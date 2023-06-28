Дави «диких гусей» - рятуй Африку

20:57 07 лютого Київ, Україна

Вітаю вас з красивою річницею! Роки йдуть, а найманці російських ПВК все так же вмирають не стільки від куль, скільки від війни між своїми начальниками. Не гріх порадіти такій ефективності.

За останній рік з'явилося багато інформації про жахливе ставлення до бойовиків «Вагнера» з боку їхнього ж керівництва. Наближені Путіна використовують їх як гарматне м'ясо, щоб досягати своїх меркантильних цілей. Але спільнота найманців зростає. А заодно розкриває все більше секретів: що саме відбувається в боротьбі під кремлівським килимом.

ПВК «Вагнера» VS Delta Force

Рівно три роки тому, 7 лютого 2018 року, під сирійським містом Дейр-ез-Зор стався чотиригодинний бій. США знищили кілька десятків найманців ПВК «Вагнера», яку контролює Євген Пригожин. Детальну історію цієї сутички описали журналісти New York Times.

У статті фігурує цифра 200-300 загиблих, включаючи військовослужбовців сирійської сторони. Хоча ні сирійці, ні Кремль не визнали цю циферку. Зате точно відомо, що жоден військовий США в зіткненні не постраждав.

Про інцидент активно писали російські медіа. Багато загиблих російських найманців були встановлені, хоча ФСБ і ГРУ провели ретельну роботу, щоб родичі загиблих не поспілкувалися з журналістами.

Служба безпеки України внесла свою лепту: встановила 206 російських найманців, які брали участь в сутичці. Більше ніж 80 загиблих росіян встановлені навіть поіменно. Серед них СБУ назвало і Лебедєва Андрія Миколайовича. Він підозрювався в причетності до обстрілу українського Іл-76 в районі аеропорту міста Луганськ, через що загинули 49 українських військовослужбовців.

Генерал СБУ Ігор Гуськов продовжує ідентифікацію всіх найманців ПВК «Вагнера» поіменно і досі.

До цього моменту історія цього бою і причини таких принизливих наслідків для ПВК «Вагнера» встановлені практично повністю. Виною всьому послужила, як зазвичай, боротьба між різними наближеними президента. В даному випадку - між міністром оборони Сергієм Шойгу і «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним.

Метою операції російських бойовиків був нафтовий завод Коноко. Та й взагалі, присутність в Сирії ПВК «Вагнера» цілком пов'язане з домовленістю між режимом Асада і Кремлем. Раз хочете допомоги, Москва виручить - тільки потім компанії, афілійовані з Євгеном Пригожиним, будуть управляти нафтогазовими ресурсами і активами в Сирії.

На шляху ПВК «Вагнера» до нафтового заводу розташовувалися позиції курдів та їхніх союзників-американців. Першими вогонь по курдських позиціях відкрили саме сирійські війська. А підрозділи російських найманців почали свій рух у напрямку до заводу.

Після бою, 13 лютого, на зустріч з журналістами прийшов командувач ВПС Центрального командування Збройних сил США генерал-лейтенант Джеффрі Херріган. Він заявив: «Ми негайно зв'язалися з російськими представниками по спецлінії для врегулювання конфліктних ситуацій, щоб оповістити їх про неспровоковану атаку на позиції СДС і коаліції».

Також генерал-лейтенант уточнив, що російське командування і до того попереджалося про дислокацію американських збройних сил в цьому районі. Все вони знали.

Але офіційні представники РФ в Сирії діють в своєму репертуарі. Вони знову вважали за потрібне піти від відповіді в звичному стилі «їх там немає».

Загалом, виконали американці всі процедури щодо запобігання прямого конфлікту. А потім направили всю міць своєї військової машини на наступаючих найманців. Менш ніж за чотири години авіація, артилерія та ПТРК Javelin упакували в цинк більше 80 носіїв «русского мира». Пора додому, Ванька.

Сварка кухаря і міністра

Є тут і цілком побутовий конфлікт інтересів. Незважаючи на те, що ПВК «Вагнера» використовує базу підготовки в російському Молькіно, що раніше належала ГРУ МО РФ, військовому керівництву ці банди ніяк не підкоряються, а тільки зашибають бабло. Сергій Шойгу і його підлеглі відповідають їм за це «теплотою і любов'ю».

Битовуха полягає в тому, що найсолодші бізнес-теми найчастіше дістаються Пригожину. З цієї причини його підопічних вирішили демонстративно покарати. Як? Так простенько, щоб краще дійшло куди треба.

Підлеглі Шойгу в Сирії... офіційно не відповіли на заклик американських збройних сил не губити своїх і зупинити атаку. Раз «їх там немає», то тепер їх дійсно немає. Не через крутість Вашингтона, але через русофобію від Міноборони РФ, «дикі гуси» вирушили на забій за вказівкою власного командування.

