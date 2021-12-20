Приватна армія Путіна: початок

«Slavonic Corps Limited» стала першою в Росії і багато в чому експериментальною приватною військовою компанією «нового типу». Слов'янський корпус почав займатися завданнями, що зазвичай виконуються регулярними арміями та спецпідрозділами країн, такими як лобові атаки та бойові дії. Слов'янський корпус зазнав швидкої поразки в Сирії, проте багато хто з її членів, включаючи лідера Дмитра Уткіна на прізвисько Вагнер, пізніше возз'єдналися під егідою нової організації - ПВК Вагнера. Участь у війнах у Сирії та Україні допомогла групі Вагнера накопичити цінний досвід та модернізувати свою організаційну структуру.

Дмитро Уткін, який раніше мав позивний – Вагнер і керував «Слов'янським корпусом». Тепер є одним із керівників ПВК Вагнера із позивним – Дев'ятий.

У ході бойових дій у Сирії група Вагнера продемонструвала чотири основні якості: по-перше, вона показала, що вона може успішно використовуватися для вирішення військових завдань за умови відносно слабкої сили противника. По-друге, угруповання може використовуватися спільно з регулярними формуваннями для збору розвідданих та розвідки. По-третє, цю силу можна використовувати для захисту об'єктів стратегічної інфраструктури. По-четверте, ще одна корисна сфера застосування Вагнера – навчання місцевих військовослужбовців. Останні дві функції регулярно виконують західні ПВК, що може означати певну трансформацію, якої російські угруповання нині зазнають у Сирії – поступово, хоча б частково, стаючи все більш схожими на своїх американських та європейських колег.

Російські ПВК, безперечно, можуть бути ефективним інструментом силової політики. Однак при зіткненні з технологічно переважаючими збройними силами та при діях у важкопрохідній місцевості з'єднання цього типу втрачають ефективність.

Переважна поразка групи Вагнера від сил під командуванням США на початку лютого 2018 року в провінції Дейр-ез-Зор була частково спричинена поганим озброєнням, боєприпасами ПВК та відсутністю будь-якої підтримки з повітря. Але цей смертоносний інцидент також продемонстрував надзвичайно низький рівень взаємодії Вагнера з регулярною сирійською армією та пов'язаними з нею формуваннями ополченців. Тим не менш, участь Вагнера, що важливо, дала Росії правдоподібне заперечення, що допомогло Москві уникнути як внутрішніх, так і міжнародних наслідків цієї різанини російських найманців.

Сирія стала важливим полігоном для російських ПВК. І Москва тепер успішно копіює цю модель в інших театрах світу, особливо в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

Сирійська кампанія, можливо, продемонструвала, що всі основні російські ПВК, мабуть, тісно пов'язані з могутньою тріадою, що складається з олігархів, військових та уряду.

Перші спроби російських приватних військових компаній вийти на глобальний комерційний військовий ринок були здійснені в 1996 році, ознаменувавшись появою «FDG Corp», яка провела кілька невеликих операцій в Афганістані та Іраку наприкінці 90-х, на початку нульових - іншими групами, які зрештою не змогли досягти будь-якого видимого успіху з низки причин, включаючи, перш за все, насичення ринку ПВК переважно західними гравцями. Після спаду інтерес Росії до ПВК відродився після початку громадянської війни в Лівії та Сирії, обидві з яких підкреслили ту роль, яку ПВК можуть зіграти в таких конфліктах. Російські експерти, такі як Олександр Агєєв, стверджують, що компанії найманців є корисним інструментом для досягнення як геополітичних, включаючи зміну режиму, так і геоекономічних цілей на користь держави або державних структур, але, що особливо важливо, без прямої участі держави.

Член «FDG Group»

Компанія «Slavonic Corps Limited», зареєстрована 18 січня 2012 року в Гонконгу, виникла в результаті спроби російської фірми «Moran Security Group» збільшити свої конкурентні переваги на ринку, сформувавши де-факто приватну армію.

