Царгород Малофєєва та інші, хто брав участь у його діяльності під санкціями, але не всі

12:16 19 квітня Київ, Україна

Починаючи з 2014 року Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями за поширення «російського світу», пропаганду та спонсорування тероризму. Також засновника пропагандистського каналу «Царгород» неодноразово підозрювали у фінансуванні росіян та українців, які домагалися та підтримували відділення Криму від України, згодом був заарештований продюсер Малофєєва, який з 2013 року займався розвитком інформаційної мережі для Костянтина Малофєєва та його російських колег у поширенні пропаганди. Нинішні події «православний олігарх» та спонсор «руської весни» називає «Священною війною» і досі продовжує спонсорувати інформаційні проєкти пропаганди. Більшість майна записана на різних родичів та близьких знайомих, а також давніх бізнес-партнерів.

Один із них, як встановило слідство, був американський громадянин, з його допомогою було придбано та розпочато роботу зі створення телевізійної мережі в росії, Греції та Болгарії.

Прокурором Південного округу Нью-Йорка та представниками ФБР проти Малофєєва порушено кримінальну справу. За даними слідства, він найняв американського громадянина Джека Хеніка, який працював у його проєктах у росії та Греції. За допомогою Хеніка Малофєєву також вдалося переказати близько 10 мільйонів доларів, що знаходилися в американському банку, в грецький банк – порушуючи санкції проти Малофєєва, відповідно до яких його активи в США мають бути заморожені.

У 2005 році Малофєєв заснував інвестиційну групу Marshall Capital Partners, яка пріоритетом своєї діяльності зробила телекомунікації, медіа та інші інформаційні технології. Головний актив — 10% акцій «Ростелекому» з часом він виріс, але навіть на той час це був найбільший міноритарний пакет. Одержання пакета пов'язують із призначенням приятеля Малофєєва - Ігоря Щегольова міністром зв'язку рф.

З 2014 року колишній консультант Малофєєва з піару Олександр Бородай став першим головою самопроголошеної ДНР. А ще один знайомий бізнесмена - Ігор Гіркін (Стрілков), якого називали ексначальником служби безпеки бізнесмена, - обійняв посаду міністра оборони самопроголошеної республіки. І це була одна з причин його потрапляння до списку санкцій США та отримання прізвиська спонсора "Руської весни" за його постійну фінансову підтримку окупованих територій.

З 2014 року Малофєєв позиціонує себе громадським діячем «російського світу», і він сам говорив, що «моїми грошима керує професійний керуючий, я лише інвестор…», — дослівна цитата інтерв'ю у 2015 році для «Російського репортера».

Одним із його «професійних керуючих» став колишній продюсер і режисер FOX News Джек Хенік, який саме й займався телевізійно-інформаційним розвитком та управлінням інвестиціями Малофєєва.

Тільки по росії інформаційна мережа умовного медіа холдингу «Царгород» поширилася на Ростов, Краснодар, Челябінськ, Новосибірськ, Мурманськ, включає більше десятка регіональних і міжрегіональних сайтів і каналів, має вплив на міжнародні ресурси в Чечні та ближній Азії.

Схема «накачування» накрутки переглядів всієї своєї пропагандистської «медіа» машини схожа на поширення і рекламу Казино, це дуже важливий момент, який надалі покаже його зв'язок з ще одним керуючим.

Також Малофєєву можна віддати заслуги у першості «безпечного інтернету російської федерації» опосередковано його «Ліга» стала родоначальницею роскомнагляду зі своїм реєстром дозволених сайтів та цензурою. Засновниками на той момент виступив сам Малофєєв, Ігор Щегольов - міністр зв'язку рф, член ради безпеки рф. Вони успішно вносили та блокували сайти і досі мають величезний вплив на цензурування «православного» інтернету.

У Малофєєва та Ростелекому, як і з цензурою, є одна сполучна ланка, Кріппа Максим – власник безлічі інтернет-казино (одне з найвідоміших - це казино Вулкан - Vulkan), підпільних і не дуже. Різних вебстудій та інший інтернет-бізнес, а з 2020 також власник історичного готелю Дніпро у центрі Києва. Саме схема накачування рекламою та розкрутка проєктів казино Вулкан - Vulkan та розповсюдження інформації проєктів Малофєєва ідентична та практично повністю збігається як і схемою накрутки переглядів, так і за іншими параметрами.