Минуло пів року після розгрому «вагнерівців» під Дейр-ез-Зором. У медіа стали все частіше з'являтися публікації про сварку між Шойгу і Пригожиним. У жовтні 2018-го на російському ресурсі Ura.ru, який часто розміщує матеріали російських спецслужб, з'явилося цікаве інтерв'ю.

Його провели з нібито анонімним бійцем ПВК «Вагнера». Боєць зізнався, що чорна кішка пробігла між міністром і кухарем ще в 2016 році - після першого взяття сирійської Пальміри.

За словами цього аноніма, який воював на Донбасі і в Сирії, Шойгу першим поспішив доповісти Путіну про успішне захоплення цілі. У директора ПВК пригоріло: «Це ж ми брали Пальміру, а не ви!»

Не виключено, що саме після цієї суперечки сирійське місто знову опинилося в руках терористів. Таким чином, Пригожин дійсно міг віддати наказ відвести підрозділи ПВК «Вагнера» - тільки так Шойгу міг показати, як насправді «візьме Пальміру».

Після появи публікацій про сварку між Шойгу і Пригожиним останній нагадав про себе і в публічному полі. Кухар з'явився на зустрічі міністра оборони Росії з командувачем Лівійської національної армії (ЛНА) маршалом Халіфою Хафтаром. В результаті дій Пригожина ще більш загострилися розмови про його реальну роль в збройних конфліктах, які Росія давно веде по всьому світу.

Але скидається на те, що це були лише наслідки, а не причини зіткнення амбіцій Шойгу і Пригожина. Ще з весни 2017 року у медіа з'явилися чутки про появу в Сирії інших приватних військових компаній.

13 травня 2017 року саудівське видання з символічною для росіян назвою «Аль-Ватан» написало про те, що в Сирії з'явився батальйон під назвою «Туран». Туди нібито нагребли і підготували (в Росії, звичайно ж) представників мусульманських громад з кавказьких регіонів (Чечня, Дагестан і т.д.)

Правда, перші згадки про ПВК «Туран» почали з'являтися в російських виданнях ще раніше. Вони навіть мали великий резонанс. Стали з'являтися фотографії бійців цього самого «Турана».

Джерелом фотографій і даних називали Олега Блохіна - кореспондента видання «Anna News», який проводив свого часу спеціальні інформаційні операції й проти України.

Згодом будь-яка інформація про ПВК «Туран» стала обростати легендами. На латвійському ресурсі Baltnews, що частенько публікує матеріали прокремлівського характеру, навіть з'явилося інтерв'ю з людиною, яка стверджувала, що вона особисто служила в цій ПВК.

Все це тривало до того моменту, як Руслан Льовієв з проєкту «Conflict Intelligence Team» не довів, що ніякого «Турана» в природі не існує. При перевірці ПВК виявилася лише легендою, придуманою журналістами. У відповідь Льовієв, звичайно ж, отримав звинувачення в тому, що він працює на американські спецслужби.

Правда, через рік і сам Льовієв був спійманий на маніпуляціях. Вирішив віщати про те, що в Сирії діяла ПВК нібито з України.

Незабаром після показового шмагання під Дейр-ез-Зором почали з'являтися дані про ще одну ПВК, яка присутня в Сирії під назвою «Патріот». Джерелом став умовно-опозиційний телеканал «Дощ», який прямо пов'язав нову компанію з Міноборони РФ.

Щоб заплутати ймовірного противника ще більше, конкурент Міноборони Пригожин створив медіагрупу для здійснення своїх інформаційних операцій. І назвав її точно так же - «Патріот». А, може бути, у нього просто фантазії немає.

Здавалося б, перед вами хроніка безглуздої лайки, смачно полита кров'ю замість соусу. Але пояснюється все досить просто і логічно.

Одну з виразних версій того, що відбувається озвучив Телеграм-канал «Reverse side of the medal» (RSOTM). Зазвичай він публікує дані спільноти російських найманців.

Так ось, за словами представників RSOTM - ПВК «Туран» і «Патріот» в чомусь схожі. Обидва формування є не більше ніж юридичним і медійним прикриттям для Сил спеціальних операцій при Міноборони РФ.

Звучить виразно. Таке використання дійсно має сенс, а озвучені в ЗМІ легенди - не дуже.

Все це говорить про те, що на певному етапі Сергій Шойгу перейнявся лаврами переможця - мовляв, надто багато їх забирає кремлівський кухар. Міністр - теж людина, йому дуже хочеться бюджети пиляти. І зовсім не хочеться мовчки передавати озброєння м'ясникам Пригожина, явно набраних за оголошенням.

Так Шойгу і приходить до простого висновку. У конкурента є ПВК «Вагнера», у тебе немає. Що робити? У терміновому порядку створювати свої. А вже вони будуть прикриватися чужим брендом і виконувати твої завдання. Так заробляються гроші, в які спочатку впирався конфлікт.

