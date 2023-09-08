Чим ФСБ займається у росії

06:47 08 вересня Київ, Україна

Силові структури рф утворилися внаслідок розпаду КДБ. За часів СРСР спецслужбистами рухала ідеологія, якою б збоченою вона не була. Після розпаду Радянського Союзу стара ідеологія зникла разом із країною, тоді як нової не утворилося. У спецслужбах виникли проблеми із фінансуванням, і силовики почали заробляти тим, від чого самі мали захищати людей. Крім того, ОЗУ, що виникли повсюдно, переманювали до своїх лав колишніх КДБешників, як фахівців у галузі стеження, використання зброї та власників тісних зв'язків з колишніми колегами, які залишилися працювати на держслужбах. Тому ФСБ як головна внутрішня спецслужба рф стала справжнім оплотом криміналу. Співробітники цієї структури із задоволенням брали відкати від ОЗУ і навіть конкурували з бандитами за право рекету окремих представників бізнесу.

У перші чотири роки свого президентства путін зайнявся “настроюванням” країни під себе. Звісно, будучи вихідцем із КДБ, а потім і ФСБ, ця істота вирішила, що силове управління росією буде найефективнішим для ведення злочинної діяльності на державному рівні. По суті, ФСБ стала особистою бандою путіна, яка стежить за іншими силовиками, політиками, держслужбовцями та навіть найближчим оточенням диктатора. А у разі потреби, може усунути неугодних режиму суб'єктів.

У ФСБ існує 16 різних відомств, які, у свою чергу, мають безліч відділів. Так, наприклад, одним із найвпливовіших у ФСБ є Управління «М». Воно ділиться на різні служби, які незалежно один від одного курують МВС, МНС, Мін'юст, Слідчий комітет, Верховний суд та Генпрокуратуру. Тобто відділ М веде “контррозвідувальну” діяльність та “бореться з корупцією” в інших корумпованих силових відомствах та податковій. Мабуть, не варто пояснювати, чому Управління «М» вважається впливовим та багатим. Природно, коли сам президент не заважає корумпувати інші відомства, ФСБшники придумали і реалізували схеми відкатів для всіх відомств, що куруються. Наприклад, щоб у МВС і надалі могли закривати справи за гроші, чи кришувати злочинців, необхідно заносити хабарі кураторам із Управління «М». Або якщо суддя хоче знову бути переобраним у Верховному суді, йому також необхідно заплатити ФСБшникам.

А ось "продуманіша" схема, яку реалізував колишній керівник Управління «М» Володимир Крючков ще в середині нульових. Колишній міліціонер Дмитро Целяков розповів, як Крючков через свого заступника Володимира Максименка заробляв на банкрутстві банків. Наприклад, банк оголошується банкрутом, із нього виводяться гроші, які розподіляються між зацікавленими людьми. Щоб справа не розслідувалася, ФСБ, а саме Крючков із Максименком, виступають “гарантами” угоди та отримують відсоток. Так, за словами Целякова, прибуток від кожного збанкрутілого банку становив від 25 до 45 млн доларів. Який саме відсоток отримувала ФСБ, сказати важко, проте навряд чи йшлося про менші суми, ніж кілька мільйонів доларів з угоди, оскільки накрадене необхідно було поділити між учасниками операції, а також іншими відомствами, щоб і до Управління «М» не виникало запитань”.

Крючков не соромився брати хабарі і за закриття кримінальних справ. Наприклад, у 2011 році журнал The Times опублікував аналітичну записку у кримінальній справі проти Олександра Білецького, ексначальника управління служби судовими приставами, яка займалася реалізацією майна боржників. Білецький заарештував обладнання для паро-газо-турбінної ТЕЦ, яке купили за 150 млн доларів з бюджету Петербурга. Білецькому вдалося стягнути 14 млн доларів, з яких 10 млн він витратив на хабарі і цілих 3 млн віддав Крючкову за закриття кримінальної справи. Однак такими справами займається інше управління ФСБ – «К» та Крючков, у цьому випадку перевищив свої повноваження, перейшовши дорогу сусідній службі. Втім, подібних випадків вистачає і, як водиться у чекістів, за гроші можна вирішити все й навіть зупинити міжуправлінські війни.

