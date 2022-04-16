Чучундра та австрійський канцлер

У березні 2018 року вийшов фільм Андрія Кондрашова “Путін”, у якому президент Росії розповів нашумілу історію про щура, що стала пророчою. Коли путін був маленьким, він напав на щура, а потім йому довелося від нього тікати. Мораль цієї байки, на думку путіна, у тому, що нікого не треба заганяти у кут.

Байки путін любить як ніхто. Але, ймовірно, найулюбленішим його автором є Редьярд Кіплінг. І це, незважаючи на люту ненависть до Туманного Альбіону та “англійки, яка гадить”.

Так, у 2011 році путін назвав своїх політичних опонентів “бандерлогами”. Через 10 років, у квітні 2021 року путін порівняв себе з Мауглі, а країни Євросоюзу зі “всякими Тютюнами, які підвують”. Очевидно, ці тютюни підвивали тигру Шерхану, який полював на бідного невинного Мауглі.. Тобто, мабуть, допомагали США в їхньому полюванні на хлопчика в трусиках.

Боязнь шакалів у путіна спостерігається давно. У листопаді 2007 року, виступаючи на Всеросійському форумі прихильників путіна, путін сказав про своїх політичних опонентів, що вони "шакалять у іноземних посольств, іноземних дипломатичних представництв, розраховують на іноземні фонди та уряди, а не на підтримку свого власного народу".

18 лютого 2022 року, за тиждень до повномасштабного нападу росії, стало відомо, що відеозвернення ватажка ЛНР Леоніда Пасічника, в якому він закликає евакуюватися на територію росії через очікування нападу з боку Києва, зберігалося на комп'ютері в папці під назвою “Кидок .

Не виключено, що "Кидком мангуста" називали якусь операцію психологічного впливу на громадян росії та окупованих українських територій.

Однак, якщо зібрати все воєдино і добре подумати, то любов путіна до Кіплінга і до історій про щурів говорить про те, що найбільш схожим на путіна персонажем Кіплінга є мускусний щур Чучундра.

Пацюк Чучундра виявився загнаним у кут.

Усім було очевидно, що остаточне вирішення українського питання силовими методами матиме ціну, яку погодиться заплатити лише геть-чисто відірвана від реальності та чуттєвості істота. І Чучундра – це саме така істота.

Але навіть Чучундра, загнана в кут, шукатиме шляхи виходу. Канцлер Австрії Карл Нехаммер після свого візиту до президента України Володимира Зеленського планує відвідати Москву в понеділок, повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.

Шольц бив-біл - не розбив... Макрон била-біла - не розбила... Тепер Нехаммер пробуватиме розтопити крижане серце Чучундри. Однак найголовнішим залишається питання - з чим Нехаммер приїжджав до Києва, і з чим він полетів до Москви?

Зрозуміло, що Відень - це лише одна філія кремля в Європі.. Показові танці путіна з “чорною нареченою” Карін Кнайсль та внутрішньопартійний скандал через російське фінансування – це лише верхівка айсбергу.

Саме у Відні вільно і спокійно живе і дихає під загрозою екстрадиції до США протеже російського газо-мафіозного царя Семена Могилевича – Дмитра Фірташ – творця та повитуха “Росукренерго”.

Цікаво, чи не на його літаку Нехаммер полетить до путіну.. Бо його попередник Себастьян Курц був спійманий якраз на користуванні літаком Фірташа.

Архітектори газо-мафіозних мереж кремля в Австрії, Угорщині та Іспанії – Рем Вяхірєв та Семен Могилевич – заклали дуже міцний фундамент, на якому зараз Віктор Орбан будує свою потворну гробницю Євросоюзу.

Звичайно, яке вже тут нафтогазове ембарго, за таких умов? Не може васал оголосити ембарго своєму сюзерену. А ось послужити службу шановного посланця – може.

Тож, яку ж альтернативу кривавій масакрі Нехаммер пощастить путіну? Нічого нового… путіну потрібен сценарій наступного сезону у його кривавому серіалі. "Де путін - там перемога" - проголошують пропагандисти. Нехаммер повинен цю перемогу для путіна спорудити з гівна та палиць, які солдати путіна залишили після своєї втечі з України.

Україна йде на нові мирні угоди, за допомогою яких кремль продовжуватиме крутити свою муму всьому світу, а сам тим часом готуватиметься до наступного “кидку мангуста”, коли мангуст залиже свої рани.

Росія, в обмін на це, виводить свої війська, залишаючи Крим і Донбас за дужками, щоб через два-три роки повернутися з новим диким набігом. Так, у чому тоді вигода?

Для нас з вами – ні в чому. А ось Чучундра має вибратися з клятого кута. Залишити собі постачання нафти та газу. Повернутись до запуску газопроводів. Зацементувати “віджатий” Крим, перетворивши його на напхану зброєю пустелю.

На додачу, Чучундра домагається нейтралітету України за прикладом і моделлю Австрії, а також частково відкочує офіційні та неофіційні санкції. Чучундра оголошує себе визволителем-денацифікатором та підтверджує слоган “Де путін - там перемога!”. Ну, а кілька десятків тисяч убієнних російських носіїв генофонду - не береться до уваги.

Проте, не всім подобається сценарій нового сезону. Так, Борис Джонсон прилетів до Києва, щоб подати Володимиру Зеленському та інші можливості. У тому числі, не погоджуватися на вмовляння Чучундри та її прохання про вихід із кута.

Звичайно ж, загнана в куток Чучундра кинеться. У цьому немає жодних сумнівів. Але, і випускати її з кута не має сенсу, тому що вона все одно кинеться - рано чи пізно.