Як тільки з'явилися дані про ПВК «Патріот», конфлікт між Шойгу і Пригожиним перемістився до Центральноафриканської Республіки. Поворотним моментом стало вбивство російських журналістів зі знімальної групи Орхана Джемаля. Ті якраз приїхали в ЦАР від імені «Центру управління розслідуваннями» Михайла Ходорковського, щоб знімати фільм про діяльність ПВК «Вагнера».

Після вбивства групи Джемаля підозра відразу ж впала на бойовиків Пригожина. А співробітники підконтрольного йому медіа РІА ФАН навіть організували інформаційні спецоперації проти «Центру управління розслідуваннями». Звинуватили в загибелі журналістів... особисто Ходорковського.

Але той самий «Дощ», який раніше повідомив про ПВК «Патріот» в Сирії, поклав відповідальність за це вбивство на... ПВК «Патріот» - структуру, підконтрольну Шойгу. Таким чином, або журналісти «Дощу» на замовлення Пригожина підставляють Шойгу. Або Шойгу дійсно віддав наказ убити журналістів, щоб підставити найманців Пригожина і видавити його з ЦАР. Як завжди, росіяни нікого не просять вбивати своїх співгромадян - прекрасно справляються самі.

Хто головніший, той і ЦАР

Протистояння двох російських йокодзун в ЦАР не припиняється донині. З одного боку, у нас російські «військові радники», присутні в країні з тих же причин, що і в Сирії. Бла-бла-бла, офіційний уряд запросив воювати в обмін на багатства країни. З іншого боку, бойовики «Союзу патріотів за справедливість і мир» (CPJP). Є ще й інша назва повстанських груп - «Селека». Втім, усередині таких утворень постійно відбуваються міжусобні конфлікти - прямо як в ОРДЛО. Континент інший, контингент той же.

Але не повстанці є основною загрозою для російських найманців в Африці, а конфлікти на рівні вищого керівництва.

В кінці 2020 року російські телеканали стали забезпечувати піар-супровід військової присутності Росії в ЦАР. Як і на Донбасі, відеокадри стають джерелами витоків.

Наприклад, відеоролики російських телеканалів і соціальні мережі дали можливість пізнати, які компанії забезпечують поставки зброї. Сама по собі доставка техніки і зброї - це вже величезні бюджети. Вони-то і є особистою годівницею для того, хто контролює присутність найманців; а оскільки ділитися російські олігархи не звикли, конкуренція між Шойгу і Пригожиним за ці гроші буде лише зростати і загострюватися.

Згаданий вище RSOTM натякав на присутність ПВК «Патріот» в Сирії ще в березні 2020 року.

Такі ж натяки вони стали робити і пізніше, після того як російські телеканали почали лити відео вже про присутність своїх найманців в ЦАР.

Особливий інтерес викликають натяки на ПВК «Патріот» - навіть при цитуванні РІА «ФАН», контрольованого Пригожиним.

Кухар в боргу не залишився. Його журналісти зробили великий сюжет, в якому міністр оборони ЦАР Марі Ноель Койара дякує Сергію Шойгу. Той якраз виступив підписантом угоди з ЦАР з ініціативи місцевого президента Фостена Арканжа Туадери. Його переобрали саме завдяки Кремлю.

Залишаються питання: хто ж насправді воює в Африці? Найманці Пригожина або позаштатні бійці російського ССО під брендом Шойгу і ПВК «Патріот»? А може, і ті, і інші - як завжди, борючись між собою за контроль над багатствами цілої країни?

Цікавим аспектом для аналізу стає поведінка медіа-ресурсів Євгена Пригожина. Його РІА «ФАН» ретельно висвітлює те, що відбувається в ЦАР. Ясно лише одне: на цьому конкуренція між Пригожиним і Шойгу точно не закінчиться.

Не ЦАРом єдиним

2 лютого 2021 року на арену вийшов телеграм-канал «Рибар», що пише про події в співтоваристві російських найманців (його часто репостить RSOTM). Він написав про те, що нещодавно призначений начальник нігерійського Генштабу Лео Ірабор пообіцяв ліквідувати ісламістське терористичне угрупування «Боко Харам». Як? Шляхом запрошення представників ПВК «Вагнера».

Першоджерелом цієї інформації став уже згаданий арабомовний ресурс «Аль-Ватан». Дані підтвердили Nigerian Tribune і Nigerian Observer.

Знову-таки, не можна підтвердити або спростувати суть новини. Незрозуміло, чи йде мова про найманців Пригожина або про інших російських бойовиків під заступництвом Шойгу, що прикриваються брендом «Вагнера».