Варто зазначити, що Управління "К" - це головний конкурент Управління "М" у ФСБ. Чекісти з Управління «К» займаються упійманням економічних злочинців, забезпеченням фінансової безпеки рф, а також займаються Центральним банком і митницею. Насправді все точно і навпаки. Саме Управління «К» є головним економічним злочинцем, який займається відмиванням грошей та допомагає іншим суб'єктам ухилятися від податків за відкат. Свого часу Сергій Магнітський розкрив схему так званого повернення податку на прибуток, за що і опинився у в'язниці. Згідно з тодішніми свідченнями Магнітського, кримінальну справу необхідно було порушувати на Управління «К», яке, своєю чергою, мало розслідувати цю справу. Зрозуміло, що ніхто не ловитиме сам себе.

Схема полягала у наступному. Інвестиційний фонд Hermitage Capital Management, керівником якого був Вільям Браудер, вкладає великі гроші в російські компанії, наприклад, в Сбербанк або Газпром. Фонду надавалися юридичні послуги консалтинговою фірмою "Firestone Duncan", де й працював Сергій Магнітський. У 2007 році чекісти провели обшуки у «Firestone Duncan», під час яких було вилучено установчі документи кількох фірм «Hermitage Capital Management». Ці фірми - ТОВ "Парфеніон", ТОВ "Махаон", ТОВ "Ріленд" - раніше продали акції "Газпрому" і заплатили до скарбниці рф податки на суму 5,4 млрд рублів. Управління «К», яке виявило установчі документи вищезгаданих фірм, розпочало кримінальну справу проти Івана Черкасова, який працював у компаніях фонду «Hermitage Capital Management». Крім того, співробітник Управління «К» Микола Лєнков організував стеження за Магнітським та Браудером, які взагалі не мали стосунку до розслідування. Після обшуків кілька компаній, якими керував фонд, були перереєстровані на підставних осіб, документи підробилися, а адвокати цих фірм звернулися до суду з претензією, що насправді фірми, нібито, не продавали акції «Газпрому», хоча податок на прибуток сплатили. Підкуплені податківці винесли рішення на користь повернення тих податків на суму 5,4 млрд рублів. Таким чином, Управління «К» реалізує схеми викачування грошей з російського бюджету, підставляючи ні в чому не винних людей.

Ще одним способом заробітку Управління «К» є кришування ринку оподаткування. Якщо банкір задумав заробити понад легальний заробіток, він звертається за послугами підпільного переведення в готівку. Щоб почати заробляти за такою схемою, людина повинна мати великі гроші, а саме, ціна вхідного квитка на нелегальний ринок обналу, за анонімними джерелами, з середини нульових і до сьогодні залишається незмінно – 5 млн доларів. До того ж ФСБ відряджає співробітників у службу безпеки банків та платить до 30 тис. доларів на місяць за відстеження роботи банкірів. Після втечі в США співробітник Управління "К" Олексій Артамонов розповів, як його відрядили до "Кредитімпекс Банку", де банк заробляв від повернення податку на прибуток за такою ж схемою, як була описана вище з фондом "Hermitage Capital Management". З цього банку через фірми-прокладки гроші відправляли до Туреччини за нібито виконання будівельних робіт, хоча насправді ніяких будівельних робіт не було, і гроші просто відмивалися. За це Артамонов отримував відсоток і заробив 2,5 млн доларів за 3 роки.

Без перебільшення, ФСБ є ОЗУ під дахом держави. Чого очікувати від уряду, який прийшов з 90-х завдяки іншим бандитам, які ведуть свою діяльність у тісному зв'язку з нинішніми управителями. Путін дозволяє силовикам збагачуватися, за що його підтримують у ФСБ. А росіяни й надалі продовжують вірити пропаганді, що їхню країну пограбують західні держави, які “хочуть викачати з росії усі ресурси”. Єдині злодії сидять у кремлі. Абсурд полягає в тому, що рік у рік росіяни самі голосують за цей уряд.