Максим Кріппа - не публічна особа, ні про його сім'ю, ні про його бізнес у мережі мало що знайдеться, але журналістам все ж таки вдалося пов'язати одіозного спонсора «Руської весни» та спонсора тисяч убивств українців з українським «бізнесменом» Максимом Криппою.

У прикладі співробітництва наводяться зв'язки Крипи та Малофєєва та міністра зв'язку рф Щегольова.

Справа в тому, що, коли були цензуровані гемблінгові сервіси, які є одним з основних видів діяльності Криппи на території росії, потрапили під заборону та блокування всі, крім сервісів Криппи, а зроблено це було завдяки наданню можливості безпосередньо обходити блокування, використовуючи Ростелеком, що вже говорить про тісне співробітництво структур Крипи та Малофєєва у цих питаннях.

Основним прибутком на той момент і основним ринком для казино Вулкан - Vulcsncasino Максима Криппи була саме росія, вже згодом як доповнення стала і Україна, саме тому був важливим є контакт і «зелене світло» на діяльність гемблінгових та датинг сервісів у рф.
 
Наприклад, тільки в Києві за більш ніж 40 мільйонів доларів був придбаний через підставні компанії історичний готель Дніпро в самому центрі Києва, звідки ці гроші, дізнатися журналістам не вдалося. Але вони змогли пов'язати цю покупку через Криппу Максима, чи були ці гроші російськими і чи можна віднести це до власності російської компанії з подальшою конфіскацією та націоналізацією, надалі справа прокуратура. Як правило, обидва фігуранти використовували офшорні структури для обходу та ухилення від сплати податків, наприклад, Британські Віргінські острови, де зовсім недавно були заарештовані фонди численних втікачів і причетних до спонсорування тероризму російських олігархів.
 
З розвитком криптоіндустрії послуги Криппи стали ще більш затребувані, для суверенного російського інтернету, та розвитку структур інформаційної мережі Малофєєва, як одного з рупорів путінської пропаганди, потрібні були різні способи обходу санкційних політик, спрямованих проти самого Малофєєва ще з 2014 року, саме тоді в команду було взято групу, яка і займалася розвитком та обходом блокувань, таким чином була продовжена робота колишнім продюсером Fox News-Джеком Хеніком, який був оголошений посібником Малофєєва як у допомозі обходу санкцій, так і в організації масової інформаційної системи для пропаганди.
 
У той самий час криптогаманцю Максиму Криппі вдалося уникнути уваги з боку американських розслідувачів у причетності до Малофєєва та співпраці з ним та його знайомими, хоча якщо провести паралелі з казино Вулкан і їхньою роботою в росії, схожі офшорні юрисдикції, і такий же знайомий американський керуючий.
 
Зі створенням нової слідчої комісії з пошуку підсанкційних поплічників, які вже потрапили до списку арештованих активів, сподіваємося, що до цих списків буде незабаром включений Крипа, варто звернути увагу на його активи, які не тільки в Америці, а й в Британії та на Кіпрі, а також на криптоактиви, якими оперує Криппа, а для України це, звичайно, повна націоналізація готелю Дніпро та визнання поплічником терористів з оголошенням у розшук не лише його самого та його родини, а й його партнерів.
 
У Криппи, як стверджують численні публікації в ЗМІ, один із постійних партнерів — це американець українського походження Максим Поляков, який зараз намагається реабілітуватися через амністію воєнного часу.
 
Практично всі проєкти Крипи пов'язані так чи інакше з Максимом Поляковим через безліч компаній, які у спільному віданні двох бізнесменів.
 
У 2013 році на базі куплених активів було створено дейтинг-компанію Together Networks. Частку у спільному бізнесі з Поляковим М. мав М.Криппа, кандидат у депутати Київради від політичної партії Самодопомога, ім'я якого пов'язують з IT-компанією Evoplay, яка звичайно ж однією з перших почала обслуговувати саме мережу казино Вулкан Крипи, яка також займається розробкою софту для інтернет-казино, а також російські бізнесмени C.Токарьов і Р.Гільфанов, яких свого часу так само багато засобів масової інформації викрили у зв'язках у фінансуванні терористичних територій.
 
Обидва, і Макс Поляков, і Максим Криппа намагалися пробитися в політику, спонсоровані структурами росії, у яких свої цілі в Україні і як показують події після 24 лютого, все це було спрямоване на захоплення, позбавлення державної цілісності та незалежності нашої України.