованості, належали марокканцю Мохамеду М., який також є студентом пітерського університету. 2022 року він створив канал на YouTube, де публікував інші відео з антиукраїнськими акціями в Європі.

Спецслужби різних країн ЄС повідомляють, що обізнані про російські акції. Водночас вони зазначають, що подібні заходи агресор проводить на основі криз, які вже існують у Європі. Наприклад, під час протестів у Франції проти пенсійної реформи чи антиісламських акцій шведських активістів.

Такі спроби внести розкол у консолідацію НАТО, ЄС, перешкодити країнам Заходу продовжувати допомагати Україні виглядають безглуздо. У них чітко видно почерк кремля і крім розкрадання адмінресурсу росії жодних успіхів вони приносять. Проте це дає зрозуміти, що агресор досі знаходить спосіб проявити себе за межами власних кордонів.