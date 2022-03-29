ПВК «Є.Н.Г.Т.» - бандити, які беруть участь в бойових діях

Російські приватні військові компанії за останнє десятиліття встигли взяти участь в різних конфліктах по всьому світу. Військові експерти вважають, що Росія все частіше використовує найманців в ролі дешевої робочої сили для участі в бойових операціях. Російські ПВК часто діють спільно з місцевими ополченцями, "волонтерами", злочинними угрупованнями, які лояльно ставляться до Росії.

ПВК офіційно залишаються незаконними відповідно до російського законодавства. Кримінальний кодекс РФ прямо забороняє громадянам створювати або брати участь у збройних формуваннях, не передбачених федеральним законодавством. За найманство, а також вербування, підготовку, фінансування або матеріальне забезпечення найманців передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення. Ці обмеження чітко сформульовані в ст. 208 "Організація незаконного збройного формування" і ст. 359 "Найманство" Кримінального кодексу Російської Федерації. Зайве нагадувати, що той же КК передбачає суворе покарання за незаконну купівлю/продаж або контрабанду зброї.

Стаття 208 КК РФ



Стаття 359 КК РФ

Всупереч незаконному статусу ПВК в Росії, тисячі найманців щодня воюють в різних куточках земної кулі. Єдине можливе пояснення такому вибірковому правосуддю - це певні зв'язки деяких ПВК. Гібридна війна - це тип російського бізнесу з вузьким колом бенефіціарів, які отримали карт-бланш від уряду. Багато керівників російських ПВК є колишніми співробітниками російських спецслужб, вони мають зв'язки в Міністерстві оборони РФ, що дозволяє їм вести незаконну діяльність.

У світі, крім російських приватних військових компаній, існують і інші. Вони в основному займаються охоронною діяльністю великих юридичних фірм, які займаються видобутком природних ресурсів або ж ПВК охороняють цінний вантаж під час транзиту через небезпечні ділянки шляху. Російські ПВК, зважаючи на свою незаконність і прихильність до Кремля, повинні брати участь у військових конфліктах, вигідних Росії, тому багато членів приватних військових компаній є "патріотами-радикалами", які крім наживи, переслідують ідеологічні цілі, порівняні з націоналістичними.

На сьогодні найвідомішою з російських ПВК є компанія під назвою «Вагнер», в яку до кінця не "вірять" в Кремлі. Проте в Росії існують як мінімум 10 приватних військових компаній. Одна з них - ПВК «Є.Н.Г.Т.». Абревіатура назви перекладається як - "Єдині народні громадські товариства".

Список відомих ПВК Росії, а також їхня участь в різних конфліктах

Члени цього воєнізованого злочинного угруповання брали участь у збройних конфліктах на Донбасі, при анексії Криму, в Сирії та інших гарячих точках світу.

Аксьонов вручає грамоту Теленкевичу

Однак на відміну від ПВК «Вагнера», «Є.Н.Г.Т.» не є компанією, що покривається одним з найвпливовіших людей Кремля. Лідером угруповання є Теленкевич Роман Миколайович, який брав активну участь в бойових діях проти України в 2014-2015 роках, а також був неодноразово нагороджений країною-агресором і керівництвом самопроголошених республік:

Висловлення подяки Теленкевичу

Тобто лідер ПВК «Є.Н.Г.Т.» - звичайний бойовик найманець, який проявив себе як сепаратист при захопленні півострова Крим і часткової території Донбасу. Його соратником, який стояв біля витоків створення ПВК, був Ігор Магнушев. Раніше він очолював націоналістичний рух - «Світла Русь». Уже тоді незареєстрований молодіжний рух «Світла Русь» був радикально налаштований щодо всіх мігрантів в Росії, а також до інших народів за межами РФ.

Учасник руху «Світла Русь» і приїжджий з Середньої Азії

Тому не дивно, що після створення власної ПВК, Магнушев продовжив посилено пропагувати націоналізм. У цьому йому почав допомагати ще один однодумець Володимир Морозов. Разом вони організовували дитячі табори, в яких навчали підлітків від 12 до 18 років військовій справі: стрільбі зі зброї, тактиці індивідуального і групового ведення бою, організації військових таборів. Найголовніше - вони вчили дітей "любити воювати". Про це також був знятий фільм в 2017 році - «Готуємося до війни».

Кадр з фільму "Готуємося до війни". Підліток фотографується з автоматом після військової підготовки

"Ми дуже раді тому, що держава почала воювати. Чому, як, це інша історія, але воно почало воювати. Це чудово. Коли російський народ біг зі своєї землі? Та ніколи такого не було. І так не повинно бути, Русь не така. Російський народ - він не такий. Я ось цей народ ненавиджу, який зараз ось є. Це не російський народ, це збіговисько бидла. Народ, він ... як єдиний організм, він ... шукає, де краще, він воює за те, що краще, він намагається якось там розширити собі кордони. Нічого. Свята Русь воскресне. Але це буде вже новий народ, це буде вже інший народ, це буде народ з зубами, народ з м'язами, що вміє і любить воювати. У нас буде величезна держава, всі діти будуть вміти воювати і любити воювати. І навіть Мадагаскар буде губернією Російської Федерації. Навіть губернією Російської імперії. Сподіваюся, в старості будемо їздити дивитися на лемурів. Я хочу подивитися на лемурів. Вони кумедні". Це була промова одного з членів ПВК «Є.Н.Г.Т.», який займався вихованням дітей. Ідеї війни зі всім неправославним світом вони також пропагували дітям. Для цього залучали "батюшок" і цитували Біблію з ухилом на війну: "Ви підростете, і будете жити в іншій, красивій, могутній, величезній державі. Тому що для Росії кордонів немає, власне, є тільки горизонти. Вона повинна бути не в цих межах, в яких зараз є, вона набагато більша. Але просто так нам ніхто не віддасть втрачених територій. Ніхто не віддасть нам ті ресурси, які у нас відібрали. Тому доведеться їх забирати самим, бо Господь сказав «Що не мир я вам приніс, та меч». Можна це якось по-іншому інтерпретувати, а можна і як Він сказав, так і розуміти. Тому, готуємося до війни в будь-якому випадку", - це вже слова самого Романа Теленкевича, на чергових зборах, сказані для підлітків.

