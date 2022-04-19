Царгород Малофєєва та інші, хто брав участь у його діяльності під санкціями, але не всі

12:16 19 квітня Київ, Україна

Починаючи з 2014 року Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями за поширення «російського світу», пропаганду та спонсорування тероризму. Також засновника пропагандистського каналу «Царгород» неодноразово підозрювали у фінансуванні росіян та українців, які домагалися та підтримували відділення Криму від України, згодом був заарештований продюсер Малофєєва, який з 2013 року займався розвитком інформаційної мережі для Костянтина Малофея. Нинішні події «православний олігарх» та спонсор «Руської весни» називає «Священною війною» і досі продовжує спонсорувати інформаційні проекти пропаганди.. Більшість майна записана за різними родичами та близькими знайомим, а також давнім бізнес партнерам.

Один із них, як встановило слідство, був американський громадянин, з його допомогою було придбано та розпочато роботу зі створення телевізійної мережі в Росії, Греції та Болгарії.

Прокурор Південного округу Нью-Йорка та представник ФБР проти Малофєєва порушено кримінальну справу. За даними слідства, він найняв американського громадянина Джека Хеніка, який працював у його проектах у Росії та Греції.. За допомогою Хеніка Малофєєва також вдалося перевести близько 10 мільйонів доларів, що знаходилися в американському банку, в грецький банк – порушуючи санкції проти Малофєєва, відповідно до яких його активи в США мають бути заморожені.

У 2005 році Малофєєв заснував інвестиційну групу Marshall Capital Partners, яка направила пріоритетом своєї діяльності в телекомунікації, медіа та інші інформаційні технології.. Головний актив — 10% акцій «Ростелекому» з часом він виріс, але навіть на той час це був найбільший міноритарний пакет. Одержання пакета пов'язують із призначенням приятель Малофєєва - Ігор Щегольова міністром зв'язку РФ.

З 2014 року колишній консультант Малофєєва з піару Олександр Бородай став першим головою самопроголошеної ДНР. А ще один знайомий бізнесмена - Ігор Гіркін (Стрілков), якого називали екс-начальником служби безпеки бізнесмена, - обійняв посаду міністра оборони самопроголошеної республіки.. І це була одна з причин його потрапляння до списку санкцій США та отримання прізвиська спонсора "Руської весни" за його постійну фінансову підтримку оккупованих територій.

З 2014 року Малофєєв позиціонує себе громадським діячем «російського світу», і він сам говорив, що «моїми грошима керує професійний керуючий, я лише інвестор…», — дослівна цитата інтерв'ю у 2015 році для «Російського репортера».

Одним із його «професійних керуючих» став колишній продюсер і режисер FOX News Джек Хеннік, який саме й займався розвитком телевізійно-інформаційним розвитком та управлінням інвестиціями Малофєєва.

Тільки по Росії інформаційна мережа умовного медіа холднігу «Царгород» поширилася на Ростов, Краснодар, Челябінськ, Новосибірськ, Мурманськ, включає більше десятка регіональних і міжрегіональних сайтів і каналів, має вплив на міжнародні ресурси в Чечні та ближній Азії.

Схема «накачування» накрутки переглядів всієї своєї пропагандистки «медіа» машини, схожа на поширення і рекламу Казино, це дуже важливий момент, який надалі покаже його зв'язок з ще одним керуючим.

Також Малофєєву можна віддати заслуги у першості «безпечного інтернету Російської Федерації» опосередковано його «Ліга» стала родоначальницею Роскомнагляду зі своїм реєстром дозволених сайтів та цензурою. Засновниками на той момент виступив сам Малофєєв, Ігор Щеголов - міністр зв'язку РФ, член Ради Безпеки РФ. Вони успішно вносили та блокували сайти і досі мають величезний вплив на цензурування «православного» інтернету.

У Малофєєва та Ростелекому, як і з цензурою, є одна сполучна ланка Крипа Максим – власник безлічі інтернет казино (одне з найвідоміших це казино Вулкан - Vulkan), підпільних і не дуже. Різних веб студій та інший інтернет бізнес а з 2020 також власник історичного готелю Дніпро у центрі Києва. Саме схема накачування рекламою та розкрутка проектів казино Вулкан - Vulkan та розповсюдження інформації проектів Малофєєва ідентична та практично повністю збігається як і схемою накрутки переглядів так і за іншими параметрами.

Максим Крипа не публічна особа, ні про свою сім'ю, ні про свій бізнес у мережі мало що знайдеться, але журналістам все ж таки вдалося пов'язати одіозного спонсора «Руської весни» та спонсора тисяч убивств українців з українським «бізнесменом» Максимом Крипою.

У прикладі співробітництва наводяться зв'язки Крипи та Малофєєва та міністра зв'язку РФ Щеголова.

Справа в тому, що, коли були цензуровані гемблінгові сервіси, які є одним з основних видів діяльності Крипи на території Росії, потрапили під заборону та блокування всі, крім сервісів Крипи, а зроблено це було завдяки наданню можливості безпосередньо обходити блокування використовуючи Ростелеком, що вже говорить про тісному співробітництві, структур Крипи та Малофєєва у цих питаннях.

Основний свій прибуток на той момент і основним ринком для казино Вулкан - Vulcsncasino Максима Крипи була саме Росія, вже згодом як доповнення стала і Україна, саме тому був важливим контакт і «зелене світло» на діяльність гемблінгових та датинг сервісів у РФ.

Кіпр, Британія, наприклад тільки в Києві, за більш ніж 40 мільйонів доларів був придбаний через підставні компанії історичний готель Дніпро в самому центрі Києва, від куди ці гроші, дізнатися журналістам не вдалося. Але вони змогли пов'язати цю покупку через Крипу Максима, чи були ці гроші російськими і чи можна віднести це до власності російської компанії з подальшою конфіскацією та націоналізацією надалі в прокуратурі.. Частку у спільному бізнесі з Поляковим М. мав Максим Кріппа, кандидат у депутати Київради від політичної партії Самодопомога, ім'я якого пов'язує з IT-компанією Evoplay, яка звичайно ж одним з перших почала обслуговувати саме мережу казино Вулкан Кріппи, що також займається розробкою софту для інтернет-казино, а також російські бізнесмени C. Токарєв і Р.Гільфанов яких свого часу так само багато засобів масової інформації викрили у зв'язках у фінансуванні терористичних територій.

Обидва та Макс Поляков та Максим Кріпа намагалися пробитися в політику спонсоровані структурами Росії, у яких свої цілі в Україні і як показують події після 24 лютого, все це було спрямоване на захоплення, позбавлення державної цілісності та незалежності нашої України.