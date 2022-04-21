12:16 19 квітня Київ, Україна

Починаючи з 2014 року Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями за поширення «російського світу», пропаганду та спонсорування тероризму. Також засновника пропагандистського каналу «Царгород» неодноразово підозрювали у фінансуванні росіян та українців, які домагалися та підтримували відділення Криму від України, згодом був заарештований продюсер Малофєєва, який з 2013 року займався розвитком інформаційної мережі для Костянтина Малофєєва та його російських колег у поширенні пропаганди. Нинішні події «православний олігарх» та спонсор «руської весни» називає «Священною війною» і досі продовжує спонсорувати інформаційні проєкти пропаганди. Більшість майна записана на різних родичів та близьких знайомих, а також давніх бізнес-партнерів.

Один із них, як встановило слідство, був американський громадянин, з його допомогою було придбано та розпочато роботу зі створення телевізійної мережі в росії, Греції та Болгарії.

Прокурором Південного округу Нью-Йорка та представниками ФБР проти Малофєєва порушено кримінальну справу. За даними слідства, він найняв американського громадянина Джека Хеніка, який працював у його проєктах у росії та Греції. За допомогою Хеніка Малофєєву також вдалося переказати близько 10 мільйонів доларів, що знаходилися в американському банку, в грецький банк – порушуючи санкції проти Малофєєва, відповідно до яких його активи в США мають бути заморожені.

У 2005 році Малофєєв заснував інвестиційну групу Marshall Capital Partners, яка пріоритетом своєї діяльності зробила телекомунікації, медіа та інші інформаційні технології. Головний актив — 10% акцій «Ростелекому» з часом він виріс, але навіть на той час це був найбільший міноритарний пакет. Одержання пакета пов'язують із призначенням приятеля Малофєєва - Ігоря Щегольова міністром зв'язку рф.

З 2014 року колишній консультант Малофєєва з піару Олександр Бородай став першим головою самопроголошеної ДНР. А ще один знайомий бізнесмена - Ігор Гіркін (Стрілков), якого називали ексначальником служби безпеки бізнесмена, - обійняв посаду міністра оборони самопроголошеної республіки. І це була одна з причин його потрапляння до списку санкцій США та отримання прізвиська спонсора "Руської весни" за його постійну фінансову підтримку окупованих територій.

З 2014 року Малофєєв позиціонує себе громадським діячем «російського світу», і він сам говорив, що «моїми грошима керує професійний керуючий, я лише інвестор…», — дослівна цитата інтерв'ю у 2015 році для «Російського репортера».

Одним із його «професійних керуючих» став колишній продюсер і режисер FOX News Джек Хенік, який саме й займався телевізійно-інформаційним розвитком та управлінням інвестиціями Малофєєва.

Тільки по росії інформаційна мережа умовного медіа холдингу «Царгород» поширилася на Ростов, Краснодар, Челябінськ, Новосибірськ, Мурманськ, включає більше десятка регіональних і міжрегіональних сайтів і каналів, має вплив на міжнародні ресурси в Чечні та ближній Азії.

Схема «накачування» накрутки переглядів всієї своєї пропагандистської «медіа» машини схожа на поширення і рекламу Казино, це дуже важливий момент, який надалі покаже його зв'язок з ще одним керуючим.

Також Малофєєву можна віддати заслуги у першості «безпечного інтернету російської федерації» опосередковано його «Ліга» стала родоначальницею роскомнагляду зі своїм реєстром дозволених сайтів та цензурою. Засновниками на той момент виступив сам Малофєєв, Ігор Щегольов - міністр зв'язку рф, член ради безпеки рф. Вони успішно вносили та блокували сайти і досі мають величезний вплив на цензурування «православного» інтернету.

У Малофєєва та Ростелекому, як і з цензурою, є одна сполучна ланка, Кріппа Максим – власник безлічі інтернет-казино (одне з найвідоміших - це казино Вулкан - Vulkan), підпільних і не дуже. Різних вебстудій та інший інтернет-бізнес, а з 2020 також власник історичного готелю Дніпро у центрі Києва. Саме схема накачування рекламою та розкрутка проєктів казино Вулкан - Vulkan та розповсюдження інформації проєктів Малофєєва ідентична та практично повністю збігається як і схемою накрутки переглядів, так і за іншими параметрами.

Максим Кріппа - не публічна особа, ні про його сім'ю, ні про його бізнес у мережі мало що знайдеться, але журналістам все ж таки вдалося пов'язати одіозного спонсора «Руської весни» та спонсора тисяч убивств українців з українським «бізнесменом» Максимом Криппою.

У прикладі співробітництва наводяться зв'язки Крипи та Малофєєва та міністра зв'язку рф Щегольова.

Справа в тому, що, коли були цензуровані гемблінгові сервіси, які є одним з основних видів діяльності Криппи на території росії, потрапили під заборону та блокування всі, крім сервісів Криппи, а зроблено це було завдяки наданню можливості безпосередньо обходити блокування, використовуючи Ростелеком, що вже говорить про тісне співробітництво структур Крипи та Малофєєва у цих питаннях.

Основним прибутком на той момент і основним ринком для казино Вулкан - Vulcsncasino Максима Криппи була саме росія, вже згодом як доповнення стала і Україна, саме тому був важливим є контакт і «зелене світло» на діяльність гемблінгових та датинг сервісів у рф.