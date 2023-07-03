Що стоїть за спробами Китаю та Африки примирити Росію з Україною?

Весь цей комплекс політичних дій Китаю та Африки є постановкою російської та китайської сторін, щоб створити видимість переговорного процесу для міжнародної аудиторії.

Китай разом із країнами Африки готовий поєднати зусилля, щоб допомогти врегулювати конфлікт в Україні, заявила офіційний представник МЗС КНР Мао Нін, її слова наводяться на сайті міністерства. "Китай готовий до взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, включаючи африканські країни, щоб створювати сприятливі умови для політичного врегулювання української кризи" , - сказала вона. Китайський дипломат заявила, що санкції не допоможуть урегулювати кризову ситуацію в Україні.

Так звана миротворча місія країн Африки відвідала 16 та 17 червня Київ та Санкт-Петербург.. Пройшли переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Африканська делегація запропонувала план із 10 пунктів, який начебто може закласти основу для мирного процесу в Україні.

Що стоїть за всіма цими ініціативами та поїздками? Китай фактично визнав, що відбувається це не без його участі, а може взагалі під його керівництвом, за його планом.

Все досить прозоро.

Ця ситуація за участю африканської та китайської сторін у спробі створити певний переговорний процес між політичним керівництвом Російської Федерації та лідерами України є надзвичайно багатошаровою. Тому жодна з відповідей не буде повною і точною. Про це можна книжки писати і все одно залишиться.

Тому скажу - окремі країни Африки та їхні лідери, поза всяким сумнівом, переслідують свої політичні інтереси. Ці інтереси безпосередньо пов'язані з активністю Китаю та РФ у цих країнах. Так, наприклад, ПАР є частиною БРІКС і нещодавно проводила спільні військові навчання з Китаєм та Росією. Це дуже важливий аспект. ПАР є країною, де російські та китайські інвестиції мають дуже високе значення.

Уганда давно є своєрідним хабом для постачання російських озброєнь до країн Африки. Щоб вона була частиною негласної інфраструктури, «Рособоронекспорт» і Центробанк РФ створювали фінансово-комерційну інфраструктуру відносин з Угандою з 2008 року.. Згідно з окремими звітами ООН, деякі елементи озброєнь, поставлені РФ до Уганди, потім опинялися в інших африканських гарячих точках.

Єгипет - навіть складніший випадок, ще з моменту, коли потрібно було враховувати присутність СРСР у політиці щодо Ізраїлю та Семиденної війни. У 2014 році з'явилася інформація про те, що Єгипет закуповує у РФ озброєнь на 3,5 мільярда доларів. Згодом ще з'явилася і історія двох гелікоптерів «Містраль», побудованих Францією для Росії, які в результаті отримав Єгипет. І це ще не враховуючи того, що аеродроми Єгипту використовувалися для постачання до Лівії озброєнь для ПВК «Вагнер» в обхід та порушення міжнародного ембарго на постачання до Лівії зброї.

Тому всі ці факти є лише вершиною айсберга в процесі аналізу мотивацій африканських країн.

Поза всяким сумнівом, у цій формулі присутні й постачання зернових, а також мінеральних добрив, без яких в африканському кліматі нічого не росте.

Російської Федерації необхідно розблокувати свої постачання зернових та мінеральних добрив. Зернові повинні «вбити» українську зернову угоду, яка є важливою як для України, так і для Туреччини, і для Африки. Зняття санкцій має відкрити шлях до Африки для російської продовольчої продукції замість української. Що ж до міндобрив, то, наприклад, одним із ключових гравців є російська корпорація «Єврохім» Андрія Мельниченка, який перебуває під санкціями та інвестує величезні кошти у лобіювання інтересів своєї корпорації для зняття санкцій з постачання російської продукції до Африки.

І все це – лише російський аспект. А китайська участь є ще більш складною та структурованою.

Тому, на мій скромний погляд, масштабна участь лідерів африканських держав є не більш ніж гарною театральною постановкою, за лаштунками якої відбувається реалізація планів більших гравців.. Це, у свою чергу, не скасовує того, що ми всі маємо з повагою ставитись до позиції політичних лідерів африканських країн, тому що їхнє голосування в ООН є важливим для того, щоб назвати речі своїми іменами, а російську військову агресію – агресією.

Всі ці процеси дуже прозорі та добре проглядаються з Києва.

Наприклад, той факт, що в день візиту африканської делегації Росія обстріляла українську столицю гіперзвуковими ракетами «Кинжал», які були збиті українською ППО. Що, по суті, перетворилося на ганьбу російського лідера перед африканськими представниками. Проте спікери африканської делегації вважали за краще сказати, що не чули жодних вибухів, незважаючи на те, що певний час їм довелося провести в бомбосховищі.

На мій погляд, Путін намагається створити хорошу міну за поганої гри. Так само, як міністр закордонних справ РФ Лавров вихваляється небувалими дипломатичними досягненнями у вигляді підписання деяких меморандумів з Бурунді або Есватині.

Що ж до Китаю, то така діяльність, швидше за все, у спектрі його геополітичних інтересів. У тому числі через масовану інвестиційну присутність у країнах Африки.

На жаль, пропозиції африканської делегації, які були злиті в пресу, не відрізняються конструктивністю. Взяти хоча б пропозицію про зупинення ордера на арешт Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом. Справа в тому, що видача ордера на арешт фізичної особи (хто б це не був) – це частина міжнародної законодавчої процедури. Тобто це виконання певного правила, дотримуватися якого дали зобов'язання всі країни, які ратифікували Римський статут. Іншими словами – це не політичне рішення, яке можна «відкотити назад». Припинення процедури ордера на арешт означало порушення норм, закріплених у міжнародних документах.

Тому, якщо цей пункт справді є в пропозиціях Сиріла Рамафоси та його колег, то або вони не повною мірою розуміють, як працює міжнародне законодавство, або сподіваються, що у світі все може відбуватися як у Росії, чи в ПАР, коли за політичним рішенням. можна переслідувати кримінального злочинця, а можна й не переслідувати, якщо ти отримуєш від цього зиск.

У зв'язку з цим весь цей процес виглядає дуже сумно.. Хоча, звичайно, у його ході можна побачити й велику кількість комічних моментів. Особливо під час спілкування Путіна з африканськими лідерами.

Так чи інакше, на мою думку, весь цей комплекс політичних дій є постановкою російської та китайської сторін, щоб створити видимість переговорного процесу для міжнародної аудиторії. Жодних надій на закінчення війни та страждань українського народу всі ці дії не додадуть.