Теленкевич виголошує "патріотичну" промову для підростаючого покоління

Мабуть, розмови про ненависть до власного народу, який не поділяє ідеологічні погляди ПВК, стали причиною збройних нападів, вимагань, захоплення землі, рекету на громадян РФ.

Незважаючи на неповторну відданість путінському режиму, неодноразові нагороди за участь в бойових діях на Донбасі і участь в операціях ФСБ, угруповання «Є.Н.Г.Т.» визнали злочинною самі ж росіяни. "Співробітники управління ФСБ по Москві і області майори Олександр Мрищук і Антон Барякшев стали підозрюваними в організації злочинного співтовариства з використанням службового становища (ч. 3 ст. 210 КК РФ), банди (ст. 209 КК РФ), а також розбоїв і крадіжок (ст. 162 і ст. 158 КК РФ)", йдеться в матеріалах справи. Причому накази, які надходили Роману Теленкевичу від чекістів, виконували невстановлені особи з «Є.Н.Г.Т.». Сама організація, як випливало з постанов слідчого, фактично була структурною ланкою ОЗГ (організована злочинна група) і банди для вирішення силових питань.

У серпні 2018 року було заарештовано і звинувачено за статтею "вимагання" колишнього військовослужбовця і учасника ПВК «Є.Н.Г.Т.» - Василя Мінчика, який став першим з ОЗГ, хто отримав вирок і термін 4 роки позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Василь Мінчик. Фотом з архіву «Є.Н.Г.Т.»

Він активно співпрацював зі слідством і почав здавати своїх подільників. Через два тижні після затримання Мінчика, заарештували ще вісім підозрюваних, серед яких також були і чинні співробітники ГРУ і ФСБ: Олексій Коновалов, Володимир Морозов, Михайло Максимов, Євген Хвостов, Іван Коваленко, Олег Очеретний, а також двоє вищезгаданих співробітників ФСБ Олександр Мрищук і Антон Барякшев.

Через два роки суд виніс другий вирок. Терміном вже на 10 років, відправився до в'язниці Денис Карабан. Прокурор визнав доведеною вину підсудного у вчиненні вимагання (ч. 3 ст. 163 КК РФ), незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 127 КК РФ), а також в порушенні недоторканності житла (ч. 1 ст. 139 КК РФ).

30 червня 2021 року до тюремного ув'язнення засудили 52-річного Володимира Морозова, який був ідеологом і скарбником в ПВК «Є.Н.Г.Т». Його звинуватили в розробці злочинного плану разом з Теленкевичем.

Володимир Морозов, ідеолог і скарбник ПВК «Є.Н.Г.Т.»

Всі ці арешти і кримінальні справи пов'язує лише один з численних злочинних епізодів. За даними слідства, в серпні 2018 року Денис Карабан і Василь Мінчик, за вказівкою лідера організації Романа Теленкевича, приїхали з Москви в Туапсе. Далі вони проникли на подвір'я місцевого жителя Петра Супонева, зв'язали господиню будинку, потім напали на господаря будинку і, вдаривши його кілька разів, зажадали передати на користь вказаної ними особи земельну ділянку. Все це сталося через академіка РАН Михайла Пальцева, з сім'єю якого виник конфлікт щодо розмежування ділянки з Супоневим. Примітно, що у слідства не виникло питань до академіка Пальцева, проте виникли питання до радника академіка - Андрія Молокоєдова, який і залучив ПВК «Є.Н.Г.Т.» до вирішення питання.

Настільки заплутаний ланцюжок із замовників, виконавців і жертв говорить про одну просту істину. Вся ідеологія і пропаганда національних ідей Морозова, Теленкевича, Магнушева необхідна для вербування нових бандитів, тих самих, які закінчилися з епохою 90-их. ПВК «Є.Н.Г.Т.» не більше ніж ОЗГ, які після розвалу СРСР використовували силові структури для реалізації незаконної діяльності, а після - ліквідували. Точно так само відбувається і зараз.

Незважаючи на те, що на дворі XXI століття, в Росії, як і раніше, все вирішується з позиції сили. І за цей уряд йдуть воювати і вбивати мирних жителів сусідніх держав. Варварство всередині країни рано чи пізно повинно бути переможене. Путінський режим підтримує націоналістів, дає їм можливість загартуватися в реальних боях, щоб після, під егідою "патріотизму", займатися рекетом. ПВК Росії - це не охоронні організації, які поширені в світовій практиці, це ті угруповання, від яких захищаються, наймаючи зарубіжні ПВК.