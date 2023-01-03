Чорна діра

Путін зробив свою країну ізгоєм, чорною діркою, і тепер наше спільне завдання – зрозуміти, що ж буде на місці цієї чорної дірки.

У своєму інтерв'ю азербайджанському виданню m.zerkalo.az на запитання - «які прогнози та очікування від 2023 року щодо війни?» я, без сумніву, відповів, що для всіх політичних лідерів поразка Путіна вже відбулася, але кінець війни ще дуже не близький.

Як кажуть в Україні, російська армія не страшна, вона просто довга. Буквально вчора у соціальних мережах з'явилося відео того, як російський офіцер б'є палицею та ногами мобілізованих російських солдатів, які навіть не встигли пройти відповідну підготовку за те, що вони залишили свої позиції. При цьому інші підлеглі стоять поруч, направивши автомати на рядових, щоб вони не сіпалися, а терпіли приниження та побиття.

У цьому відео – вся квінтесенція російської агресії. Безсловесна худоба, відправлена на забій, не має права відмовитися вмирати. А якщо все-таки хоча б подумає про це, то буде покараний.

Ситуація, яка складається зараз, говорить про те, що внутрішня світова спільнота та її політичні лідери вже зазнали поразки Путіна. Поразка Росії вже відбулася. Залишилися лише питання про те, в якому вигляді ця поразка була оформлена, і скільки ще доведеться за неї заплатити українцям.

Головнокомандувач Збройних Сил України постійно наголошує на потребі нових озброєнь, які могли б допомогти завершити певний етап війни, звільнивши всю територію України, включаючи Донецьку, Луганську області та півострів Крим. Однак світова спільнота дуже чітко розуміє, що за цим послідує руйнація структури сучасної російської влади. Колос на глиняних ногах, виліплених із захоплених та окупованих Білорусі та Криму, впаде назавжди.

Наприклад, якщо Крим, який став символом путінської влади, буде звільнений, Путіна можуть запросто вбити представники його оточення.. А це може призвести до кривавих подій навколо боротьби за владу як у Москві, так і регіонах. Саме цей ланцюжок подій і лякає світову спільноту, яка має звикнути до цієї реальності. Адже вона вже невідворотна.

З березня 2022 року Україна наполягала на тому, щоб партнери допомогли убезпечити мирне населення, «закривши небо» над Україною.. Зрештою, рішення про постачання комплексів «Петріот» було прийнято. Це означає, що відкладені рішення ухвалюються. Просто для цього потрібен час.

З такими ж великими зусиллями та тривалим очікуванням світ зрештою прийме й інші рішення. Наприклад, скасування нелегітимних рішень ООН та Ради Безпеки ООН про те, що Російська Федерація замінила у цих міжнародних організаціях СРСР, просто помінявши таблички після листа Єльцина. Частинами СРСР були і Азербайджан, і Україна. Але виявилося, що Росія сама прийняла рішення про те, що вона поміняє табличку.

Кінець війни ще дуже близько. Незалежно від того, що говорять у медіа. Тому що кінцем війни може бути виключно трансформація Російської Федерації на щось інше, ніж вона є на даний момент. Якщо Росія збереже свою форму управління як імперія — ми можемо розраховувати лише на перепочинок до наступної агресії. Через 7 або 10 років, але вона повториться, якщо не поставити крапку. І, по суті, ідеї про те, як ця «точка» має виглядати, вже витають у експертному просторі.

Геополітичний цивілізаційний перелом уже відбувся. Однак, для його усвідомлення в різних частинах світу ще потрібен час. Вже ніхто не бере Путіна до уваги. Він зробив свою країну ізгоєм та чорною діркою. І наше спільне завдання — зрозуміти, що тепер буде на місці цієї чорної діри.. Мабуть, на це і піде 2023 рік.