Незважаючи на те, що нафтові активи Нігерії переважно знаходяться під контролем американців, в країні давно активно діє російська компанія «РСБ-Груп» Олега Криницина. За його власними заявами, він спілкується з нігерійськими дипломатичними представництвами з 2011 року.

Але в період з 2016 до 2018 року Криницин активно сперечався з колегами по спільноті російських найманців. Опоненти Криницина переконували, що «він ніяке не ПВК, а просто ПОП» (приватне охоронне підприємство) - а ресурси інвестувалися не в підготовку бійців, а в піар. Погодьтеся, прозвучало образливо.

Проте нігерійську присутність Криницина оскаржити складно. Навіть GetContact за номером його телефону видає досить красномовні позначки.

Він і сам часто хвалиться досягненнями. Наприклад, викладає авіаквитки на рейс TK 0623 авіакомпанії Turkish Airlines. Маршрут Стамбул-Абуджа.

Ще однією країною, де підтвердилася присутність російських найманців, став Південний Судан. Незважаючи на те, що місцева ситуація давно покинула перші шпальти міжнародних видань, тут росіяни продовжують сваритися між собою.

У перших числах січня російський журналіст Ілля Варламов, а також засновник «Медіазони» і учасник Pussy Riot Петро Верзілов вирішили повторити проєкт покійного Джемаля. Тільки вже в Південному Судані, де ПВК Пригожина давно контролює місцеву владу.

Там місцеві військові і скрутили непроханих гостей - нібито за зйомку військових об'єктів і використання дрона - вже згаданих Верзилова і Варламова (який для чогось приїхав до країни, де воюють, з дружиною), підприємця Вадима Гінзбурга і директора Європейської гімназії Івана Боганцева.

Щоб коментувати такі події в потрібному ключі, на базі пригожинського РІА «ФАН» з'явилася група фахівців з кумедною назвою «Центр порушення прав людини» (ЦППЛ). І швиденько опублікувала матеріал про затримання туристів-витівників. Переконувала читачів, що інцидент складно вважати порушенням прав людини: адже росіян звільнили до кінця дня.

На цьому заочна дискусія з Варламовим не закінчилася. Гротескний ЦППЛ опублікував ще один матеріал. Там він знову звинувачував блогера в маніпуляціях і пропаганді в інтересах Заходу.

По всій видимості, Варламов і Верзилов могли отримати замовлення на якісь сюжети з Південного Судану, також пов'язані з ПВК «Вагнера». Тільки не від «західних спецслужб», а від цілком рідних співгромадян - конкурентів самого Пригожина.

АК-47 на прапорі

Ще один конфлікт між Шойгу і Пригожиним відбувається в Мозамбіку. Там його жертвами, як зазвичай, стали найманці ПВК «Вагнера». Вони вже звикли, напевно.

У квітні 2018 року протистояння між Шойгу і Пригожиним якраз увійшло в гарячу фазу - його жертвами до того моменту вже стали понад 80 російських бійців. Намагаючись вирватися вперед, Міністерство оборони РФ підписало міжурядову угоду з військовим відомством Мозамбіку, в рамках якої планувалося посилити військову співпрацю.

Пригожину це, звичайно, не сподобалося. Він вирішив відправити своїх людей в Мозамбік - навіть без попередньої підготовки. А оскільки необхідне озброєння і техніку найманці могли отримати виключно від МО Росії, «диким гусям» довелося воювати тим, що є. Адже Шойгу - не дурень, щоб озброювати своїх конкурентів.

Вже неодноразово в медіа з'являлася інформація про те, що після сварки Пригожина і Шойгу забезпечення ПВК «Вагнера» катастрофічно погіршилося. Про це пише в своїй неопублікованій книзі і екснайманець скривдженої ПВК Марат Габідуллін. Інтерв'ю з ним опублікувала журналістка «Медузи» Лілія Яппарова.

Експерти по Африці також вважають росіян недостатньо підготовленими. Жасмин Опперман каже: росіяни не розуміють місцеву культуру, не довіряють солдатам і змушені боротися в жахливих умовах проти ворога, який набирає все нові і нові оберти.

Але як Пригожину, так і Шойгу абсолютно плювати на життя тих, кому вони дають зброю для захисту власних - досить меркантильних - інтересів.

У жовтні 2019 року стало відомо мінімум про п'ятьох бійців ПВК «Вагнера», загиблих в Мозамбіку. Їх обезголовили повстанці, які влаштували засідку і розстріляли автомобілі. Є по-справжньому стабільні речі, адже офіційні органи відразу ж відрапортували: їх там немає.

Так чи інакше, війна між Шойгу і Пригожиним забрала більше життів російських найманців, ніж ісламські терористи. І чим далі, тим більше зростають їхні апетити. Ну а мужики в російських селищах, які не вміють нічого, крім як тримати в руках автомат, найближчим часом вже точно не закінчаться. Їх не шкода...