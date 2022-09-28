Що може прискорити процес падіння путінського режиму та як на це вплине мобілізація?

Сама собою мобілізація нічого не змінить – стадо баранів, як завжди, просто піде на забій.

Мобілізація – все ж таки, недостатній чинник, щоб зруйнувати адміністративні зв'язки між центром та регіонами. Саме в цій руйнації управлінського процесу і може полягати падіння путінського режиму, який стоїть на негласному договорі між путіним та його васалами. Путін дозволяє їм красти і прикриває це злодійство зверху, а вони, своєю чергою, забезпечують легітимність центральної влади, керуючи рабами, якими є громадяни рф.

Мобілізація – це проблема, спущена на регіони, так само, як і у випадку з боротьбою з коронавірусом.

Тоді путін сховався у своєму бункері, а всю відповідальність поклав на регіональних царків. Так і зараз реальні питання мобілізації виконують саме регіони, тоді як путін продовжує сидіти в бункері. Таким чином сама по собі мобілізація нічого не змінить. Стадо баранів, як завжди, просто піде на забій. Найрозумніші — тікатимуть, а не боротимуться.

Головним фактором продовжує залишатися внутрішньополітична підкилимна боротьба. І з допомогою мобілізації вона отримує підкріплення з погляду громадської підтримки незадоволеного населення.

Так, наприклад, конфлікт між сергієм шойгу та євгеном пригожиним, про який я писав ще з 2018-го року, виходить у завершальну стадію. Пригожин уперше публічно визнав свою причетність до найманців групи "Вагнера". Тим самим він фактично розтоптав усіх тих російських суддів, які за хабарі від пригожина виносили рішення проти тих журналістів, які публікували розслідування про зв'язки між пригожиним і групою "Вагнера". Але, що важливіше – це вже публічна заявка пригожина на амбіцію обійняти посаду міністра оборони росії.

Ще однією ознакою руйнування рф є постановний замах на вбивство голови призовної комісії в Усть-Ілімську.

Молода людина на призовному пункті підійшла впритул до офіцера і вистрілила в нього. А людина, яка сидить у залі, в цей момент дуже вдало увімкнула відеозапис на смартфоні і майже відразу ж передала його телеграм-каналам, які й опублікували інформацію про подію. Я вважаю, що ця постановка була організована спеціально, щоб завдати удару процесу мобілізації.

Стоять за цим політичні сили, які грають у росії проти умовної "партії війни", яку представляє шойгу. Ситуація й надалі посилюватиметься.