Зареєстрована компанія «Slavonic Corps Limited» у Гонконзі

Час створення цієї ПВК може бути пов'язаний з тим, що відбувалося тоді під час громадянської війни у Сирії. Одна з теорій припускає, що до 2013 року Росія вирішила, нібито за рекомендацією кремлівського помічника Владислава Суркова, надати військову підтримку войовничому режиму президента Башара аль-Асада, відправивши ПВК для боротьби без прямої участі російських військових. Група мала провести наступальні військові операції проти ворогів Асада і одночасно взяти під контроль райони, багаті на вуглеводні. Друга теорія припускає, що влітку 2013 року «Moran Security Group» отримала пропозицію від сирійського Міністерства нафти та мінеральних ресурсів зібрати групу “людей, здатних забезпечити фізичний захист критично важливої інфраструктури, пов'язаної із видобутком, транспортуванням та переробкою вуглеводнів”. Проте вище керівництво «Moran Security Group», яке стало підозріло ставитися до цієї справи, вирішило діяти через посередників, створюючи цим «Слов'янський Корпус» як “пілотний проєкт”. Так, у жовтні того ж року два колишні менеджери компанії «Moran Security Group», Вадим Гусєв та Євген Сидоров, зібрали 267 бойовиків та пообіцяли їм 5 тис. доларів на місяць за “захист об'єктів нафти та газу”, а також виплату 20 тис. доларів за серйозні поранення та 40 тис. доларів сім'ї бойовика у разі його смерті. Група прибула до Бейрута і після транспортування в Дамаск попрямувала на військову базу Сирії в Латакії. Там загін «Слов'янського корпусу» був поділений на два підрозділи: один складався з козаків з Кубані, а другий – з російських найманців. До речі, цю останню групу нібито очолював Дмитро Уткін.

Контракт одного з бійців із «Slavonic Corps Limited»

Компенсаційний пункт у контракті «Слов'янського корпусу»

Озираючись назад, можна сказати, що місія Слов'янського корпусу була приречена від початку через низку початкових організаційних помилок. Невідповідне обладнання та застаріле озброєння, що складалося з низки бойових машин піхоти, вироблених у 1979 році, застарілих основних бойових танків Т-72, які відмовлялися працювати через їхній поганий стан, кілька автобусів Hyundai та джипів JMC посилених броней, низки мінометів 1939 року. Члени ПВК були додатково оснащені кулеметами, ракетними установками та мінометами 1943 року випуску. Погана координація з сирійськими збройними силами - відображається у низці аспектів, включаючи відсутність загальної інформації про потенційних противників, відсутність підтримки з повітря, а також погану координацію на полі бою після того, як сили вступили у бій. Помилкова постановка мети - першочерговим завданням було оголошено "збереження контролю над нафтовими об'єктами в Дейр-ез-Зорі", що різко контрастувала з реальністю, оскільки на той час більша частина цієї території контролювалася силами супротивників режиму Башара Асада, які спочатку потрібно було знищити або відкинути. Фактично, наймані формування мали вести бойові дії середнього масштабу проти супротивника, який значно перевищував за чисельністю - від 2 до 6 тисяч бойовиків проти двох із невеликим сотень бійців «Слов'янського корпусу». Що ще гірше, сирійський уряд з якоїсь причини ніколи не повідомляв ПВК про те, що в цьому районі діє така кількість бойовиків. В результаті перше серйозне військове зіткнення «Слов'янського корпусу» біля ас-Сухни призвело до відступу найманих формувань.

Цікаву оцінку підприємству представив Олег Криніцин, керівник ПВК «RSB Group», який стверджував, що серед хлопців були деякі наші колишні співробітники, звільнені за низькі моральні якості, колишні злочинці. Це ще раз підтверджує, що процес прийому на роботу не був пов'язаний із залученням висококласних спеціалістів; швидше, вони були просто потрібні, щоб якнайшвидше заповнити прогалину гарматним м'ясом”. Незважаючи на відсутність успіху, члени «Слов'янського корпусу», включно з одним із її керівників Дмитром Уткіним, пізніше з'являться в Україні влітку 2014 року у складі ПВК Вагнера.